കൊയിലാണ്ടിയിൽ തീപാറും പോരാട്ടം; കെ ദാസനും കെ പ്രവീൺ കുമാറും നേർക്കുനേർ
കാനത്തിൽ ജമീലയായിരുന്നു എംഎൽഎ. രണ്ട് തവണ എംഎൽഎയായ ദാസനെ സിപിഎം വീണ്ടും കളത്തിലിറക്കുന്നു. പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ബിജെപിയും.
Published : March 9, 2026 at 3:55 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ നിന്ന് 2021ൽ എംഎൽഎമാരായവർ വീണ്ടും ജനവിധി തേടട്ടെ എന്നാണ് സിപിഎം തീരുമാനം. കാനത്തിൽ ജമീലയുടെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കൊയിലാണ്ടിയിൽ ആര് മത്സരിക്കും എന്നത് മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്ന ചോദ്യം. ഇത്തവണ ആര് രംഗത്തിറങ്ങും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒടുവിൽ തീരുമാനമായിരിക്കുകയാണ്.
രണ്ടുതവണ കൊയിലാണ്ടിയുടെ എംഎൽഎയായ കെ ദാസൻ വീണ്ടും മത്സരരംഗത്തേക്ക് വരുന്നു. സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ പി അനിൽകുമാർ, എൽ ജി ലിജീഷ് എന്നിവരുടെ പേരുകൾ നേരത്തെ ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ പ്രവീൺകുമാർ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ മണ്ഡലത്തിലെ പരിചയസമ്പത്താണ് പാർട്ടി പരിഗണിച്ചത്.
ദാസൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ്
രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ 2021 വരെ രണ്ട് തവണ തുടർച്ചയായി കൊയിലാണ്ടി നിയമസഭാമണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ ദാസൻ. 1995 മുതൽ 2005 വരെ പത്ത് വർഷം കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയുടെ ചെയർമാനായതിന് ശേഷമായിരുന്നു നിയമസഭയിലേക്ക് രംഗത്തിറങ്ങിയത്. തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം കൊയിലാണ്ടിക്കാർക്ക് സുപരിചിതനാണ്. എന്നാൽ ഇടക്കാലത്ത് പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞ അദ്ദേഹം സജീവമല്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവർ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, താനിപ്പോൾ ഒന്നിലും സജീവമല്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. എന്നാൽ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥയുടെ അമരക്കാരനായി അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി. സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന സമിതിയിലേക്ക് അയച്ച ലിസ്റ്റിലും കൊയിലാണ്ടിയിൽ കെ ദാസൻ്റെ പേര് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം രംഗത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിന്നതുകൊണ്ട് സംഘടനാ തലത്തിൽ നിന്ന് പഴയപോലെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഇടക്കാലത്ത് കൊയിലാണ്ടി ഏരിയക്ക് കീഴിലടക്കം ഉണ്ടായ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സംഘടനാ സംവിധാനം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടിയായേക്കാം. അതേസമയം നാനാമേഖലയിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവപരിചയം വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരത്തിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്വാധീനം പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ തിരികെ ലഭിച്ചാൽ വൻ മുന്നേറ്റം നടത്താനാകും. പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം വോട്ടായി മാറുമെന്നാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്.
യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ
മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് കളത്തിലിറക്കുന്നത് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാറിനെയാണ്. അദ്ദേഹം മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ മുമ്പേതന്നെ സജീവമാണ്. മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായ പി ശങ്കരൻ്റെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന പ്രവീൺകുമാറിലൂടെ വീണ്ടുമൊരു തിരിച്ചെടുക്കലിനുള്ള തന്ത്രമാണ് പാർട്ടി ഒരുക്കുന്നത്. 1991ൽ എം ടി പത്മയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ കൊയിലാണ്ടിയിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം സജീവമാണ്. കൊയിലാണ്ടി ഗവ. കോളജിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥി, കൊയിലാണ്ടി ബാർ അസോസിയേഷൻ അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിലെല്ലാം മണ്ഡലത്തിൽ സുപരിചിതനാണ് അദ്ദേഹം. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം വോട്ടായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ്.
കെപിസിസി മുൻ അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗം എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരുടെ പേരുകളും കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കെ ദാസനാണ് എതിരാളി എന്നറിഞ്ഞതോടെ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പിന്മാറി. വിശ്രമജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നവരെ വീണ്ടും മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഇറക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പരസ്യമായ ചോദ്യത്തെ തുടർന്ന് മുല്ലപ്പള്ളിയും പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇരു മുന്നണികളുടെയും കരുത്തരായ സ്ഥാനാർഥികൾ നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ നിർണായകമായ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ആർക്ക് അനുകൂലമാകും എന്നതാണ് വലിയ ആകാംക്ഷ.
മണ്ഡലത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം
ഒരു കാലത്ത് യുഡിഎഫിൻ്റെ ഉറച്ച മണ്ഡലമായിരുന്ന കൊയിലാണ്ടി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി എൽഡിഎഫിനൊപ്പമാണ്. 1970 മുതൽ 1991 വരെ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ശക്തമായി നിലയുറപ്പിച്ച മണ്ഡലം 1996ൽ പി വിശ്വനിലൂടെയാണ് സിപിഎം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. 2001ൽ കോൺഗ്രസിലെ പി ശങ്കരൻ മണ്ഡലം തിരിച്ചെടുത്തുവെങ്കിലും പിന്നീട് വിശ്വനോട് തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു. 2006 മുതൽ കൊയിലാണ്ടി എൽഡിഎഫിനൊപ്പമാണ്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച കാനത്തിൽ ജമീലയുടെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന്, ഒരു വനിതാ സ്ഥാനാർഥിയെയാണ് സിപിഎം ആദ്യം പരിഗണിച്ചത്. എന്നാൽ വിജയസാധ്യത കുറവാണെന്ന് കണ്ടതോടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആ തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അവസാനഘട്ടത്തിൽ വനിതയ്ക്കായി നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ ചിത്രം മാറിയേക്കാം. എങ്കിലും അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് നേതാക്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ പിന്തുണയും കെ ദാസന് തന്നെയാണ്.
ബിജെപിയുടെ സാധ്യതകൾ
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ളവരെയാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയിരുന്നത്. ഇത്തവണ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെത്തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പാർട്ടിയിൽ ശക്തമാണ്. ബിജെപി നോർത്ത് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വി സത്യൻ, വി കെ ജയൻ, നോർത്ത് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് ആർ ജയ്കിഷ്, മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് കെ കെ വൈശാഖ് എന്നിവരാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഇരുമുന്നണികളുടെയും പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ കൊയിലാണ്ടിയിൽ ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചാൽ അതൊരു ചരിത്രമാകും. മറിച്ച് കെ ദാസൻ്റെ പക്ഷത്താണ് വിജയമെങ്കിൽ ജനമനസുകളിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിക്കപ്പെടും.
