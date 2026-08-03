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പുന്നമട കായലിലെ വള്ളം കളി മത്സരത്തിൽ 'ഇനി ഇവനും കാണും'; ആർപ്പൂക്കര ചുണ്ടൻ നീരണിഞ്ഞു

കോട്ടയത്തെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ ചുണ്ടൻ നീരണിഞ്ഞു. ആദ്യ മത്സരം നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളി.

ആർപ്പൂക്കര ചുണ്ടൻ നീരണിഞ്ഞു KOTTAYAM CHUNDAN VALLAM ARPOOKARA CHUNDAN VALLAM NEHRU TROPHY BOAT RACE
Arpookara chundan vallam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 9:14 PM IST

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കോട്ടയം: ‘പണിയുകയാണെങ്കിൽ ചുണ്ടൻ തന്നെ വേണം’..എന്ന ഒരറ്റ വാശിയായിരുന്നു ആർപ്പുക്കരിയിലെ നിവാസികൾക്ക്. അങ്ങനെ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമായിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു ചുണ്ടൻ വള്ളം. അതും കോട്ടയത്തെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ ചുണ്ടൻ. പ്രദേശവാസികളുടെ ആർപ്പുവിളികളുടെ അമ്പടിയോടെ വള്ളം നീരണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

'ആർപ്പൂക്കര ചുണ്ടൻ' നീരണിഞ്ഞു എന്ന വാർത്തയാണ് മിക്കയിടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച വിഷയം. ഇനി വരുന്ന നെഹ്‌റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിന് മത്സരിക്കാൻ അക്ഷരനഗിരിയുടെ ആർപ്പുക്കര ചുണ്ടനും കാണും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് യുവാക്കളും നാട്ടുക്കാരും. 128 അടി നീളവും 64 ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ഈ ഭീമൻ ചുണ്ടൻവള്ളത്തിൽ 85 തുഴച്ചിൽക്കാർക്കും അഞ്ച് അമരക്കാർക്കും ഒരേ സമയം തുഴയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

2023 ഓഗസ്‌റ്റിൽ ആർപ്പൂക്കരയിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ സ്വന്തമായി ഒരു വള്ളം വേണമെന്ന ആഗ്രഹം പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് ചുണ്ടൻ വള്ളം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ജലകായിക സംസ്‌കാരത്തിന് പുതിയൊരു കരുത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചുണ്ടൻ വള്ളം. ഇന്നലെ (ഓഗസ്‌റ്റ് 02) മുൻമന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. ശേഷം നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക്. മുഖ്യ ശിൽപി സാബു നാരായണൻ ആചാരി, സഹശിൽപികളെയും ചുണ്ടൻ നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളികളായവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ശേഷം വള്ളം ജലോത്സവത്തിൽ വള്ളം തുഴയുന്ന കുമരകം ഇമ്മാനുവേൽ ബോട്ട് ക്ലബ് പ്രദർശന തുഴച്ചിൽ നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. നെഹ്റുട്രോഫിയാണ് ആദ്യ മത്സരം.

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''ഒരു ഉയർന്ന വീക്ഷണവും സാമൂഹ്യമായ കൂട്ടായ്‌മയുടെ ഫലമാണിത്. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രോത്സാഹനം കൂടിയായപ്പോൾ ഒരു നാടിൻ്റെ ചിരകാലം സ്വപ്‌നം പൂവണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നെഹറു ട്രോഫി മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് കപ്പുമായി തിരിച്ചുവരാൻ സാധിക്കട്ടെയെന്നും വിഎൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു,'' ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആദ്യ മത്സരത്തിലൂടെ നെഹ്‌റു ട്രോഫി നേടാനാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാരും വള്ളം കളി പ്രേമികളും. കോട്ടയം ആർപ്പൂക്കര നിവാസികളായ ജലോത്സവ പ്രേമികളാണ് കളി വള്ളം നിർമിച്ചത്. മധ്യകേരളത്തിലെ ആദ്യ ജനകീയ ചുണ്ടനെന്ന പട്ടവം ആർപ്പൂക്കര ചുണ്ടന് സ്വന്തമാണ്. ആർപ്പൂക്കരയിലെ പ്രത്യേക പണിപുരയിൽ എടത്വ കോവിൽ മുക്ക് സാബു നാരായണൻ ആചാരിയുടെ നേതൃത്തിലായിരുന്നു ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിൻ്റെ നിർമാണം.

ഇതിൽ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള നിരവധി ജലോത്സവ പ്രേമികളുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്നും സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ പിജെ ഫിലിപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. "വള്ള നിർമാണത്തിൽ നിരവധി പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ നിരവധി പേരുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയാണ് പണികളുടെ ഓരോ ഘട്ടവും പൂർത്തിയാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പി ജെ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു. എബിജു വെട്ടൂർ, അരുൺ മോഹൻ, പിജെ ഫിലിപ്പ്, വിനേഷ് കുമാർ, വികെ സാഗർ, എൻകെ കുര്യൻ, സനൂപ് മണലേൽ, ഡോ മാത്യു പുതിയിടം, സണ്ണി ചിറയിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

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TAGGED:

ആർപ്പൂക്കര ചുണ്ടൻ നീരണിഞ്ഞു
KOTTAYAM CHUNDAN VALLAM
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