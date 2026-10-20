കോവളം സ്പാ പീഡനം; തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടര് അറസ്റ്റില്, തിരിച്ചറിയല് പരേഡ് നടത്താന് പൊലീസ്
പെണ്കുട്ടിയെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഇളയമ്മ കോവളത്തെ ആയൂര്വേദ സ്പായ്ക്ക് വിറ്റതെന്ന് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പായില് എത്തിയ മുഴുവന് ഇടപാടുകാരുടെയും വിവരങ്ങള് പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി.
Published : October 20, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 2:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആന്ധ്ര സ്വദേശിയായ പതിനാറുകാരിയെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കോവളത്തെ സ്പായിലെ വിവിധ ഇടപാടുകാര്ക്ക് കാഴ്ച വച്ച സംഭവത്തില് പൊലീസ് വിപുലമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തില് തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടര് അനുരൂപ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. കോര്പ്പറേഷനിലെ ഉള്ളൂര് സോണിലെ ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടര് ആണ് അനുരൂപ്. കോവളത്തെ ഡ്രീം എന്ന സ്പാ ഉടമ നിഷാന്തിനെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തേ അറസ്റ്റ് ചെയ്കിരുന്നു. എന്നാല്, നിഷാന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമെല്ലാം പോകുന്നത് അനുരൂപിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആണെന്ന് അന്വേഷണത്തില് തെളിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇയാളേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളാണ് സ്പായുടെ യഥാര്ഥ ഉടമയെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, കോവളത്തെ സ്പാ സന്ദർശക ലിസ്റ്റ് പൊലീസ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. പട്ടികയിലുള്ളവരുമായി പതിനാറുകാരിക്കൊപ്പം പൊലീസ് തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തും. തിരിച്ചറിയൽ പരേഡിൽ പെൺകുട്ടി തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കെതിരെ പോക്സോ ചുമത്തും. പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് ഇടപാടുകളും ഇടപാടുകാരെ എത്തിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ പങ്കും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ തെളിവുകൾക്കായി പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും.
ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി പി വിജയൻ്റെ നിര്ദേശ പ്രകാരം പൊലീസ് രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തിരുവനന്തപുരം ഫോര്ട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണര് കെ പ്രദീപ് നേതൃത്വം നല്കും. അന്യ സംസ്ഥാന ബന്ധം ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണ ചുമതല ദക്ഷിണമേഖല ഐജി ആര് നിശാന്തിനിക്കാണ്.
പെണ്കുട്ടിയെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഇളയമ്മ കോവളത്തെ ആയൂര്വേദ സ്പായ്ക്ക് വിറ്റതെന്ന് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പായില് എത്തിയ മുഴുവന് ഇടപാടുകാരുടെയും വിവരങ്ങള് പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി. ചെന്നൈയിലെ ഗുഡുവഞ്ചേരിയിലെ ഒരു സ്പായില് പെണ്കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അവിടുത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പൊലീസ് ശേഖരിക്കും. ഇതിനുള്ള നടപടി എസ്ഐടി ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തില് അറസ്റ്റിലായ സ്പാ ഉടമകളില് ഒരാളായ നിഷാന്തിൻ്റെ ബിനാമിയെന്ന് കരുതുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടര്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില് പങ്കുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം പൊലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കും. അതേസമയം, പെണ്കുട്ടി ജോലി ചെയ്ത് വന്ന കോവളത്തെ എല്ലാ സ്പാകളിലും പെണ്കുട്ടിയുമായി എത്തി അന്വേഷണ സംഘം തെളിവെളുപ്പ നടത്തി.
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പെണ്കുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായ സ്പാകളിലൊന്ന് ഒരു പഞ്ചായത്തംഗത്തിൻ്റേതാണെന്ന് ആരോപണമുയര്ന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇതിലേക്കും പൊലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെണ്കുട്ടിയെ സ്പായിലേക്ക് വിറ്റ ഇളയമ്മയെയും പങ്കാളിയെയും ആന്ധ്രയിലെ പാലസമുദ്രത്തെ നിന്നും ആന്ധ്ര പൊലീസിൻ്റെ സാഹായത്തോടെ പിടികൂടി ഇന്നലെ കോവളത്ത് എത്തിച്ചു.
ആന്ധ്രയിലെത്തിയ പൊലീസിനെ കണ്ട് പ്രതികൾ എതിര്ക്കുകയും നാട്ടുകാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് പൊലീസിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു. മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട തര്ക്കത്തില് ആന്ധ്ര പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രതികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോവളം പൊലീസിൻ്റെ ജീപ്പിലാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആന്ധ്രവരെയെത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഇവരെ കോവളത്തെത്തിച്ച് റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.
ഞായറാഴ്ച അറസ്റ്റിലായ കോവളം തൊഴിച്ചല്, ചപ്പാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്പാ ഉടമകളായ സജിത്കുമാര്, നിഷാന്ത് എന്നിവരും റിമാന്ഡിലാണ്. കോവളം പൊലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസ് കൂടുതല് അന്വേഷണത്തിനായി ഗുഡുവഞ്ചേരി പൊലീസിന് കൈമാറി. പൊലീസ് രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തില് കോവളം, പോര്ട്ട്, സൈബര് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒന്പത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണുള്ളത്. കോവളത്തെ സ്പായില് നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഫോണ് വിളി നടത്തിയെന്ന സംശയത്തിൻ്റെ പേരില് മറ്റൊരു സ്പായിലെ ബംഗാള് സ്വദേശിയായ ജീവനക്കാരിയെ ഐബി ഉള്പ്പെടെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും കാര്യമായി ദുരൂഹതകളില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് യുവതിയെ വിട്ടയച്ചു.
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