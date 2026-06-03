മധ്യകേരളത്തിലെ ആദ്യ ജനകീയ ചുണ്ടൻ! നെഹ്റു ട്രോഫി ലക്ഷ്യമിട്ട് 'ആർപ്പൂക്കര ചുണ്ടൻ' ഒരുങ്ങുന്നു
128 അടി നീളവും 64 ഇഞ്ച് വീതിയും വള്ളത്തിന് ഉണ്ട്. 85 തുഴച്ചിൽക്കാർക്കും അഞ്ച് അമരക്കാർക്കും ഒരേ സമയം തുഴയാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആർപ്പൂക്കരയിൽ ജനകീയ ചുണ്ടൻ വള്ളം നിർമിക്കുന്നത്.
Published : June 3, 2026 at 8:16 PM IST
കോട്ടയം: നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിന് മത്സരിക്കാൻ ആർപ്പൂക്കരയിൽ ജനകീയ ചുണ്ടൻ വള്ളം ഒരുങ്ങുന്നു. ജലകായിക സംസ്കാരത്തിന് പുതിയൊരു കരുത്തായി മാറുന്ന ജനകീയ ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോട്ടയം ആർപ്പൂക്കര നിവാസികളായ ജലോത്സവ പ്രേമികളാണ് കളി വള്ളം നിർമിക്കുന്നത്. ആർപ്പൂക്കര ചുണ്ടൻ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിൽ ഇനി ഏതാനും മിനുക്കു പണികൾ കൂടി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ വള്ളം നീറ്റിലിറക്കാൻ യോഗ്യമാകും.
ജൂലൈ ആദ്യവാരം വള്ളം നീറ്റിലിറക്കാനാണ് സംഘാടകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും തീരുമാനം. ശേഷിക്കുന്ന പണി കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ചരിത്രത്തിലും ഇടം നേടുകയായി ഈ ചുണ്ടൻവള്ളം. പണി പൂർത്തിയായി നീറ്റിലിറക്കുന്നതോടെ മധ്യകേരളത്തിലെ ആദ്യ ജനകീയ ചുണ്ടനെന്ന പട്ടവം ആർപ്പൂക്കര ചുണ്ടന് സ്വന്തമാകും.
ആർപ്പൂക്കരയിലെ പ്രത്യേക പണിപുരയിൽ എടത്വ കോവിൽ മുക്ക് സാബു നാരായണൻ ആചാരിയുടെ നേതൃത്തിലാണ് ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിൻ്റെ നിർമാണം നടക്കുന്നത്.
128 അടി നീളവും 64 ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ഈ ഭീമൻ ചുണ്ടൻവള്ളത്തിൽ 85 തുഴച്ചിൽക്കാർക്കും അഞ്ച് അമരക്കാർക്കും ഒരേ സമയം തുഴയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിർമാണത്തിന് ആകെ 60 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നാട്ടുകാരും പ്രവാസികളും വള്ളം നിർമാണത്തിൽ ഇതുവരെയും സഹകരിച്ചു. 250 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചുണ്ടൻ വള്ളസമിതിയിൽ ഷെയറുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അനിൽ നായർ, വള്ള നിർമാണത്തിന് ആഞ്ഞിലി മരം നൽകിയ ജോൺ കോയിക്കൽ ചേർപ്പുങ്കൽ എന്നിവരാണ്.
മധ്യകേരളത്തിലെ ആദ്യ ജനകീയ ചുണ്ടൻ വള്ളമാണിതെന്നും ഇതിൽ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള നിരവധി ജലോത്സവ പ്രേമികളുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്നും സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ പി ജെ ഫിലിപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. "വള്ള നിർമാണത്തിൽ നിരവധി പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ നിരവധി പേരുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയാണ് പണികളുടെ ഓരോ ഘട്ടവും പൂർത്തിയാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്," പി ജെ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു.
ചുണ്ടൻ വള്ളസമിതി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ബിജു വെട്ടൂരും ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് പി ജെ ഫിലിപ്പും സെക്രട്ടറി അരുൺ മോഹൻ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് വള്ളസമിതി കമ്മിറ്റി. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പണികൾ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ച് വരുന്നതെന്ന് രക്ഷാധികാരിയായ അന്നമ്മ മാണി പറഞ്ഞു.
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അടുത്ത നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് വള്ളം പുന്നമടയിൽ കാണികൾക്ക് ആവേശം പകരുവാൻ എത്തുമെന്ന് ചുണ്ടൻ വള്ളസമിതി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ഫാ ഡോ ജയിംസ് മുല്ലശേരി, അന്നമ്മ മാണി, ചുണ്ടൻ വള്ളസമിതി ചെയർമാൻ പി ജെ ഫിലിപ്പ് തുടങ്ങിയവർ വള്ള നിർമാണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. ജൂലൈയിലെ നീർ തൊടീക്കൽ ഉത്സവമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നാട്ടുകാർ.
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