ഏറ്റുമാനൂരിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി നാട്ടകം സുരേഷിൻ്റെ റോഡ് ഷോ; പ്രചാരണത്തിന് മറിയ ഉമ്മനും

ഏറ്റുമാനൂരിൽ പുതുയുഗ കാഴ്‌ചപ്പാടോടുകൂടി അതിവേഗ വികസനം അഴിമതി രഹിതമായി നടപ്പാക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് സ്ഥാനാർഥി നാട്ടകം സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

Nattakam Suresh road show (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 22, 2026 at 5:18 PM IST

കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി നാട്ടകം സുരേഷിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർഥം റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്ര പടിഞ്ഞാറെ നടയിൽ നിന്നും നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് റോഡ് ഷോ ആരംഭിച്ചത്. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിലും സ്ഥാനാർഥി എത്തി വോട്ട് അഭ്യർഥന നടത്തി.

യുഡിഎഫ് നേതാക്കളായ ജെറോയ് പൊന്നാറ്റിൽ, അഡ്വക്കേറ്റ് ജയ്‌സൻ ജോസഫ്, നഗരസഭ ചെയർപേഴ്‌സൺ ടോമി പുളിമാൻ തുണ്ടം, മുരളി തകടിയേൽ ഉൾപ്പടെയുള്ള നേതാക്കൾ സ്ഥാനാർഥിക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റുമാനൂരിൽ പുതുയുഗ കാഴ്‌ചപ്പാടോടുകൂടി അതിവേഗ വികസനം അഴിമതിരഹിതമായി നടപ്പാക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് സ്ഥാനാർഥി നാട്ടകം സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൾ മറിയ ഉമ്മൻ നാട്ടകം സുരേഷിന് വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ച് ഏറ്റുമാനൂർ ടൗണിൽ പ്രചാരണം നടത്തി. ടൗണിലും കടകളിലും ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡുകളിലും എത്തിയാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് വേണ്ടി മറിയ ഉമ്മൻ വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ചത്.

മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ബെറ്റി ജോജോ, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് പ്രിയ സജീവ്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അന്നമ്മ മാണി, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മോനിക്ക ജോയ്, നഗരസഭ കൗൺസിലർ ലൗലി ജോർജ് പടികര തുടങ്ങി നിരവധി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ആണ് മറിയാ ഉമ്മൻ പ്രചാരണം നടത്തിയത്. സ്ഥാനാർഥി നാട്ടകം സുരേഷിന് വേണ്ടി കനത്ത ചൂടിലും ഓടി നടന്നാണ് മറിയ ഉമ്മൻ വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ചത്.

പ്രചാരണം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ജോസഫ് വാഴയ്‌ക്കനെ ആയിരുന്നു സ്ഥാനാർഥിയായി പരിഗണിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഈഴവ സ്വാധീനം പരിഗണിച്ച് നാട്ടകം സുരേഷിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കി. ജില്ലയിലെ ഒൻപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർഥി നിർണയം ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

കോട്ടയം, ചങ്ങനാശേരി, പാലാ, ഏറ്റുമാനൂർ, പുതുപ്പള്ളി, പൂഞ്ഞാർ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, കടുത്തുരുത്തി, വൈക്കം എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണുള്ളത്. അഞ്ചു നിയമ സഭമണ്ഡലങ്ങളിൻ എല്‍ഡിഎഫും, നാല് ഇടങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫുമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

കോട്ടയം, ഏറ്റുമാനൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളെ തിരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ അനിൽ കുമാറും ഏറ്റുമാനൂരിൽ മന്ത്രി വിഎൻ വാസവനും മത്സരിക്കും. രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റുമാനൂരിൽ വിഎന്‍ വാസവന്‍ മത്സര രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ലായിരുന്നു.

ALSO READ: പേരിൽ സാമ്യം; മഞ്ചേശ്വരത്ത് യുഡിഎഫിന് "എസ്‌ഡിപിഐ തലവേദന", സുരേന്ദ്രന് അഗ്നിപരീക്ഷ

