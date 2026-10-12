പടികളില് ദേവീദേവന്മാര് അണിനിരന്നു; ഭക്തിനിറവിൽ ബൊമ്മക്കൊലുകളൊരുങ്ങി, പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠം
കോട്ടയം ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠത്തിൽ പതിവ് തെറ്റാതെ ഇക്കുറിയും ബൊമ്മക്കൊലു ഒരുക്കി. പാരമ്പര്യ തനിമയിൽ അണവിട മാറാതെയാണ് ഇവിടെ ബൊമ്മക്കൊലു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
Published : October 12, 2026 at 9:04 PM IST
കോട്ടയം: നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ രാജ്യമൊട്ടാകെ നിറയുകയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ പല രീതിയിൽ പല ഭംഗിയിൽ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ കോട്ടയത്തും നവരാത്രിയുടെ ഉത്സവ വിരുന്ന് ഒരുങ്ങി. കോട്ടയം ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠത്തിൽ പതിവ് തെറ്റാതെ ഇക്കുറിയും ബൊമ്മക്കൊലു ഒരുക്കി.
പാരമ്പര്യ തനിമയിൽ അണവിട മാറാതെയാണ് ഇവിടെ ബൊമ്മക്കൊലു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദുർഗ്ഗാദേവി മഹിഷാസുരൻ എന്ന അസുരനെ വധിക്കുന്നതിനായി ശക്തിയാർജ്ജിച്ചതും തിന്മയ്ക്കുമേൽ നന്മ നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയുമാണ് ഈ ആചാരത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. അതിശക്തനായ മഹിഷാസുരനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെ ശക്തികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ദുർഗാദേവി രൂപം കൊണ്ടത്.
ദുർഗാദേവി ഉഗ്രമായ തപസിലും യുദ്ധത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത്, ദേവിക്ക് പിന്തുണയുമായി സകല ദേവഗണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും കാഴ്ചവസ്തുക്കളുമായി നിശ്ചലരായി പാവകളെപ്പോലെ ഒത്തുകൂടി നിന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രതീകമായാണ് പടികളിൽ ദേവന്മാരുടെയും പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും പാവകൾ നിരത്തി വയ്ക്കുന്നത്.
മഹാലയ അമാവാസി മുതൽ വിജയദശമി വരെയുള്ള ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ഒരുക്കുന്നത്. മരത്തടികളോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിച്ച് 3, 5, 7, 9 അല്ലെങ്കിൽ 11 എന്നിങ്ങനെ ഒറ്റ സംഖ്യകളിൽ പടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മുകളിലത്തെ പടികളിൽ ദേവീദേവന്മാരെയും ഗണപതി ശിവൻ, വിഷ്ണു, ദുർഗ, ലക്ഷ്മി, സരസ്വതി മുതലായവ താഴെയുള്ള പടികളിൽ രാമായണം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ പുരാണ കഥകളും സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന പാവകളും വയ്ക്കുന്നു.
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വിജയദശമി നാളിൽ പാവകളെ പ്രതീകാത്മകമായി ഉറക്കിയ ശേഷം അടുത്ത വർഷം വരെ ഭദ്രമായി എടുത്തുവയ്ക്കുന്ന നവരാത്രി നാളുകളിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പ്രത്യേക പൂജകളും നടത്തും ലളിത സഹസ്രനാമാർച്ചന കന്യാപൂജ, സുമംഗലി പൂജ, എന്നിവയോടെ നവരാത്രി ചടങ്ങുകൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു ഓരോ ദിവസവം കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടാകും.
'നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി വയ്ക്കുന്നത്. ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഒമ്പത് രൂപത്തിൽ ദേവി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നതായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഒമ്പത് രൂപത്തിൽ ദേവി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ദുരിതങ്ങൾ മാറ്റി തരുന്നു. എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും ശക്തി ദേവിയിൽ കുടിക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിശക്തനായ മഹിഷാസുരനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ദേവിക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാ തിന്മകളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ദേവിക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് ബൊമ്മകൾ ഒരിക്കിരിക്കുന്നതെന്ന്' അഗ്രഹാരത്തിലെ അന്തേവാസിയായ രമ കൃഷ്ണ മൂർത്തി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കോട്ടയം സമൂഹ മഠത്തിൽ മാത്രമാണ് പരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തനിമയിൽ ബൊമ്മക്കൊലു ഒരുക്കുന്നതെന്ന് അഗ്രഹാരത്തിലെ അന്തേവാസിയായ ചന്ദ്ര ശ്രീനീവാസൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പഴമയും പാരമ്പര്യവും ഭക്തിയും ഒരുമിക്കുന്ന ഈ ആഘോഷനാളിൽ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നിരവധി ഭക്തരാണ് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠത്തിൽ പ്രാർഥനക്കായി എത്തുന്നത്.
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