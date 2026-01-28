കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വീണ്ടും കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു വീണു; ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക്
കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശുചിമുറികളാണ് ഇടിഞ്ഞു വീണത്. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.
കോട്ടയം: മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ വീണ്ടും കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു വീണു തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക്. പരിക്കേറ്റ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി കബിനായി (45) യെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഇന്ന് (ജനുവരി28) രാവിലെ 11.30 നായിരുന്നു സംഭവം.
കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശുചിമുറികളാണ് ഇടിഞ്ഞു വീണത്. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ ആശുപത്രിയുടെ ശുചിമുറി ഇടിഞ്ഞുവീണു രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരി മരിച്ചിരുന്നു.
ജൂലൈയിൽ ആശുപത്രി കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു വീണപ്പോൾ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ 2, 6,9 വാർഡുകളിലെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ശുചി മുറി അടച്ചു പൂട്ടുകയും പിന്നീട് പൊളിച്ചു നീക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വാർഡുകൾക്കായ് പുതിയ ശുചിമുറി കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനായി അടിത്തറക്കെട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടെയാണ് സമീപത്തെ കെട്ടിടമാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞുവീണത്.
വിവരമറിഞ്ഞ് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് നാട്ടകം സുരേഷ്, കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കൗൺസിലറുമായ സാബു മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലത്തെത്തി. രോഗികളുടെ ജീവന് അധികാരികൾ ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അപകടവസ്ഥയിലുള്ള ഈ കെട്ടിടം അടിയന്തരമായി പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്നും സാബു മാത്യു ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സമാന സംഭവത്തിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചിരുന്നു. മെഡിക്കല് കോളജിലെ കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു വീണുണ്ടായ അപകടത്തില് തലയോലപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി ബിന്ദു(54) വാണ് മരിച്ചത്. രണ്ടര മണിക്കൂറോളമാണ് ഇവര് കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയില് കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്. ഇവരെ പുറത്തെടുത്ത് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിലെ ശുചിമുറിയില് കുളിക്കാന് പോയപ്പാഴാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മകളുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബിന്ദുവും ഭര്ത്താവ് വിശ്രുതനും മെഡിക്കല് കോളജില് എത്തിയത്. അപകടം നടന്നയുടന് ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കള് അധികൃതരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്, രണ്ടര മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് ബിന്ദുവിനെ കണ്ടെത്താനായത്.
ബിന്ദുവിൻ്റെ മകൾ നവമിയെ (20) ശസ്ത്രക്രിയക്കായി ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാക്കി ചികിത്സ നൽകിയശേഷം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനായി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് വിശ്രുതനും ബിന്ദുവും മകൾ നവമിയുമായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത്. പിന്നാലെയാണ് കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞുവീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബിന്ദു മരപ്പെടുന്നത്.
