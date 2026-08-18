കോതമംഗലം എംഎ കോളജ് വിദ്യാർഥിയുടെ ആത്മഹത്യ; മാനേജ്മെൻ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം
കോതമംഗലം എംഎ കോളജ് വിദ്യാർഥിയുടെ ആത്മഹത്യ, മാനേജ്മെൻ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം
Published : August 18, 2026 at 11:11 AM IST
എറണാകുളം: കോതമംഗലം മാർ അത്തനേഷ്യസ് (എംഎ) എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ മൂന്നാം വർഷ ബി ടെക് വിദ്യാർഥി മിചി മാർപു ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ മാനേജ്മെൻ്റിനെതിരെ വിദ്യാർഥികളുടെ സമരം ശക്തം. അരുണാചൽ പ്രദേശ് സ്വദേശിയായ വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാമെന്ന ഉറപ്പുകൾ മാനേജ്മെൻ്റ് പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർഥികൾ ക്ലാസുകൾ പൂർണമായി ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കടന്നത്.
പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ വിദ്യാർഥികളെ കോളജ് കവാടത്തിൽ അധികൃതരും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് തടഞ്ഞത് പരിസരത്ത് വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു. തുടർന്ന് കവാടത്തിന് മുന്നിൽ ഉപരോധം തീർത്ത വിദ്യാർഥികൾ മാനേജ്മെൻ്റിനെതിരെ ശക്തമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി. വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും അക്കാദമിക് പരീക്ഷാ സമ്മർദങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് നേരത്തെ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഇതിനുപുറമെ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതേസമയം വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ തയാറാണെന്ന് മാനേജ്മെൻ്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ തീരുമാനം.
മുറിയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മൂന്ന് പേജുള്ള ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ്
ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വർഷം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന (ഇയർ ബാക്ക്) ഭയമാണ് വിദ്യാർഥിയെ ഈ കടുംകൈയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. അക്കാദമിക് രംഗത്തെ അമിത സമ്മർദവും വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തതുമാണ് ഇത്തരം ദാരുണ സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ആരോപിച്ചു. സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ കോളജിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയെക്കാൾ ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻ്റാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മറ്റ് എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ 18 ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻ്റുകൾ മതിയാകുമ്പോൾ, ഇവിടെ 22 ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻ്റുകളാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ സപ്ലിമെൻ്ററി പരീക്ഷകൾക്ക് വലിയ തുക ഫീസായി ഈടാക്കുന്നതായും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരാതിയുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ പ്രതികരണം നടത്തി. ക്രെഡിറ്റിലടക്കം സർവകലാശാലയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാമെന്ന് കോളജ് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മിച്ചിയുടെ ആത്മഹത്യയുടെ യഥാർഥ കാരണം പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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