ETV Bharat / state

"ഭക്ഷണം ബുക്ക്‌ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യസന്ധത പരിശോധിക്കണം, കോട്ടയത്തെ സംഭവം കാറ്ററിംഗ്‌ മേഖലയെ ബാധിച്ചെന്ന് സിഎകെസി

കോട്ടയത്ത് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാതെ കാറ്ററിംഗ് സർവ്വീസ് മുങ്ങിയത് കാറ്ററിംഗ് മേഖലയെ ആകെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് CAKC ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അബ്‌ദുൽ കാദർ പി എച്ച് പറഞ്ഞു.

KOTTAYAM CATERING SERVICE ISSUE CAKC KOTTAYAM UDAYA CATERINGS CAKC ABOUT CATERING SAFETY
മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അബ്‌ദുൽ കാദർ പി എച്ച് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട് : വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഭക്ഷണം ബുക്ക്‌ ചെയ്യുമ്പോൾ വഞ്ചിതരാകരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി കോൺഫഡറേഷൻ ഓഫ് ആൾ കേരള കാറ്ററേഴ്‌സ്(CAKC)സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വിമൽ കുമാർ . സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന വാഗ്‌ദാനങ്ങളുടെ സത്യ സന്ധത പരിശോധിക്കണമെന്നും നിയമങ്ങളും ഭക്ഷണ മെനുവും കൃത്യനിഷ്ഠതയും ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടു വീഴ്ചയും പാടില്ലെന്നും വിമൽ കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോട്ടയത്തെ സംഭവം കാറ്ററിംഗ്‌ മേഖലയെ ബാധിച്ചു

കേരളത്തിലും തമിഴ് നാട്ടിലുമായി 2500 ഓളം മെമ്പർമാരുടെ സംഘടന ആണ് ഇത്. കോട്ടയത്ത് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാതെ കാറ്ററിംഗ് സർവ്വീസ് മുങ്ങിയത് കാറ്ററിംഗ് മേഖലയെ ആകെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് CAKC ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അബ്‌ദുൽ കാദർ പിഎച്ച് പറഞ്ഞു.

ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അബ്‌ദുൽ കാദർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രശ്‌നത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനവുമായി CAKC എന്ന സംഘടനക്ക് ആ സംഘടനയിലെ അംഗമായവർക്ക് ബന്ധമില്ല. എങ്കിൽ കൂടിയും ഈയൊരു പ്രശ്‌നത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ കാറ്ററിംഗ് മേഖലയിൽ കാലങ്ങളായി സത്യ സന്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വിശ്വാസ്യതയെ സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിയെന്നും അതിനാൽ കാറ്ററിംഗ് കച്ചവടത്തിന് ഇത് വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പാരമ്പര്യമായും അല്ലാതെയും ഈ രംഗത്ത് മികവോടെ, ഗുണമേന്മയോടെ, കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ആഘോഷം പോലെ ആത്മാർത്ഥമായിസത്യസന്ധ്യമായി മനോഹരമാക്കുന്നവർ ഏറെയുണ്ട്. തട്ടിപ്പുകളിൽ വീഴാൻ ഇക്കാലത്ത് ഏറെ എളുപ്പം എന്നത് പോലെ തട്ടിപ്പ് തിരിച്ചറിയാനും കഴിയും.

ചില വ്യക്തികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർക്കുകളിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്‌തശേഷം സ്വന്തമായി സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നു. നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്‌ത സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിലോ. പരിചയത്തിലോ വർക്കുകൾ എടുക്കുന്നു. സബ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നവരെ എപ്പോഴും സൗകര്യപൂർവ്വം കിട്ടണം എന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ടാണ് ഇത്തരം വിഷമകരവും ദൗർഭാഗ്യകരവും ആയ സംഭവങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൂടാതെ ഇത് പോലെയുള്ളവർക്ക് CAKC യുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ സ്ഥിരമായ കിച്ചനോ ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നും ഇവർ വെളിപ്പെടുത്തി.കോട്ടയത്ത്‌ വിവാഹത്തിന് ഭക്ഷണമെത്തിക്കാതെ കബളിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കാറ്ററിംഗ് ഉടമ അറസ്റ്റിൽ ആയിരുന്നു.കല്യാണ ചടങ്ങുകള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭക്ഷണം എത്താതിരുന്നതോടെയാണ് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവരം വീട്ടുകാര്‍ അറിഞ്ഞത്. പിന്നാലെ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഉദയം കാറ്ററിംഗ് ഇവൻ്റ്സ് ഉടമ വിഷ്‌ണു മോഹന്‍ ആണ് അന്ന് പിടിയിലായത്.ഇയാൾ നിരവധി വിവാഹ ചടങ്ങുകളില്‍ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം വാങ്ങിയശേഷം മുങ്ങിയതായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തൽ.

Also read:പിണറായിക്ക് 25 ലക്ഷം, സതീശന് 5 ലക്ഷം; സിഎംആർഎൽ ഡയറിയിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ഷോൺ ജോർജ്

TAGGED:

KOTTAYAM CATERING SERVICE ISSUE
CAKC
KOTTAYAM UDAYA CATERINGS
CAKC ABOUT CATERING SAFETY
CAKC

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.