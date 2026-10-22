കോവളം സ്പാ കേസ്: വിശദമായ അന്വേഷണവുമായി പൊലീസ്; അന്തർ സംസ്ഥാന ബന്ധവും പരിശോധിക്കും
കേസിൻ്റെ അന്തര് സംസ്ഥാന ബന്ധം കണക്കിലെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം കണ്ട്രോള് റൂം അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണറെ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ ചുമതല ഏല്പ്പിച്ചു.
Published : October 22, 2026 at 3:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കോവളത്ത് ആന്ധ്ര സ്വദേശിനിയായ 16 കാരിയെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി സ്പായിലെത്തിച്ച് ഇടപാടുകാര്ക്ക് കാഴ്ച വച്ച സംഭവത്തില്, വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് പൊലീസ് നടപടികൾ തുടങ്ങി. കേസിൻ്റെ അന്തര് സംസ്ഥാന ബന്ധം കണക്കിലെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം കണ്ട്രോള് റൂം അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണറെ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ ചുമതല ഏല്പ്പിച്ചു.
കമ്മിഷണർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആന്ധ്രയില് പെണ്കുട്ടിയുടെ ജന്മനാട്ടിലെത്തി പെണ്കുട്ടിയുടെ സഹോദരങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും കണ്ട് വിശദാംശങ്ങള് ശേഖരിക്കും. കുട്ടി പഠിച്ച സ്കൂളിലെത്തിയും വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കും. ഇതിന് മുന്നോടിയായി കുട്ടിയുമായി പൊലീസ് സംഘം വിശദമായി കാര്യങ്ങള് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. കേസില് അറസ്റ്റിലായ തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടര് അനുരൂപിൻ്റെ പെണ് സുഹൃത്തിലേക്കും പൊലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തില് താത്കാലികമായി ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പെണ് സുഹൃത്തും അനുരൂപും സെക്സ് റാക്കറ്റിൻ്റെ കണ്ണികളാണെന്ന സംശയവും പൊലീസിനുണ്ട്.
പൊലീസിന് ലഭിച്ചത് നിർണായക വിവരങ്ങൾ
അനുരൂപിന് നിരവധി സ്പാകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന വിവരവും പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇയാളുടെ പെണ് സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് സ്പായില് കൂടുതല് പെണ്കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്നതെന്ന വിവരവും പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല് പെണ്കുട്ടികളെ അനുരൂപ് കോവളത്തെ സ്പാകളിലെത്തിച്ച് വാണിഭം നടത്തിയെന്നും ഇടപാടുകാർക്ക് കാഴ്ചവച്ചെന്നുമുള്ള വിവരവും പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടികളുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. പീഡനത്തിനിരയായ ആന്ധ്ര സ്വദേശിനിയായ 16 കാരിയെ അനുരൂപിൻ്റെ പെണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ നിര്ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നൊരു വിവരവും പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അന്വേഷണവുമായി തമിഴ്നാട് പൊലീസും
പെണ്കുട്ടിയെ കണ്ട് വിശദാംശങ്ങള് തേടുന്നതിനായി തമിഴ്നാട് പൊലീസ് കേരള പൊലീസിന് അപേക്ഷ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടില് വച്ചും താന് പീഡത്തിനിരയായെന്ന് പെണ്കുട്ടി നേരത്തെ പൊലീസിന് മൊഴി നല്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് പൊലീസിൻ്റെ നീക്കം. പെണ്കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് തമിഴ്നാട് പൊലീസും പീഡനക്കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് വിശദാംശങ്ങള്ക്കാണ് തമിഴ്നാട് പൊലീസ് കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടര് അനുരൂപും പെണ് സുഹൃത്തും ഇടപാടുകാരില് നിന്ന് വാങ്ങുന്ന തുകയുടെ ചെറിയൊരു വിഹിതം മാത്രമാണ് പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് നല്കിയിരുന്നതെന്നും പൊലീസിന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. പണത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇവര് കൈക്കലാക്കുകയായിരുന്നെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
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