ആഭിചാരക്രിയ; നവവധുവിനെ നിര്ബന്ധിച്ച് മദ്യം കുടിപ്പിച്ചു, പുക വലിപ്പിച്ചു; നേരിട്ടത് ക്രൂര പീഡനം
യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ബന്ധുക്കളുടെ ദുരാത്മാക്കൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആരോപിച്ച് ഭർതൃമാതാവാണ് ദുർമന്ത്രവാദം ഏർപ്പാട് ചെയ്തത്.
Published : November 8, 2025 at 2:43 PM IST
കോട്ടയം: ആഭിചാരക്രിയയുടെ പേരിൽ നവവധു നേരിട്ടത് ക്രൂര പീഡനമെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് പുറത്ത്. കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ യുവതിയ്ക്കാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വച്ച് ആഭിചാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ശാരീരിക പീഡനം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. യുവതിയെ കെട്ടിയിട്ട് ആഭിചാരം നടത്തിയതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു. യുവതിയുടെ ഭർതൃ സഹോദരിയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്.
സംഭവത്തില് ഭർത്താവും ഭർതൃപിതാവും അടക്കം 3 പേരെ പൊലീസ് ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. യുവതിയുടെ ദേഹത്ത് അമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ ആത്മാവ് കുടിയേറി എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ആഭിചാരം നടത്തിയത്. ദുർമന്ത്രവാദത്തിനിടെ, യുവതിയെ ബലമായി മദ്യം കുടിപ്പിക്കുകയും ബീഡി വലിപ്പിക്കുകയും ഭസ്മം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി.
യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ പൊള്ളലുമേൽപ്പിച്ചു. ആഭിചാരക്രിയകൾക്കിടെ യുവതിയുടെ കാലുകൾ പട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിക്കുകയും മുടിയിൽ ആണി കൂട്ടി ചുറ്റിപ്പിടിക്കുകയും ഒടുവിൽ മുടിയുടെ അറ്റം മുറിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേ തുടർന്ന് യുവതിയുടെ മാനസിക നില തകരാറിലാവുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് യുവതിയുടെ പിതാവാണ് മണർകാട് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.
പ്രണയ വിവാഹിതരായ യുവാവും യുവതിയും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിയവേ യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ബന്ധുക്കളുടെ ദുരാത്മാക്കൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർതൃമാതാവ് ദുർമന്ത്രവാദത്തിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഭർതൃമാതാവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ തിരുവല്ല മുത്തൂർ സ്വദേശിയായ ശിവൻ തിരുമേനി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പൂജാരി നവംബർ 2ാം തീയതി പകൽ 11 മണിമുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ആഭിചാരക്രിയകൾ നടത്തി. പെരുംതുരുത്തി ഭാഗത്ത് പന്നിക്കുഴി മാടാച്ചിറ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ശിവദാസ് (54 ), യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് അഖിൽദാസ് ( 26), ഇയാളുടെ പിതാവ് ദാസ്(55 ) എന്നിവരെ ഇന്നലെ മണർകാട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
"മദ്യം ഒഴിച്ച് വച്ചതിന് ശേഷം ചുണ്ണാമ്പും മഞ്ഞളും കലക്കി വച്ചു. ശേഷം ഭസ്മവും കലക്കി ഓരോന്നും മൂന്ന് പാത്രങ്ങളിലായി ഒഴിച്ച് വച്ചു. പൂജ തുടങ്ങി അല്പ സമയത്തിന് ശേഷം നീളമുള്ള പട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് ഓരോ കാലിലും കൈകളിലും കെട്ടി. പിന്നീട് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ബോധം പോയി. എന്നെ കൊണ്ട് പുക വലിച്ചു, നിര്ബന്ധിപ്പിച്ച് മദ്യം നല്കി" യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി.
യുവതിയുടെ മാനസികനില തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് പിതാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണർകാട് പൊലീസ് കേസെടുത്തു അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറി നിന്ന ഒന്നാം പ്രതിയെ തിരുവല്ല മുത്തൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഈ സംഭവത്തിലെ കൂട്ടുപ്രതികളായ യുവാവിൻ്റെ മാതാവും മറ്റുള്ളവരും ഒളിവിലാണ്. മണർകാട് SHO അനിൽ ജോർജ് എസ്ഐ ആഷ് ടി. ചാക്കോ, രാധാകൃഷ്ണൻ, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരായ അനൂപ്, വിജേഷ്, സുബിൻ പി സജി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിയമ നടപടികൾക്ക് ശേഷം പ്രതികളെ റിമാൻഡിൽ വിട്ടു.
