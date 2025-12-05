പുതിയ കാർ വാങ്ങി, ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തുരുമ്പിച്ചു; മാരുതി സുസുക്കിക്ക് തിരിച്ചടി; പുതിയ വാഹനം നൽകാൻ ഉത്തരവ്
വാഹനം സൂക്ഷിച്ചതിലെ അശ്രദ്ധയാണ് തുരുമ്പിന് കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി കണ്ടെത്തി. കാറിൻ്റെ വിലയായ 5.74 ലക്ഷം രൂപയോ പുതിയ വാഹനമോ നൽകണം. കൂടാതെ 53,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും വിധിച്ചു.
കോട്ടയം: പുതിയ കാർ വാങ്ങിയ ഉപഭോക്താവിന് തുരുമ്പിച്ച വാഹനം നൽകിയ സംഭവത്തിൽ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി വാഹനം മാറ്റി നൽകണമെന്ന് കോട്ടയം ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. എരുമേലി സ്വദേശിനിയായ ഷഹർബാൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നിർണായക വിധി. തുരുമ്പിച്ച കാർ തിരിച്ചെടുത്ത് പുതിയത് നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ വിലയായ 5,74,000 രൂപ തിരികെ നൽകുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്.
2022 ജൂൺ ഏഴിനാണ് ഷഹർബാൻ മാരുതി സുസുക്കി അരീനയുടെ പൊൻകുന്നം ഷോറൂമിൽനിന്ന് വാഹനം വാങ്ങിയത്. രണ്ടുവർഷ വാറണ്ടിയും എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറണ്ടിയും ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു കാർ സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ വാഹനം വാങ്ങി കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കാറിൻ്റെ നിറം മങ്ങിയതായും പല ഭാഗങ്ങളിലും തുരുമ്പ് വന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പുതിയ വാഹനത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ കേടുപാടുകൾ കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഷഹർബാൻ കമ്പനിയെ പ്രതിയാക്കി കോട്ടയം ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഹനം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കമ്മിഷൻ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. കാറിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുമധികം തുരുമ്പുണ്ടായിരുന്നെന്നും മെറ്റലിൻ്റെ പുറത്തെ തുരുമ്പ് പടർന്ന് കാർ കൂടുതൽ നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സമിതി കണ്ടെത്തി. 2022 ഏപ്രിൽ മാസം ഹരിയാനയിലെ പ്ലാൻ്റിൽനിന്ന് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ മാരുതി സുസുക്കി അരീനയുടെ ഷോറൂമിലെത്തിച്ച വാഹനം ഏപ്രിൽ 23 മുതൽ വിൽപന നടന്ന ജൂൺ ഏഴുവരെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഈ കാലയളവിലുണ്ടായ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
കേടുപാടുള്ള കാറാണ് നൽകിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി പരാതിക്കാരിക്ക് പഴയ വാഹനം മാറ്റി പുതിയ കാർ നൽകുകയോ വിലയായ 5,74,000 രൂപ നൽകുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് കമ്മിഷൻ വിധിച്ചത്. കൂടാതെ, നഷ്ടപരിഹാരമായി 50,000 രൂപയും പരാതിക്കാരിക്കുണ്ടായ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടിന് 3,000 രൂപയും നൽകണം. മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, കോഴിക്കോട് ഇൻഡസ് മോട്ടോഴ്സ്, മാരുതി സുസുക്കി അരീന മൂവാറ്റുപുഴ, പൊൻകുന്നം ഷോറൂമുകൾ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തുക നൽകേണ്ടത്. ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. വിഎസ് മനുലാൽ, അംഗങ്ങളായ അഡ്വ. ആർ ബിന്ദു, കെഎം ആൻ്റോ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
