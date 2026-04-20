മന്തിക്കടകളുടെ വിവാദ പോസ്റ്റർ; ചേർത്തലയ്ക്കും പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കും പിന്നാലെ കോട്ടയ്ക്കലിലും കേസ്
By PTI
Published : April 20, 2026 at 12:38 PM IST
മലപ്പുറം: ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ചിക്കൻ മന്തി ഉൾപ്പെടുത്തി വിഷു ആശംസ കാർഡ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കോട്ടയ്ക്കലിലും പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മതസ്പർധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
കോട്ടയ്ക്കൽ പറമ്പിലങ്ങാടിയിലെ റെയ്ദാൻ, അറേബ്യൻ മജിലിസ് എന്നീ ഹോട്ടലുകളുടെ സമൂഹമാധ്യമ പേജുകളിലൂടെയാണ് വിവാദ പോസ്റ്റർ പ്രചരിച്ചത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത സെക്ഷൻ 192 പ്രകാരം കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ മനഃപൂർവം ശ്രമിച്ചു എന്ന് കാണിച്ച് കോട്ടയ്ക്കൽ നിവാസി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
ഒട്ടേറെപ്പേർ ഈ പോസ്റ്റർ പങ്കുവയ്ക്കുകയും അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് വിഷയം വലിയ വിവാദമായി മാറിയത്. മതസൗഹാർദം തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തരം പോസ്റ്ററുകൾ നിർമിക്കുന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ പ്രതികളുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. ഹോട്ടൽ ഉടമകളെ വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ഉടൻ കണ്ടെത്തുമെന്നും കോട്ടയ്ക്കൽ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
പെരിന്തൽമണ്ണയിലും സമാന സംഭവം
ജില്ലയിൽ സമാനമായ രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണിത്. കഴിഞ്ഞദിവസം പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഹോട്ടലിൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലും സമാനമായ പോസ്റ്റർ വന്നിരുന്നു. ഇതിൽ മങ്കട പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സ്ഥാപന ഉടമയായ പൂക്കോട്ടൂർ സ്വദേശി മുസ്തഫ, സഹായികളായ പൂക്കോട്ടൂർ സ്വദേശി ഷാഹുൽ ഹമീദ്, ഏറാംതോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷാഹിൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും ടാബും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായവരെ പിന്നീട് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു.
ചേർത്തലയിലെ വിവാദം
ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയിലെ മെഹർ മന്തിക്കടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദ്യം ഈ വിവാദം ഉയർന്നത്. ഏപ്രിൽ 17ന് മന്തിക്കടയുടെ ഉടമകളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മുസ്ലിം പള്ളിക്ക് മുന്നിലിരുന്ന് പന്നിയിറച്ചി കഴിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പോസ്റ്ററും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. ഇതും വലിയ വിവാദമായതോടെ പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് മെഹർ മന്തിക്കടയിലേക്ക് വിഎച്ച്പി, ബിഡിജെഎസ്, ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അനുമതിയില്ലാതെ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ഇവർക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
മതസ്പർധ വളർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്ററുകളും സന്ദേശങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സാമൂഹികമായി വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമായതിനാൽ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് പൊലീസ് കേസിനെ സമീപിക്കുന്നത്. മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും വാണിജ്യ താത്പര്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയും ഐടി ആക്ട് പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ പോസ്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സൈബർ സെൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: വിഷുവിന് മന്തി കഴിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ, പക വീട്ടാൻ റംസാന് പോര്ക്ക് മന്തി; ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല, രണ്ടും കല്പ്പിച്ച് പൊലീസ്