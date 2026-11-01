ജെൻസികളെ വിറപ്പിക്കാൻ ചോരക്കണ്ണുള്ള രക്തദാഹിയായ ഡ്രാക്കുള വീണ്ടുമെത്തുന്നു, 50 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇത് ഒരു സിനിമാക്കഥയെ വെല്ലുന്ന 'പുഷ്പനാഥ്' ത്രില്ലർ!
റയാൻ പുഷ്പനാഥ് പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പുറത്തിറക്കിയ ഈ പുസ്തകം കണ്ണൂർ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വായനക്കാരുടെ ആകർഷണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
Published : November 1, 2026 at 3:04 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇഎം
കണ്ണൂര്: ഇരുട്ടി വെളുക്കുവോളം ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ സമ്മാനിച്ച, മലയാളിയെ തനിച്ചിരുന്ന് വായിക്കാൻ ഭയപ്പെടുത്തിയ 'കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ്' കാലം വീണ്ടും മടങ്ങിയെത്തുന്നു. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ബ്രാം സ്റ്റോക്കറുടെ രക്തദാഹിയായ 'കൗണ്ട് ഡ്രാക്കുളയെ' മലയാള മണ്ണിലേക്ക് ആവാഹിച്ച ആ വിഖ്യാത നോവൽ, പുതിയ കാലത്തെ 'ജെൻസി' വായനക്കാരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടാൻ ഇതാ പുതിയ രൂപത്തിൽ പുനർജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
വായനാലോകത്തുനിന്ന് പൂർണമായും അപ്രത്യക്ഷമായിപ്പോയ ഈ പുസ്തകം കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നിൽ ഒരു സിനിമാക്കഥയെപ്പോലും വെല്ലുന്ന യഥാർത്ഥ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ത്രില്ലറുണ്ട്. മുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ ചോരക്കണ്ണുകളുള്ള ആ പഴയ ഡ്രാക്കുളയുടെ ഒരൊറ്റ കോപ്പി പോലും പ്രസാധകരിലോ കുടുംബത്തിലോ അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. കാണാതായ ആ അപൂർവ്വ ഗ്രന്ഥം തേടി പുഷ്പനാഥിൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ റയാൻ നടത്തിയത് നീണ്ട ഏഴു വർഷത്തെ അക്ഷീണ തെരച്ചിലായിരുന്നു.
ഒടുവിൽ, കണ്ണൂരിലെ ഒരു കടുത്ത ആരാധകൻ്റെ ഇരുണ്ട പുസ്തകശേഖരത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത് 50 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ആ പഴയ കോപ്പി. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള 'ബ്രാം സ്റ്റോക്കർ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ' ഔദ്യോഗിക പിന്തുണയോടെ പുനർജനിച്ച ഈ കൃതി ഇപ്പോൾ വായനാ നഗരികളിൽ വൻ തരംഗമാവുകയാണ്. വീരശൂര പരാക്രമികളായ തെയ്യങ്ങളുടെ മണ്ണായ കണ്ണൂരിൽ നടന്നുറയുന്ന പുസ്തകോത്സവത്തിൽ, വായനക്കാരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ഡിറ്റക്ടീവ് മാർക്സും ഹൊറർ കഥകളും ചുട്ടപ്പം പോലെയാണ് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത്.
1968-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ചുവന്ന മനുഷ്യൻ' എന്ന ആദ്യ കൃതി മുതൽ യൂറോപ്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥപറഞ്ഞ പുഷ്പനാഥ് സാഹിത്യത്തെ ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം 1975-ൽ ബ്രാം സ്റ്റോക്കറുടെ 'ഡ്രാക്കുള' മലയാളത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാണ്. വായനക്കാരെ ഭയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്തിയ ആ കൃതി പക്ഷേ കാലപ്പഴക്കത്തിൽ വായനാ ലോകത്തുനിന്ന് കാണാതാവുകയായിരുന്നു.
ഏഴു വർഷത്തെ തെരച്ചിൽ, അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു കണ്ടുമുട്ടൽ
ആ അപൂർവ്വ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് പിന്നിൽ ഏഴു വർഷത്തെ അക്ഷീണപ്രയത്നവും ഒരു അപൂർവ്വ കണ്ടുമുട്ടലുമുണ്ട്. കോട്ടയം പുഷ്പനാഥിൻ്റെ പേരമകനായ റയാൻ പുഷ്പനാഥ് മുത്തച്ഛൻ്റെ കൃതികൾ പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായത് 'ഡ്രാക്കുള'യുടെ ഒരു കോപ്പി പോലും ലഭ്യമല്ല എന്നതായിരുന്നു. ആ തെരച്ചിൽ അവസാനിച്ചത് കണ്ണൂർ പൊതുവാച്ചേരിയിലെ എ ആർ ജിതേന്ദ്രൻ എന്ന ആരാധകനിലൂടെയാണ്.
"സഹോദരനിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം ലഭിക്കുന്നത്. 50 വർഷത്തോളമായി ഇത് കേടുപാടുകളില്ലാതെ എൻ്റെ കൈയിലുണ്ട്. കണ്ണൂരിലെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ വെച്ച് പുഷ്പനാഥിൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ ഈ പുസ്തകം അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, 7 വർഷമായി അദ്ദേഹം തിരയുന്ന ആ കൃതി സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു." എ ആർ ജിതേന്ദ്രൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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ബ്രാം സ്റ്റോക്കറുടെ അനന്തരാവകാശിയുമായി കൈകോർത്ത് പുതിയ പതിപ്പ്
ജിതേന്ദ്രൻ കൈമാറിയ ആ പഴയ കോപ്പിയിൽ നിന്നാണ് കമനീയമായ പുതിയ പുറംകവറോടെ 'ഡ്രാക്കുള' വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ബ്രാം സ്റ്റോക്കറുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനായ ഡെയ്ക്കർ സ്റ്റോക്കറുമായി റയാൻ ബന്ധപ്പെടുകയും ബ്രാം സ്റ്റോക്കർ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ പുരാശേഖരത്തിലെ അപൂർവ്വ ചിത്രങ്ങളും ഡെയ്ക്കർ സ്റ്റോക്കറുടെ ആമുഖവും ഉൾപ്പെടുത്തി പുസ്തകം സമ്പുഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്തു.
"2018-ൽ കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം എഴുതിയ 350-ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 7 വർഷം കൊണ്ട് വിവിധ കാറ്റഗറിയിലുള്ള 120 പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ റീ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു," റയാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
മറ്റ് പുസ്തകങ്ങള്ക്കൊപ്പം മനോഹരമായി ഒരുക്കിയ ഡ്രാക്കുള മുത്തച്ഛൻ്റെ സ്മരണകള് മുന്നിര്ത്തി വീണ്ടും വായനക്കാര്ക്കായി സമര്പ്പിച്ചിരിക്കയാണ്. കോട്ടയം പുഷ്പനാഥിൻ്റെ കൃതികള് വായിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് പ്രസാദകനായ റയാൻ്റെ ആഗ്രഹം. കഥകള്ക്ക് ഒരിക്കലും മരണമില്ല. അവ തലമുറകള് കൈമാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാല-ഭാഷാ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, ബംഗാളി ഭാഷകളിലേക്കും മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കൃതികൾ, പുതിയ തലമുറയിലെ ജെൻസി വായനക്കാർക്കിടയിലും ഒരു തരംഗമായി പടരുകയാണ്.
പുഷ്പനാഥ് ശൈലിയുടെ മാന്ത്രികത
ലണ്ടനിലെ ഒരു യുവ വക്കീലായ ജോനാഥൻ ഹാർക്കർ കൗണ്ട് ഡ്രാക്കുള എന്ന പ്രഭുവിന്റെ സ്വത്ത് സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കാർപാത്യൻ മലനിരകളിലെ കടും ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ട്രാൻസിൽവാനിയൻ കാടുകളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നതോടെയാണ് നോവൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ തികച്ചും മാന്യനായി പെരുമാറുന്ന ഡ്രാക്കുള പ്രഭുവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഹാർക്കർ തടവിലാക്കപ്പെടുന്നതോടെ കഥയുടെ ഭാവം മാറുന്നു.
പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ശവപ്പെട്ടിയിൽ ഉറങ്ങുകയും രാത്രികളിൽ രക്തദാഹിയായ വവ്വാലായും ചെന്നായയായും രൂപം മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഡ്രാക്കുളയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഹാർക്കർ തിരിച്ചറിയുന്നു. വിചിത്രമായ ആ കൊട്ടാരത്തിലെ ചുവരുകളിലൂടെ താഴേക്ക് പല്ലിയെപ്പോലെ അനായാസം ഇഴഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഡ്രാക്കുള പ്രഭുവിൻ്റെ ദൃശ്യം വായനക്കാരിൽ കടുത്ത ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ബ്രാം സ്റ്റോക്കറുടെ യഥാർത്ഥ നോവൽ കത്തുകളുടെയും ഡയറിക്കുറിപ്പുകളുടെയും രൂപത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ, കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് അതിനെ മലയാളികൾക്ക് പരിചിതമായ ഒരു നേർരേഖാ കഥാശൈലിയിലേക്ക് മാറ്റിയെഴുതി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തനതായ ലളിത ശൈലിയും, അന്തരീക്ഷത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കാനുള്ള അപൂർവ്വ കഴിവും ഈ നോവലിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാക്കി.
കല്ലറകൾ പിളരുന്ന ശബ്ദവും, കാറ്റിലിളകുന്ന ജനൽപ്പാളികളും, ഇരുട്ടിലെ വവ്വാലുകളുടെ ചിറകടിയൊച്ചയും ഈ നോവലിലൂടെ നമ്മുടെ വായനാമുറികളിലേക്ക് പടർന്നുപിടിക്കും. ഹൊറർ സാഹിത്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വായനക്കാരനും നഷ്ടപ്പെടുത്താനാവാത്ത ഒരു ക്ലാസിക് ഉള്ളടക്കമാണ് ഈ 'ഡ്രാക്കുള'യുടേത്.
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