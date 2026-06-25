ETV Bharat / state

ലഹരിസംഘങ്ങളെ തൂത്തുവാരി 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ'; വാടകവീടുകളിലെ എം ഡി എം എയും കഞ്ചാവ് കൃഷിയും വൻ പുകയില ശേഖരവും പിടികൂടി

ഒരേദിവസം മൂന്ന് വൻ ലഹരിവേട്ടകളുമായി കോട്ടയം എക്സൈസും പൊലീസും

OPERATION TOOFAN CANNABIS PLANT KOTTAYAM EXCISE DRUG BUST
ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ (ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 25, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: ജില്ലയിൽ ലഹരിസംഘങ്ങൾക്കെതിരെ എക്സൈസും പൊലീസും നടത്തിയ ശക്തമായ മിന്നൽ പരിശോധനകളിൽ ദമ്പതികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ പിടിയിലായി. കോട്ടയത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി മാരക ലഹരിമരുന്നായ എം ഡി എം എ , പതിനായിരം പായ്ക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ, വീടിനുള്ളിൽ വളർത്തിയ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ എന്നിവയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

ചെങ്ങളത്ത് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ദമ്പതികളും കൂട്ടാളിയും വലയിൽ

ബുധനാഴ്‌ച വെളുപ്പിന് 5 മണിക്ക് കോട്ടയം കുമരകം റൂട്ടിൽ ചെങ്ങളത്ത് വച്ച് നടത്തിയ ഓട്ടോറിക്ഷാ പരിശോധനയാണ് വൻ എം ഡി എം എ വേട്ടയ്ക്ക് വഴിവെച്ചത്. എക്സൈസ് സംഘത്തെ കണ്ട് ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടിയ മൂലേടം സ്വദേശി മനുവിനെ എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് സാഹസികമായി പിടികൂടി. ഇയാളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാം എം ഡി എം എ കണ്ടെടുത്തു.

ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ (ETV Bharat)

തുടർന്ന് മനുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തപ്പോഴാണ് ചെങ്ങളത്തെ വാടകവീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന വൻ ലഹരിവ്യാപാരത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ഉടനടി ഈ വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്‌ഡിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സുബി ജബ്ബാർ , ഭാര്യ അൽസിയ ജമാലുദ്ദീൻ എന്നിവരെ എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇവരിൽ നിന്ന് 12.55 ഗ്രാം എം ഡി എം എ കൂടി പിടിച്ചെടുത്തു. ഗൂഗിൾ പേ വഴി പണം സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു ഈ ദമ്പതികൾ ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത്. കോട്ടയം എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ ദർശകിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതികളെ കുടുക്കിയത്.

ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ പതിനായിരം പായ്ക്കറ്റ് പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ

ലഹരിവിരുദ്ധ കാമ്പയിനായ 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ' ഭാഗമായി ഈരാറ്റുപേട്ട പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്‌ഡിൽ വൻ പുകയില ശേഖരം പിടികൂടി. ഈരാറ്റുപേട്ട ഇളപ്പുങ്കലിൽ വീട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്ന പതിനായിരം പായ്ക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളും വ്യാജ സിഗരറ്റുകളുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പീടികതാഴത്ത് മുഹമ്മദ് റസാക്ക് (46) എന്നയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ നിന്നും ഉള്ളിൽ നിന്നുമായി 16 ചാക്കുകളിലായാണ് ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വ്യാജ നിരോധിത ഉത്പന്നങ്ങളാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മണർകാട് വാടകവീട്ടിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷി

മണർകാട് കാവുംപടിയിലെ ഒരു വാടകവീട്ടിൽ എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ആൻ്റി നർകോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മുറിക്കുള്ളിൽ ചട്ടിയിൽ വളർത്തിയ അഞ്ച് കഞ്ചാവ് ചെടികളും 5 ഗ്രാം കഞ്ചാവും പിടികൂടി. ഇടുക്കി ഏലപ്പാറ സ്വദേശിയായ ബിബിൻ ജോൺ (31) വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലായിരുന്നു ഈ ഇൻഡോർ കഞ്ചാവ് കൃഷി. 10 സെൻ്റിമീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു ചെടികൾ.

പരിശോധനാ സമയത്ത് ബിബിൻ്റെ ഭാര്യ, ഭാര്യാസഹോദരി, അനിയൻ്റെ ഭാര്യ എന്നിവർ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവ 'പയർ ചെടികളാണെന്ന്' പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, പിന്നീട് ബിബിൻ തന്നെയാണ് ഇവ നട്ടുവളർത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. സ്ത്രീകളെ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ല. ഒളിവിൽ പോയ പ്രതി ബിബിൻ ജോണിനായി എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്‌ടർ ടോണി ജോസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ ആർ ദർശക്, അസി. ഇൻസ്പെക്‌ടർമാരായ ബി ആനന്ദ് രാജ്, ഹരിഹരൻ പോറ്റി തുടങ്ങിയവരാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

Also Read: സജീവമാകുന്ന '4.20' ലഹരി പാർട്ടികൾ: ഇരകളെ തേടുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ; വല വിരിച്ച് പൊലീസും എക്‌സൈസും

TAGGED:

OPERATION TOOFAN
CANNABIS PLANT
KOTTAYAM EXCISE
DRUG BUST
KOTTAYAM EXCISE MAJOR DRUG

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.