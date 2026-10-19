പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത ആന്ധ്ര സ്വദേശിനിക്ക് സ്പായില് ലൈംഗീക പീഡനം; രണ്ട് സ്പാ ഉടമകള് അറസ്റ്റില്
കേസിലെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ പെണ്കുട്ടിയുടെ ഇളയമ്മയും ഇളയച്ഛനും ആന്ധ്രയില് നിന്ന് പിടിലായതായി കോവളം പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Published : October 19, 2026 at 12:59 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആന്ധ്ര സ്വദേശിനിയായ 16 കാരിയെ കോവളത്തെ വിവിധ സ്പാകളില് എത്തിച്ച് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തില് രണ്ട് സ്പാ ഉടമകള് അറസ്റ്റിലായി. കോവളം ചപ്പാത്തില് ആയൂര്കേരള എന്ന പേരില് സ്പാ നടത്തുന്ന ആലപ്പുഴ നടുവേല്മുറി നയന വീട്ടില് സജിത്കുമാര് (47), കോവളം ആവാടുതുറയില് ഡ്രീംസ് സ്പാ ഉടമ പൂവാര് സാഫല്യം വീട്ടില് നിശാന്ത് (46) എന്നിവരെയാണ് കോവളം പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.
കേസിലെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ പെണ്കുട്ടിയുടെ ഇളയമ്മയും ഇളയച്ഛനും ആന്ധ്രയില് നിന്ന് പിടിലായതായി കോവളം പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിച്ച് കൂടുതല് അന്വേഷണം നടത്തും. കേസ് അന്വേഷിക്കാന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചതായി തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര് ഡോ. അരുള് ആര്ബി കൃഷ്ണ അറിയിച്ചു. പെണ്കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്നു കാട്ടി പെണ്കുട്ടിയുടെ ഇളയമ്മയും ഭര്ത്താവും സെപ്തംബര് 19ന് കോവളം പൊലീസില് നല്കിയ പരാതിയെ തുടര്ന്നു നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പെണ്കുട്ടി വിവധ സ്പാകളില് ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയാതി വെളിപ്പെട്ടത്.
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മാതാപിതാക്കള് നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ പെണ്കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത ഇളയമ്മ പെണ്കുട്ടിയെ ബെംഗലുരുവിലും ചെന്നൈയിലും ഉള്ള സ്പാകളിലെത്തിച്ച് ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയാക്കുകയായിരുന്നു. അതു വഴിയാണ് പെണ്കുട്ടി കോവളത്തും എത്തിയതെന്നാണ് സൂചന. ഇക്കാര്യം പെണ്കുട്ടി പൊലീസിനു മൊഴി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പെണ്കുട്ടിയെ ആദ്യം ഇളയമ്മയും ഭര്ത്തവും എത്തിച്ചത് കോവളം ചപ്പാത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ആയൂര്കേരള റിസോര്ട്ടില് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വച്ചാണ് ആദ്യം ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. ഇവിടെ കുട്ടിക്കൊപ്പം ഇതേ സ്പായില് തന്നെയാണ് പെണ്കുട്ടിയുടെ ഇളയമ്മയും താമസിച്ചിരുന്നത്.
ഈ സ്പായില് നിന്ന് പിണങ്ങിയ പെണ്കുട്ടി പിന്നാലെ ആവാടു തുറയിലെ ഡ്രീംസ് സ്പായിലെത്തി. ഇവിടെയും പെണ്കുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായി. ഇതിനിടെ ആദ്യത്തെ സ്പായില് നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ട സ്പാ ജീവനക്കാരനായ യുവാവിനൊപ്പം സെപ്തംബര് 19 ന് പെണ്കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതോടെ പെണ്കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്നു കാട്ടി ഇളയമ്മ കോവളം പൊലീസില് പരാതി നല്കി. തുടര്ന്ന് പൊലീസ് പെണ്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി കോടതിയില് ഹാജരാക്കി. കോടതി പെണ്കുട്ടിയെ ഇളയമ്മയ്ക്കൊപ്പം വിട്ടയച്ചു. ഇളയമ്മയുടെ കയ്യില് നിന്ന് ഇതിനിടെ പൊലീസ് പെണ്കുട്ടിയുടെ രണ്ട് ആധാര് കാര്ഡുകള് കണ്ടെത്തിയതാണ് കേസില് വഴിത്തിരിവായത്.
ഒരു ആധാറില് 16 വയസും മറ്റൊന്നില് 20 വയസുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതോടെ പൊലീസ് പെണ്കുട്ടിയെ ഇളയമ്മയില് നിന്നു മാറ്റി ഷെല്ട്ടര് ഹോമിലെത്തിച്ചു. പരിഭാഷകൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇവിടെ നടത്തിയ കൗണ്സിലിങിലാണ് വിവധ സ്പാകളില് വച്ച് പീഡനത്തിനിരയായ കാര്യം പെണ്കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ പെണ്കുട്ടിയുടെ ഇളയമ്മയും ഭര്ത്താവും ഒളിവില്പോയി. ആന്ധ്രയില് പെണ്കുട്ടി പഠിച്ച സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് പെണ്കുട്ടിയുടെ യഥാര്ത്ഥ പ്രായം 16 വയസാണെന്നും കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് രണ്ട് സ്പാ ഉടമകള് അറസ്റ്റിലായത്.
കേസില് കൂടുതല് പേര് പ്രതികളാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പെണ്കുട്ടിയെ ലൈംഗീകമായി പീഡിപ്പിച്ചവരെ കണ്ടെത്താന് ഊര്ജ്ജിത ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടു സ്പാകളിലും എത്തിയ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പൊലീസ് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി തിരിച്ചറിയല് പരേഡു നടത്തുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ ഒരു ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടറുടെ ബിനാമി ഇടപാടിലുള്ളതാണ് ഇതില് ഒരു സ്പായെന്ന സൂചനയും പൊലീസിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിനു പിന്നില് സെക്സ് റാക്കറ്റ് ആണെന്ന് സംശയവും പൊലീസിനുണ്ട്.
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