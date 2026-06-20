കോട്ടയം നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്: ആകാശപ്പാതയും അടിപ്പാത നിർമ്മാണവും, പരിശോധന നടത്തി കിഫ്കോൺ
തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നിർദ്ദശത്തെ തുടർന്ന് കിഫ്കോണാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
Published : June 20, 2026 at 8:29 PM IST
കോട്ടയം: നഗരമധ്യത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ശാശ്വത പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പഠനം നടത്തി കിഫ്കോൺ സംഘം. നിയമസഭാ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർദേശിച്ചത് അനുസരിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മുൻ കൈ എടുത്താണ് കിഫ്ബിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ കിഫ്കോണിനെ പഠനത്തിനായി കോട്ടയത്ത് എത്തിച്ചത്.
രാവിലെ കോട്ടയം ആകാശപ്പാതയ്ക്ക് സമീപത്തും കോട്ടയം നഗരത്തിൽ സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിലും, പുളിമൂട് ജംങ്നിലും ഈരയിൽക്കടവിലും കഞ്ഞിക്കുഴിയിലും സംഘം പരിശോധന നടത്തി. തുടർന്ന് നഗരത്തിൻ്റെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പഠനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രമീകരണങ്ങളും പദ്ധതികളും മുന്നോട്ട് വച്ചു. ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ നിന്നും അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെ സന്ദർശിച്ച സംഘം ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ആകാശപ്പാതയ്ക്കു ചുവട്ടിൽ ആദ്യ ഘട്ടപരിശോധന അടക്കം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് നഗരസഭ അധ്യക്ഷൻ എം.പി സന്തോഷ് കുമാറുമായി ചർച്ച് നടത്തിയത്. കോട്ടയം നഗരത്തിൽ ഗതാഗത പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി നടത്തേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളും, പഠനങ്ങളും സംബന്ധിച്ചു എം പി സന്തോഷ്കുമാർ നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
''കോട്ടയം നഗരത്തിൽ അടുത്തിടെ യാത്ര ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം നഗരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഗതാഗത തടസം. ആ തടസം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നിർദ്ദശത്തെ തുടർന്ന് കിഫ്കോണാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവർ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോട് കൂടി മാത്രമേ നമ്മുക്ക് ഇതിൻ്റെ വികസന പപ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റുള്ളു'' എന്നും സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
മണിപ്പുഴ മുതലാണ് ഇവർ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. മണിപ്പുഴ മുതൽ ഈരേക്കടവ് വഴി പുതിയ റോഡ് എന്ന ആശയവും അവരുടെ മനസിലുണ്ട്. നിലവിലുള്ള എംസി റോഡിൽ കോടിമല വഴി വരുന്ന ബേക്കറി ജംങ്ഷനിലേക്കും പുളിമൂട് കവലയിലേക്കുമുള്ള തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന തലത്തിലേക്കുള്ള പരിശോധനയും നിർദ്ദേശവും കിഫ്കോൺ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കിഫ്കോൺ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്പീക്കറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. കോട്ടയം ഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുക്ക് ഒഴിവാക്കി തടസമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡൻ്റ് വിൽസൺ ജേക്കബ്, സെക്രട്ടറി ജോജോ കുര്യൻ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ടി ശശികുമാർ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ദേവസ്യമുളവന, കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും എത്തിയ കിഫ്കോണിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയർ എൽ.എസ് മുരളി, കിഫ്കോൺ ബ്രിഡ്ജസ് വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർ എസ് അഞ്ജു, ഹൈവേ എൻജിനീയർ ജോ ജോസഫ്, കൺസൾട്ടൻ്റ് അനിൽകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
Also Read: 'ആരോഗ്യകരമായ വാർദ്ധക്യം യോഗയിലൂടെ'; യോഗാദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ