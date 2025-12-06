ETV Bharat / state

ആദ്യ ഘട്ട കൊട്ടിക്കലാശം നാളെ, മുള്‍മുനയില്‍ മുന്നണികള്‍; ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് 9ന്

152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് 7,108 സ്ഥാനാര്‍ഥികളും 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്ക് 10,031 സ്ഥാനാര്‍ഥികളും6 കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലേക്ക് 18,00 സ്ഥാനാര്‍ഥികളും 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് 1274 സ്ഥാനാര്‍ഥികളുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്

Kerala Local Body Election 2025
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: മൂന്നാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ട അതിശക്തമായ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം നാളെ സമാപിക്കും. ഡിസംബര്‍ 9ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ പരസ്യ പ്രചാരണമാണ് നാളെ (ഞായര്‍) അവസാനിക്കുക. തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലെ പരസ്യ പ്രചാരണം ഡിസംബര്‍ 9 ന് വൈകിട്ട് 6 ന് സമാപിക്കും. ഈ ജില്ലകളില്‍ ഡിസംബര്‍ 11 നാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ഡിസംബര്‍ 13ന് വോട്ടെണ്ണല്‍ നടക്കും.

മട്ടന്നൂര്‍ നഗരസഭ ഒഴികെ സംസ്ഥാനത്തെ 1200 തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ഇതില്‍ 941 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ആറ് കോര്‍പ്പറേഷനുകളും 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനത്താകെ 75,644 സ്ഥാനാര്‍ഥികളാണ് വിവിധ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇതില്‍ 39,609 സ്ത്രീകളും 36,034 പുരുഷന്‍മാരും ഒരു ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയും ജനവിധി തേടുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ പോത്തന്‍കോട് ഡിവിഷനില്‍ നിന്നുമാണ് ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി ജനവിധി തേടുന്നത്.



ആകെയുള്ള 941 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ആകെ മത്സരിക്കുന്നത് 55,430 സ്ഥാനാര്‍ഥികളാണ്. 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് 7,108 സ്ഥാനാര്‍ഥികളും 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്ക് 10,031 സ്ഥാനാര്‍ഥികളും ആറ് കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലേക്ക് 18,00 സ്ഥാനാര്‍ഥികളും 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് 1274 സ്ഥാനാര്‍ഥികളുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)



കൊട്ടിക്കലാശം സമാധനപരമായിരിക്കണമെന്ന് കമ്മിഷന്‍

പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസത്തെ കൊട്ടിക്കലാശം തികച്ചും സമാധാനപരമായിരിക്കണമെന്നും ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ എ ഷാജഹാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ഗ തടസം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സമാപന പരിപാടികള്‍ പാടില്ല. ശബ്ദ നിയന്ത്രണമില്ലാതെയുള്ള അനൗണ്‍സ്‌മെൻ്റുകളും പ്രചാരണ ഗാനങ്ങള്‍ ഉച്ചത്തില്‍ കേള്‍പ്പിച്ചു മത്സരിക്കുന്ന പ്രവണതയും കര്‍ശനമായി നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ക്കും പൊലീസ് അധികാരികള്‍ക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ 7 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 6 വരെ

രാവിലെ 7 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 6 വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷവും ക്യൂവിലുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക സ്ലിപ്പ് നല്‍കി വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ഒരു വോട്ടര്‍ക്ക് മൂന്നു വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കും ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിലേക്ക് ഓരോന്നു വീതവുമാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇതിനായി മൂന്ന് പ്രത്യേക ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളില്‍ വോട്ടര്‍മാര്‍ വിരലമര്‍ത്തണം. ഈ മൂന്നു യൂണിറ്റുകളിലും വിരലമര്‍ത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ വോട്ടെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയായതായുള്ള ദീര്‍ഘമായ ബീപ്പ് ശബ്ദം കേള്‍ക്കുകയുള്ളൂ. അതേ സമയം കോര്‍പ്പറേഷന്‍, മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലെ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഒരു വോട്ടു മാത്രമേയുള്ളൂ.

Also Read: പെറ്റമ്മയെ അടക്കം അന്ന് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് പതിനൊന്ന് പേരെ; വയനാട് ദുരന്തത്തില്‍ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട വിജയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക്...

TAGGED:

KOTTIKALASAM
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ELECTION 2025
ELECTION CAMPAIGN
KOTTIKALASAM TOMORROW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.