പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി അശ്ലീലമാക്കി; മംഗളം കോളജ് വിദ്യാർഥി പിടിയിൽ
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കാമറയുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അജ്മലിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനായി പല വിദ്യാർഥികളും സമീപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ സഹപാഠികളായ പെൺകുട്ടികളുടേതുൾപ്പെടെ നിരവധി പേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇയാൾ പകർത്തി
By PTI
Published : September 5, 2026 at 12:52 PM IST
കോട്ടയം: സഹപാഠികളായ പെൺകുട്ടികളുടെ ഉൾപ്പെടെ ചിത്രങ്ങൾ നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) ഉപയോഗിച്ച് മോർഫ് ചെയ്ത് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളാക്കിയ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥി അറസ്റ്റിൽ. ഏറ്റുമാനൂർ മംഗളം കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ബി.ടെക് നാലാം വർഷ വിദ്യാർഥി അജ്മൽ ടി.മുഹമ്മദിനെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏറ്റുമാനൂർ പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കാമറയുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അജ്മലിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനായി പല വിദ്യാർഥികളും സമീപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ സഹപാഠികളായ പെൺകുട്ടികളുടേതുൾപ്പെടെ നിരവധി പേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇയാൾ പകർത്തി. കൂടാതെ കോളജ് പരിപാടികളിലും മറ്റും വച്ചും ഇയാൾ വ്യാപകമായി ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ ചിത്രങ്ങളാണ് പിന്നീട് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഡിജിറ്റലായി മാറ്റം വരുത്തി അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത്. യാതൊരു സംശയവും തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് ഇയാൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ഉൾപ്പെടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിരുന്നത്.
അജ്മലിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ മറ്റൊരു വിദ്യാർഥി യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടതോടെയാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. സംശയം തോന്നി ലാപ്ടോപ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഇക്കാര്യം അധ്യാപകരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും അറിയിക്കുകയും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു.
പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനായി പൊലീസ് വെള്ളിയാഴ്ച കോളജിലെത്തി. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അജ്മലിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും പിടിച്ചെടുത്തു. ഇവ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അജ്മലിനെതിരെ കേസെടുക്കുകയും വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഇയാളെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ നിലവിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഇവയുടെ വിശദമായ ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടന്നുവരികയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല
അജ്മലിൻ്റെ ഫോണിലും ലാപ്ടോപ്പിലും മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവച്ചതിന് തെളിവുകളൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഇയാൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൈമാറുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സൈബർ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പിടിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നത്. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കണ്ടെത്താൻ ഈ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ നിർണായകമാകും.
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അടുത്തിടെ കൊച്ചിയിലും സമാനമായ സംഭവമുണ്ടായിരുന്നു. സഹപാഠികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് കൊച്ചിയിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോട്ടയത്തും സമാനമായ കുറ്റകൃത്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഡീപ്പ് ഫേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിർമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് സൈബർ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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