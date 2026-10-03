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കോട്ടയത്ത് കാലവർഷത്തിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയവർക്ക് 10,000 രൂപ വീതം ധനസഹായം

കോട്ടയം ജില്ലാ കലക്ടർ സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് നൽകിയ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി

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CM VD Satheesan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 10:17 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: 2026ലെ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളവും ചെളിയും കയറി നാശനഷ്ടമുണ്ടായ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ 51,152 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ധനസഹായം. റേഷൻ കാർഡ് ഒന്നിന് 10,000 രൂപ വീതം ആകെ 51.15 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്.

കോട്ടയം ജില്ലാ കലക്ടർ സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് നൽകിയ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പിൻ്റെ സെപ്റ്റംബർ 21ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ച 10,000 രൂപയിൽ 5,000 രൂപ സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽനിന്നും (എസ്ഡിആർഎഫ്) ബാക്കി 5,000 രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽനിന്നുമാണ് (സിഎംഡിആർഎഫ്) നൽകുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് എസ്ഡിആർഎഫ് വിഹിതമായ 25,57,60,000 രൂപ കോട്ടയം ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് അനുവദിക്കാൻ ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടു. റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സിഎംഡിആർഎഫ് വിഹിതം ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് കൈമാറിയശേഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ചുമതലയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനാണ്.

അഞ്ച് താലൂക്കുകളിലായി സഹായം

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അഞ്ച് താലൂക്കുകളിലായാണ് 51,152 കുടുംബങ്ങൾ ധനസഹായത്തിന് അർഹരായിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയം താലൂക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കുക. ഇവിടെ 28,049 കുടുംബങ്ങൾക്കായി സിഎംഡിആർഎഫ്, എസ്ഡിആർഎഫ് വിഹിതങ്ങളായി 14,02,45,000 രൂപ വീതം അനുവദിച്ചു. വൈക്കം താലൂക്കിൽ 16,689 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 8,34,45,000 രൂപ വീതവും ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ 3,594 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1,79,70,000 രൂപ വീതവും രണ്ട് ഫണ്ടുകളിൽനിന്നുമായി ലഭിക്കും.

മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ 2,467 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1,23,35,000 രൂപ വീതവും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ 353 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 17,65,000 രൂപ വീതവുമാണ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുമായി നൽകുന്നത്. ഇതോടെ ആകെ 25,57,60,000 രൂപ വീതം രണ്ട് ഫണ്ടുകളിൽനിന്നുമായി വിതരണം ചെയ്യും. ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവയെ തുടർന്ന് മണ്ണും ചെളിയും പാറയും വീടുകളിൽ കയറിയവർക്കാണ് ഈ തുക പ്രധാനമായും പ്രയോജനപ്പെടുക.

താലൂക്ക് കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം സിഎംഡിആർഎഫ് വിഹിതംഎസ്‌ഡിആർഎഫ് വിഹിതം
കോട്ടയം 28,049 14,02,45,000 14,02,45,000
ചങ്ങനാശേരി 3,594 1,79,70,000 1,79,70,000
മീനച്ചിൽ 2,467 1,23,35,0001,23,35,000
വൈക്കം 16,689 8,34,45,0008,34,45,000
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 353 17,65,000 17,65,000
ആകെ 51,152 25,57,60,000 25,57,60,000

കർശന പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം വിതരണം

ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും ഇതേ ആവശ്യത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽനിന്ന് നേരത്തെ തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ഉറപ്പാക്കണം. മുൻപ് സഹായം ലഭിച്ചവർക്ക് വീണ്ടും നൽകില്ല. തുകയുടെ വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ വിവര സംവിധാനത്തിൻ്റെ (എൻഡിഎംഐഎസ്) പോർട്ടലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും വിതരണം പൂർത്തിയായ വിവരം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർഹരായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സഹായം ഉറപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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CMDRF
51 CRORE FOR FAMILIES IN KTM
SDRF
CMDRF FOR FAMILIES IN KTM

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