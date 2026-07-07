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കോതമംഗലത്ത് കാട്ടാന കിണറ്റിൽ വീണു; മയക്കുവെടി വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം

കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും കൂട്ടംതെറ്റിയെത്തിയ ആനയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നാണ് നിഗമനം

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wild elephant trapped in a well (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 12:37 PM IST

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എറണാകുളം: കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കൂവപ്പാറയിൽ ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങിയ കാട്ടാന കിണറ്റിൽ വീണു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെയാണ് കൂവപ്പാറ സ്വദേശിയുടെ പുരയിടത്തിലെ കിണറ്റിൽ ആന അകപ്പെട്ടത്. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞതോടെ പ്രദേശത്ത് വൻ പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറുന്നത്.

കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ട ആനയെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമം വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കിണറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിച്ച് മൺതിട്ടയാക്കി ആനയ്ക്ക് കയറിവരാനുള്ള വഴിയൊരുക്കിയാണ് നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്.

കോതമംഗലത്ത് കാട്ടാന കിണറ്റിൽ വീണു (ETV Bharat)

കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും കൂട്ടംതെറ്റിയെത്തിയ ആനയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നാണ് നിഗമനം. കിണറ്റിൽ വീണ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് കിണറ്റിൽ വീണപ്പോൾ ഉണ്ടായതല്ലെന്നും, മുൻപ് തന്നെയുള്ള പഴയ പരിക്കാണെന്നുമാണ് സ്ഥലത്തുള്ള വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം. ആനയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് സൂചന. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ആനയെ സുരക്ഷിതമായി കരകയറ്റാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വനംവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം

അതേസമയം, ആനയെ കിണറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയാലും സമീപത്തെ വനത്തിലേക്ക് തുറന്നുവിടാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. ആനയെ ഇവിടെ നിന്നും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയാണ്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നാട്ടുകാർ തടയുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി കാട്ടാനയെ മയക്കുവെടി വച്ച് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും നാട്ടുകാരുമായി ചർച്ച നടത്തി വരികയാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ ആനയെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

സ്ഥിരമായി കാട്ടാനകൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ കിണറ്റിൽ വീഴുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൃഷിനാശവും വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓരോ തവണയും അധികൃതർ വന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പോകാറുണ്ടെന്നല്ലാതെ, അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം കൃത്യമായി ലഭിക്കാറില്ല. വന്യജീവി ശല്യത്തിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കാണാതെ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്.

പൂയംകുട്ടി, കുട്ടമ്പുഴ മേഖലകളിൽ മനുഷ്യരും വന്യമൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന കാട്ടാനകളെ തുരത്താൻ ശാസ്ത്രീയമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.

വനാതിർത്തികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൗരോർജ വേലികളും കിടങ്ങുകളും പലയിടത്തും തകർന്ന നിലയിലാണ്. ഇവ അടിയന്തരമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കണമെന്നും, വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും രാത്രികാല പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് തുരത്താൻ ദ്രുതകർമ സേനയുടെ സേവനം എപ്പോഴും ലഭ്യമാക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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