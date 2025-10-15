ആർഎസ്എസിനെതിരെ കുറിപ്പെഴുതി വച്ച് മരണം: ‘എൻഎം’ ആരെന്ന് കണ്ടെത്തി പൊലീസ്
Published : October 15, 2025 at 9:59 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആർഎസ്എസ് ശാഖയിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജീവനൊടുക്കിയ അനന്തു അജിയുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രദേശവാസിയായ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകനിലേക്ക്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വഞ്ചിമല ചാമക്കാലായിൽ സ്വദേശി അനന്തു അജിയുടെ (24)യുടെ മരണക്കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരുന്ന 'എൻഎം' ആരെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
അനന്തുവിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ട് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഇതു സംബന്ധിച്ച് പൊലീസിന് വിശദമായ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് പൊലീസ് മറ്റൊരു പ്രതിയിലേക്ക് കൂടി തിരിഞ്ഞത്. തെളിവുകളും കൂടുതൽ പേരുടെ മൊഴികളും ശേഖരിച്ചശേഷം ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തുമെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കേസിൽ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുന്നതിനു മുൻപ് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കമ്മിഷണർ തോംസൺ ജോസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചത്. എന്നാൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ആദ്യം കമ്മിഷണർ തോംസൺ ജോസ് പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് അനന്തുവിനെ തമ്പാനൂരിലെ ഹോട്ടലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെയാണ് അനന്തു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മരണക്കുറിപ്പ് ചർച്ചയായത്.
മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതികരണമൊന്നും നടത്തിയിരുന്നില്ല. സിപിഎമ്മും കോണ്ഗ്രസും ഉള്പ്പെടെയുള്ള പാര്ട്ടികള് വിഷയം ചർച്ചയാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആര്എസ്എസ് തന്നെ രംഗത്തെത്തിയത്. ആര്എസ്എസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇതെല്ലാം തള്ളിയാണ് ആര്എസ്എസ് രംഗത്തെത്തിയത്. അനന്തുവിൻ്റെ ആത്മഹത്യയും ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പും ദുരൂഹമാണെന്നാണ് ആർഎസ്എസ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
മരണക്കുറിപ്പിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ്.
''സംഘടനയിൽ നിന്ന് നിരവധി ആളുകൾ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായി അനന്തു കുറിപ്പിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. "എനിക്ക് വിഷാദരോഗമുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി തെറാപ്പി എടുക്കുന്നു. ഞാന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും പെണ്കുട്ടി, പ്രണയം, കടം, അല്ലെങ്കില് അതുപോലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താലല്ല. എൻ്റെ ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും മൂലമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, മരുന്നുകള് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലിയില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല,
കുട്ടിക്കാലത്ത് അനുഭവിച്ച ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ലൈംഗികവും ശാരീരികവുമായ പീഡനങ്ങള് മൂലമുണ്ടായ മാനസിക രോഗങ്ങള്ക്ക് സംഘടന ആണ് ഉത്തരവാദി. ആർഎസ്എസിനെ പോലെ ഇത്രയും വെറുപ്പുള്ള സംഘടനയില്ല, വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ചതു കൊണ്ട് നന്നായി അറിയാം. തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് അറിയാം. എൻ്റെ ജീവിതമാണ് തെളിവായി നൽകുന്നത്. ലോകത്ത് ഒരു കുട്ടിക്കും എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് പോലെ സംഭവിക്കരുത്" - അനന്തു കുറിച്ചു. ഈ കുറിപ്പിലാണ് എൻഎം എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഒരാളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നത്. മരണശേഷം പബ്ലീഷ് ആകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ്.