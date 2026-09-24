കോട്ടയത്തെ തിരക്കൊഴിയുമോ? ആകാശപാതയ്ക്ക് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ; കാല്നട യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകി പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനം
വർഷങ്ങളായി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്ന കോട്ടയം നഗരത്തിലെ ആകാശപ്പാത നിർമാണം പുനരാരംഭിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.
Published : September 24, 2026 at 9:02 PM IST
സുരേഷ് കെ എസ്
കോട്ടയം: വർഷങ്ങളായി കാത്തിരുന്ന കോട്ടയം ആകാശപ്പാത വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു. നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ റോഡുകളിൽ കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ കോട്ടയം നഗരത്തിൻ്റെ യാത്രാസംവിധാനത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുകയാണ്. വാഹനത്തിരക്കിനിടയിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കേണ്ടി വരുന്ന കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായൊരു ബദൽമാർഗം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ആകാശപ്പാതയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
കോട്ടയം നഗരത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ-ഗതാഗത പ്രാധാന്യം വർധിച്ചുവരുന്നതിനനുസരിച്ച് നഗരത്തിലെ റോഡുകളിലെ തിരക്കും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും കൂടുകയാണ്. തിരക്കേറിയ ജംഗ്ഷനുകളിൽ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അപകടസാധ്യത നിറഞ്ഞ അനുഭവമായി മാറുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആകാശപ്പാതയുടെ പ്രസക്തി വർധിക്കുന്നു. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വിദ്യാർഥികൾ, വയോജനങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ തുടങ്ങി ദിവസേന നഗരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നിരവധി പേർക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ യാത്രാസൗകര്യം ലഭികുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ആകാശപ്പാത നിര്മ്മാണം പുനരാംരഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് കോട്ടയക്കാരുടെയും ആവശ്യം. എന്നാൽ മുൻകാല അനുഭവങ്ങള് വച്ച് പദ്ധതിയെ പൂർണമായി വിശ്വാസിക്കാമോ എന്ന സംശയവും നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നു. ചിലർക്കാകട്ടെ സമ്മിശ്ര അഭിപ്രായമായമാണുള്ളത്. പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുമ്പോൾ
ചിലർക്ക് പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ്.
ആകാശപ്പാതയ്ക്ക് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ
ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള കാല്നട യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കാന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയായ റോഡ് സേഫ്ടിമിഷൻ്റെ പ്രധാന പദ്ധതിയായി കോട്ടയത്തെ ആകാശപ്പാത നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്ത ഗതാഗത വകുപ്പുമന്ത്രി സി പി ജോണ് പറഞ്ഞു. ഈ വര്ഷത്തെ ബജറ്റില് 15 കോടി രൂപ പദ്ധതിക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കി തുക ആസൂത്രണ ബോര്ഡിനോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സ്പീക്കര് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ അധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന യോഗത്തില് ഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, കോട്ടയം ജില്ലാ കലക്ടര്, പിഡബ്ല്യുഡി, കേരള റോഡ് സേഫ്ടിഅതോറിറ്റി, കിറ്റ്കോ, റവന്യൂ വകുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു. പദ്ധതി രൂപരേഖയ്ക്ക് അന്തിമരൂപം നല്കാന് സെപ്റ്റംബര് 30-ാം തീയതി കോട്ടയം കലക്ട്രേറ്റില് വച്ച് യോഗം ചേരാന് തീരുമാനിച്ചു.
തിരക്കൊഴിയുമോ?
2015 ലാണ് ആകാശപ്പാത പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പദ്ധതിയ്ക്കായി ഇരുമ്പു തൂണുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പണി നിലച്ചത്. നഗരമധ്യത്തിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന റൗണ്ടാനയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ആകാശപ്പാത പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. വ്യത്താകൃതിയിലുള്ള ഇരുമ്പ് ചട്ടക്കൂടിന് മുകളിൽ പ്ളാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിച്ച് കാൽ നട യാത്രക്കാർക്ക് താഴെ നിന്നു യന്ത്രപ്പടി വഴി മുകളിൽ കയറി റോഡിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് എത്തുന്നതാണ് ആകാശപ്പാത കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നാലു റോഡുകൾ സംഗമിക്കുന്ന റൗണ്ടാനയിൽ വാഹനങ്ങൾക്കിടയിലെ തിരക്കിൽപ്പെടാതെ കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് ജങ്ഷൻ്റെ മറുഭാഗത്തെത്തുന്നതാണ് ആകാശപ്പാത പദ്ധതി. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതി പ്രായോഗികമല്ലെന്നു തുടക്കം മുതൽ വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു.
പണി നിശ്ചലമായതോടെ നഗരത്തിന് ഒത്ത നടുക്കുള്ള 'പടവലം പന്തൽ' എന്നൊക്കെ കളിയാക്കലുകളുമുണ്ടായി. കോട്ടയത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊരു കാഴ്ചവസ്തുവുമായി മാറി. സിപിഎം, ബിജെപി, ഡിവൈഎഫ്ഐ അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ പദ്ധതി പൊളിച്ച് നീക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നിരന്തരം രംഗത്തുവന്നു. ഇക്കാലത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി സമരങ്ങളും നടത്തി.
വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഇരുമ്പ് ചട്ടക്കുട്ട് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് തുടങ്ങി. പദ്ധതി നടക്കുമെന്നോ ഇല്ലെന്നോ പറയാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർക്കാർക്കും കഴിയാതെ വന്നു.
വെറുതെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് തൂണുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കിക്കൂടേയെന്ന് ഹൈക്കോടതി മുതൽ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർ വരെ ചോദിച്ചു. കാലമേറെയായിട്ടും പക്ഷികൾക്ക് കൂട് വയ്ക്കാനുള്ള ഇടം മാത്രമായി ആ തുരുമ്പിച്ച ഇരുമ്പിൻ കൂട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. കോട്ടയം ആകാശപ്പാതയെന്നു പേരിട്ട പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന വേളയില് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞത് അഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് ആകാശപ്പാത പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ്. എല്ലാവരുടേയും സഹകരണവും തേടി.
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വര്ഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിങ്ങനെ പാതിവഴിയില് നില്ക്കുകയാണ്. കോട്ടയത്തെ പട്ടണവാസികള്ക്ക് ആകാശപ്പാതയെ കുറിച്ചു പറയുമ്പോള് കടുത്ത അമർഷമാണ്. ആകാശപ്പാത തന്നെ പൊളിച്ചു മാറ്റണം എന്നാണ് നാട്ടുകാരിൽ ഏറെപേരുടെയും ആവശ്യം. ജനത്തിന് ശല്യം അല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല. ഇതല്ല വികസനം, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗം ഉള്ള കാര്യം ചെയ്യണം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ചുമാറ്റണമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
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2015ൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് കോട്ടയം നഗരത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്ന ശീമാട്ടി റൗണ്ടാന പൊളിച്ച് ആകാശപ്പാതയുടെ നിർമാണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 5.18 കോടി രൂപ പദ്ധതിക്കായി അനുവദിച്ചു. കിറ്റ്കോയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. 2016ൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്നതോടെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിർമാണം നിലച്ചു. പിന്നെയുള്ള വർഷങ്ങൾ മഴയും വെയിലുമേറ്റ് തൂണുകൾ തുരുമ്പെടുത്തു. ഒടുവിൽ പദ്ധതിക്കായി സ്ഥാപിച്ച തൂണുകൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വന്നു.
പാലക്കാട് ഐഐടി, ചെന്നൈയിലെ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിങ് റിസർച്ച് സെൻ്റർ എന്നിവർ നടത്തിയ ബലപരിശോധനയിൽ തൂണുകൾ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് ബലക്ഷയം കണ്ടെത്തി. ഇതേത്തുടർന്ന് ആകാശപ്പാത പൊളിച്ചുനീക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പക്ഷേ, പദ്ധതി നടപ്പായില്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ശ്രീകുമാർ നായർ കൊടുത്ത പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയിൽ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎയും കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നു. തുടർന്നാണ് വിദഗ്ധ സംഘം ബല പരിശോധന നടത്തിയത്.
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പദ്ധതി ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയെന്നു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പല തവണ പരാതിപ്പെട്ടിരു ന്നു. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പദ്ധതിക്ക് ജീവൻ വന്നത് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റുക എന്ന നിലപാടിലാണെന്ന് പൊതു താത്പര്യ ഹർജി നൽകിയ ശ്രീകുമാർ നായർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. " 2022 ലാണ് അപകടാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ആകാശപ്പാതയുടെ പണികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മുഴുവൻ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും സംയുക്തമായി ഈ പദ്ധതിയിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് അറിയിക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തവണ പൊതു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കണം. കാൽനടക്കാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കോട്ടയത്തിൻ്റെ മുഖഛായ തന്നെ മാറും" ശ്രീകുമാർ നായർ പറഞ്ഞു.
പ്രായോഗികമല്ല അനാവശ്യമായ പദ്ധതിയെന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ അഭിമാന പദ്ധതിയായാണ് എംഎൽഎ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ആകാശപ്പാത നിർമാണം ഇത്രയായി കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നോട്ടു പോകാതെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് കോട്ടയത്തെ ഓട്ടോഡ്രൈവറായ കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആകാശപ്പാതയുടെ പണി എത്രയും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കേരള ലോട്ടറി ഏജൻ്റായ ചന്ദ്രിക പറഞ്ഞു. " ആകാശപ്പാത വരുന്നതോടെ വാഹനഗതാഗത കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാനും കാൽനട യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ച് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം" ചന്ദ്രിക കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ പദ്ധതി വിജയകരമാകണമെങ്കിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു പുറമെ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ വികസനം പുതിയ റോഡുകളും കെട്ടിടങ്ങളും മാത്രം കൊണ്ടല്ല അളക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ യാത്ര എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമാണ് എന്നതും അതിൻ്റെ പ്രധാന മാനദണ്ഡമാണ്. കോട്ടയം ആകാശപ്പാത നഗരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലെ മറ്റൊരു പദ്ധതിയെന്നതിലുപരി പദ്ധതി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുമോ എന്നതാണ് ഇനി കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത്.
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