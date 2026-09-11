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ചളിനിറഞ്ഞ് കാടുപിടിച്ച് നാഗമ്പടം നെഹ്‌റു സ്‌റ്റേഡിയം; ഇനി ആ ചിത്രമല്ല, വൃത്തിയാക്കി നഗരസഭ

കാടുപിടിച്ചു കിടന്ന നാഗമ്പടം നെഹ്‌റു സ്‌റ്റേഡിയം നഗരസഭ വ്യത്തിയാക്കി കോട്ടയം നഗരസഭ.

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Nagampadam Nehru Stadium (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 8:50 PM IST

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കോട്ടയം: കാടുപിടിച്ചു കിടന്ന കോട്ടയം നാഗമ്പടം നെഹ്‌റു സ്‌റ്റേഡിയം വ്യത്തിയാക്കി നഗരസഭ. മുമ്പ് കാട് മൂലം സ്‌റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ആർക്കും കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതേസമയം സ്‌റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ശോച്യാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തപ്പോഴാണ് നഗരസഭ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത്.

എംപി സന്തോഷ് സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

അതേസമയം സ്‌റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ശോച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി സമരം നടത്താനൊരുങ്ങിയിപ്പോഴാണ് നഗരസഭ ഉണർന്നതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. നിരവധി കായിക പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുത്ത കോട്ടയം നെഹ്‌റു സ്‌റ്റേഡിയം നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലായിരുന്നു. കാടുമൂടിയതിനാൽ സ്‌റ്റേഡിയം കായിക താരങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നടത്തത്തിന് എത്തിയിരുന്നവർ പോലും ഇഴജന്തുക്കളെ പേടിച്ച് വരാതെയായി.

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പിന്നാലെ കായിക താരങ്ങളും പ്രാക്‌ടീസിന് എത്താതായി. ഇതേ തുടർന്നാണ് നഗരസഭ കാട് വെട്ടിതെളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. മൂന്ന് ദിവസമായി നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു. സ്‌റ്റേഡിയം നവീകരിക്കാൻ സിഎസ്ആർ ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ചുവെന്ന് നിയമസഭാ സ്‌പീക്കർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നഗരസഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. അതേസമയം ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സെപ്‌റ്റംബർ 20ന് സമരം നടത്താനിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് ചെളി നിറഞ്ഞതിനാലാണ് വ്യത്തിയാക്കൽ വൈകിയതെന്നും നഗരസഭ വിശദീകരിച്ചു.

"കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്‌റ്റേഡിയം വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മഴയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നതോടെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ആകെ താറുമാറയത്. ആദ്യം കുറച്ച് പേർ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നാട് 17 മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പല രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളും സമരം എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. അതിനെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ല. നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്‌റ്റേഡിയമാക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇതിനായുള്ള പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും" കോട്ടയം നഗരസഭ ചെയർമാൻ എം പി സന്തോഷ് പറഞ്ഞു.

കോട്ടയത്തിൻ്റെ നഗരമധ്യത്തിലെ മൈതാനം ആധ്യനിക രീതിയിൽ നവീകരിക്കുന്നതിന് സിഎസ്ആർ ഫണ്ട് ഉപയോഗപെടുത്തുമെന്ന് കോട്ടയം എംൽഎ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് നഗരസഭ സ്‌റ്റേഡിയം വെട്ടി തെളിച്ചത്. സ്‌റ്റേഡിയം കാടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവിടം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറിയിരുന്നു. രാത്രിയിൽ വെളിച്ച സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൂടുതൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പുത്തൻ സ്‌റ്റേഡിയമെന്ന കായിക പ്രേമികകളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ചിറക് നൽകുകയാണ് നഗരസഭയുടെ ഈ നടപടി.

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KOTTAYAM NAGAMPADAM NEHRU STADIUM
നാഗമ്പടം നെഹ്‌റു സ്‌റ്റേഡിയം
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