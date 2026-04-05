അരുണിന് പുതുജീവൻ; കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ

ഹൃദയവാൽവിനും ഹൃദയത്തിനും ഗുരുതരമായ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ച അരുണിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലാതെ മറ്റ് വഴികളില്ലെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Published : April 5, 2026 at 5:55 PM IST

കോട്ടയം: കോട്ടയം കുമരകം സ്വദേശിയായ അരുൺ എന്ന യുവാവിന് പുതുജീവൻ നൽകാനായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു.

പ്രമുഖ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്‌ധൻ ഡോ. ടി. കെ ജയകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഹൃദയം ഇന്ന് 2:56ന് കോട്ടയം പൊലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എയർ ആംബുലൻസിൽ എത്തിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ മസ്‌തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിച്ച ഒരാളുടെ ഹൃദയമാണ് അരുണിനായി ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയവാൽവിനും ഹൃദയത്തിനും ഗുരുതരമായ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ച അരുണിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലാതെ മറ്റ് വഴികളില്ലെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് അരുണിനെ അവിടെ നിന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇതിനായി ഗ്രീൻ ചാനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിനെ സംബന്ധിച്ച് പന്ത്രണ്ടാമത് ഹൃദയ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇതെന്ന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു. 'കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഏഴ്‌ കരൾ മാറ്റ ശസ്‌ത്രക്രിയകളും 300ൽ പരം വൃക്ക ശസ്ത്രക്രിയകളും നടന്നു. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിരവധി അവയവമാറ്റ ശസ്‌ത്രക്രിയകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ശസ്‌ത്രക്രിയ നടന്നിരുന്നു. രണ്ടാമത് ഹൃദയ ശസ്‌ത്ക്രിയ നടത്തിയിട്ടും പൂർണതയില്ലാതായി. പിന്നീട് ഡോക്‌ടർ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്‌ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ താൻ സ്വമേധയാ കുമരകത്ത് പോയി മുൻകയ്യെടുത്ത് അതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌തെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജനകീയ കൂട്ടായ്‌മയുടെ വിജയം

പാവപ്പെട്ട കുടുംബാംഗമായ അരുണിന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭീമമായ തുക കണ്ടെത്താൻ നാട്ടുകാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു കാമ്പയിൻ തന്നെ നടന്നിരുന്നു.

കുമരകത്ത് നടന്ന ഫണ്ട് കളക്ഷനിലൂടെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം 14 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് സമാഹരിച്ചത്. മന്ത്രി വി എൻ. വാസവൻ നേരിട്ട് ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കുകയും ആദ്യ സംഭാവനയായി 50,000 രൂപ നൽകുകയും ചെയ്‌തു. ഡിവൈഎഫ്.ഐ പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ഇതിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.

നിലവിൽ അരുണിനെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്‌മിറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കും. ഒരു നാടിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രാർഥനയോടെ അരുൺ പുതുജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇത്.

ALSO READ: ചെന്നൈയിലും മധുരയിലും വിജയ്‌യുടെ പേരിൽ രണ്ട് കേസുകൾ; പുതിയ സത്യവാങ്‌മൂലം നൽകി ടിവികെ നേതാവ്

