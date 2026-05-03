കളം മാറി ചവിട്ടിയ ഐഷ പോറ്റി; കൊട്ടാരക്കരയിൽ ബാലഗോപാലിന് കാലിടറുമോ?
മുന്നണി സമവാക്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ നാടകീയതയും, പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ നേർക്കുനേർ പോരാട്ടവും കൊട്ടാരക്കരയിലെ പോരാട്ടത്തെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാക്കി മാറ്റി
Published : May 3, 2026 at 1:14 PM IST
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ ഹൃദയഭൂമിയായ കൊട്ടാരക്കര നിയമസഭ മണ്ഡലം ഇത്തവണ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള വാശിയേറിയ ത്രികോണ പോരാട്ടത്തിനാണ്. മൂന്ന് മുന്നണികളും തങ്ങളുടെ അതിശക്തരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കളത്തിലിറക്കിയതോടെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അങ്കത്തട്ടായി കൊട്ടാരക്കര മാറി.
കൊട്ടാരക്കര എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക ആർ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എന്ന അതികായൻ്റെ ചിത്രമാണ്. എന്നാൽ, 2006-ൽ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇടതുപക്ഷം കൊട്ടാരക്കര പിടിച്ചെടുത്തതോടെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗതി മാറി. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പക്ഷേ, കൊട്ടാരക്കരയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നാടകീയവും ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു മത്സരത്തിനാണ് വഴിയൊരുക്കിയത്.
സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയും ധനമന്ത്രിയുമായ കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ജനവിധി തേടിയത്. ധനമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ കൊട്ടാരക്കരയിൽ വലിയ വികസന പദ്ധതികൾ എത്തിക്കാൻ ബാലഗോപാലിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് തവണ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇവിടെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച ഐഷ പോറ്റി, ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി യു.ഡി.എഫ് പാളയത്തിൽ നിന്നാണ് അങ്കത്തിനിറങ്ങിയത്. കൊട്ടാരക്കര മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും സുപരിചിതയായ നേതാവാണ് ഐഷ പോറ്റി.
എൽ.ഡി.എഫ് വിട്ട് യു.ഡി.എഫ് പാളയത്തിൽ അവർ എത്തിയപ്പോൾ, അത് തങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്കിനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് സി.പി.എമ്മിന് അഭിമാനപ്രശ്നമായി മാറി. ഈ അട്ടിമറി മാറ്റം മണ്ഡലത്തിലെ മത്സരത്തെ ഏറെ സങ്കീർണ്ണമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിന് കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ ആർ. രശ്മിയാണ് ഇത്തവണ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചത്.
മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ 75.11% പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണ നിലയിൽ ഉയർന്ന പോളിംഗ് ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്തവണത്തെ ത്രികോണ മത്സരത്തിൽ അത് ആർക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നത് പ്രവചനാതീതമാണ്. കൊട്ടാരക്കരയുടെ മണ്ണിൽ ആര് വിജയക്കൊടി പാറിച്ചാലും അത് വരാനിരിക്കുന്ന കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയൊരു ചരിത്രത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും. ബാലഗോപാലിൻ്റെ ഭരണമികവോ, ഐഷ പോറ്റിയുടെ ജനപ്രീതിയോ, അതോ രശ്മിയുടെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണമോ വിജയിക്കുക എന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ കഴിയുമ്പോൾ വ്യക്തമാകും.
2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
2021-ൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കെ.എൻ. ബാലഗോപാലാണ് വിജയിച്ചത്
- വിജയി: കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ (CPI-M) – 68,770 വോട്ടുകൾ
- റണ്ണറപ്പ്: ആർ. രശ്മി (INC) – 57,956 വോട്ടുകൾ
- മൂന്നാം സ്ഥാനം: അഡ്വ. വയയ്ക്കൽ സോമൻ (BJP) – 21,223 വോട്ടുകൾ
- ഭൂരിപക്ഷം: 10,814 വോട്ടുകൾ
2016 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
2016-ൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വ. പി. ഐഷ പോറ്റി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ മണ്ഡലം നിലനിർത്തി.
- വിജയി: അഡ്വ. പി. ഐഷ പോറ്റി (CPI-M) – 83,443 വോട്ടുകൾ
- റണ്ണറപ്പ്: അഡ്വ. സവിൻ സത്യൻ (INC) – 40,811 വോട്ടുകൾ
- മൂന്നാം സ്ഥാനം: രാജേശ്വരി രാജേന്ദ്രൻ (BJP) – 24,062 വോട്ടുകൾ
- ഭൂരിപക്ഷം: 42,632 വോട്ടുകൾ
2011 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
2011-ലും അഡ്വ. പി. ഐഷ പോറ്റി തന്നെയാണ് കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചത്.
- വിജയി: അഡ്വ. പി. ഐഷ പോറ്റി (CPI-M) – 74,069 വോട്ടുകൾ
- റണ്ണറപ്പ്: ഡോ. എൻ.എൻ. മുരളി (KEC-B) – 53,477 വോട്ടുകൾ
- മൂന്നാം സ്ഥാനം: വയയ്ക്കൽ മധു (BJP) – 6,370 വോട്ടുകൾ
- ഭൂരിപക്ഷം: 20,592 വോട്ടുകൾ
