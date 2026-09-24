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കാല്‍നട യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ പ്രധാനം; കോട്ടയം ആകാശപ്പാത നിര്‍മാണം പുനരാരംഭിക്കും

തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേര്‍ന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

KOTTAYAM SKY WALK KOTTAYAM SKY WALK CONSTRUCTION SKY WALK CONSTRUCTION WILL RESUME കോട്ടയം ആകാശപ്പാത
Photo from Kottayam. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 9:53 AM IST

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കോട്ടയം: ആകാശപ്പാതയുടെ നിര്‍മാണം പുനരാരംഭിക്കാന്‍ തീരുമാനമായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേര്‍ന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള കാല്‍നട യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കുന്നതെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സിപി ജോണ്‍ പറഞ്ഞു.

റോഡ് സേഫ്‌റ്റി മിഷന്‍റെ പ്രധാന പദ്ധതിയായാണ് കോട്ടയത്തെ ആകാശപാത നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം യോഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ഈ വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റില്‍ 15 കോടി രൂപ പദ്ധതിക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കി തുക പ്ലാനിങ് ബോര്‍ഡിനോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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സ്‌പീക്കര്‍ തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ ഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, കോട്ടയം ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍, പിഡബ്ല്യൂഡി, കേരള റോഡ് സേഫ്‌റ്റി അതോറിറ്റി, കിറ്റ്‌കോ, റവന്യൂ വകുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു. പദ്ധതി രൂപരേഖയ്ക്ക് അന്തിമരൂപം നല്‍കാന്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 30ന് കോട്ടയം കലക്‌ടറേറ്റില്‍ വച്ച് യോഗം ചേരാനും ചര്‍ച്ചയില്‍ തീരുമാനമായി.

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