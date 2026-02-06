കൊറിയൻ പ്രണയം, 50 ദിവസത്തെ ടാസ്ക്; കുട്ടികളെ കുടുക്കാൻ പുതിയ ഹൈടെക് കെണി, ജാഗ്രത
വ്യാജ സൗഹൃദത്തിലൂടെ കൗമാരക്കാരെ വലയിലാക്കുന്ന ഗെയിമിനെതിരെ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആത്മഹത്യകൾക്ക് പിന്നിൽ ഈ സംഘമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.
Published : February 6, 2026 at 3:12 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിൽ മൂന്ന് സഹോദരിമാർ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ 'കൊറിയൻ ലൗ ഗെയിം' തട്ടിപ്പ് രാജ്യത്ത് വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. കുട്ടികളെയും കൗമാരക്കാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അപകടകരമായ ഓൺലൈൻ ടാസ്ക് അധിഷ്ഠിത ഗെയിമാണിതെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം ഇതിനകം ഇരുപതിനായിരത്തോളം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ധന്യ മേനോൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
സാധാരണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൊറിയൻ ഗെയിമുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സൈബർലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ തട്ടിപ്പുകളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഒന്നുതന്നെയാണെന്നും നവമാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നതെന്നും ധന്യ മേനോൻ വിശദീകരിച്ചു.
ഇത്തരം കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിലും അവ്യക്തതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കമ്പോഡിയ, മ്യാൻമർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകളായിരുന്നു കേട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊറിയയുടെ ബ്രാൻഡിലാണ് തട്ടിപ്പുകൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇത് യഥാർഥത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ആദ്യം വ്യക്തത വരേണ്ടത്. പുറംലോകവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണമുള്ള രാജ്യമാണ് കൊറിയ എന്നിരിക്കെ യഥാർഥത്തിൽ വീഡിയോ ചാറ്റിങ്ങിൽ പോലും കൊറിയക്കാർ വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നതിലും വ്യക്തത വരണം. കൊറിയൻ സംഗീതം, വേഷം, ഭാഷ, സംസ്കാരം എന്നിവയിലേക്ക് കൗമാരക്കാരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നിടത്താണ് ഈ തട്ടിപ്പ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തട്ടിപ്പിൻ്റെ രീതികൾ
സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയോ മെസേജിങ് ആപ്പുകൾ വഴിയോ അപരിചിതർ കൊറിയൻ സ്വദേശികളാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് കുട്ടികളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് തട്ടിപ്പിൻ്റെ തുടക്കം. പ്രണയത്തിലോ സൗഹൃദത്തിലോ കുരുക്കിയാണ് ഇവർ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. കൊറിയൻ വേഷധാരികളായ വ്യാജ വ്യക്തികൾ കുട്ടികളുമായി സൗഹൃദത്തിലാകുന്നതോടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ മനസ് ചഞ്ചലമായി നടക്കുന്ന കൗമാരക്കാരുടെ മനസുകൾ അതിൽ അകപ്പെടുന്നു.
കുട്ടികളുടെ ദൗർബല്യം മുതലെടുക്കുക എന്നതാണ് തട്ടിപ്പുസംഘങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം. കുട്ടികളിൽ കൊറിയൻ സംസ്കാരത്തോടും കെ-പോപ്പിനോടുമുള്ള താത്പര്യം മുതലെടുത്ത് അവരുമായി വൈകാരികമായി അടുക്കുകയാണ് പതിവ്. വിശ്വസ്തത തെളിയിക്കാൻ നേരംപോക്ക് എന്ന പേരിൽ ലളിതമായ ടാസ്കുകൾ നൽകിയാണ് ഇതിന് തുടക്കമിടുന്നത്.
ബ്ലൂ വെയ്ൽ ചലഞ്ചിന് സമാനമായി തുടക്കത്തിൽ ലളിതമായ ജോലികൾ നൽകി കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു. രാത്രി വൈകി എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക, പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളെ ഗെയിമിന് അടിമകളാക്കുന്നു. ഏകദേശം 50 ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ടാസ്കുകളുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണിത്.
ഇത്തരം ടാസ്കുകളിലൂടെ കളിക്കാരുടെ മാനസികനില തകരാറിലാക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഈ ഗെയിമിന് അടിമപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരല്ലെന്നും കൊറിയക്കാരാണെന്നും വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്. സ്വന്തം പേര് മാറ്റി കൊറിയൻ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും അവർ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.
ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കൈക്കലാക്കിയ ശേഷം കളിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കെണിയിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കൗമാരക്കാരെ കൊറിയൻ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച് വലിയ ലാഭം നേടാമെന്ന് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുക്കുന്ന രീതികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ മരണത്തിന് പിന്നിലും?
ചോറ്റാനിക്കരയിലെ പതിനാറുകാരിയുടെ ആത്മഹത്യയിലും കൊറിയൻ ഗെയിം സംബന്ധിച്ച ദുരൂഹത തുടരുകയാണ്. തിരുവാങ്കുളം കക്കാട് സ്വദേശി ആദിത്യ ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് മരിച്ചത്. ജനുവരി ഒന്നിന് പരിചയപ്പെട്ട കൊറിയൻ സുഹൃത്ത് 19ാം തീയതി മരിച്ചുവെന്നും താൻ കടുത്ത ദുഃഖത്തിലാണെന്നും ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
കുട്ടിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കൊറിയൻ ഭാഷയിലുള്ള കുറിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതാണ് കൊറിയൻ ലൗ ഗെയിമിൽ പെൺകുട്ടി അകപ്പെട്ടോ എന്ന സംശയത്തിന് കാരണമായത്. ഫോൺ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പൊലീസ് പറയുമ്പോഴും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിയുടെ ഫോൺ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട്.
കൊറിയൻ സുഹൃത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വ്യാജമെന്ന സംശയം പെൺകുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ടിൽ 19 ഫോളോവേഴ്സ് മാത്രമാണുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്കൂളിലെ മറ്റു കുട്ടികളും കൊറിയൻ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫോളോവേഴ്സാണെന്ന ആശങ്കയും അധ്യാപകർക്കുണ്ട്.
സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിന് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക്മെയിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ചതിക്കുഴികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാകൂ. ഗാസിയാബാദിലെ സംഭവങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ സംശയങ്ങൾ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ജാഗ്രത വേണം
ഈ ഗെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൗമാരക്കാരുടെ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും കുട്ടികളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായും നിർത്തലാക്കണമെന്ന് സൈബർ ടീം നിർദേശിച്ചു. കുട്ടികൾ ഫോണിൽ അമിതമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അസ്വാഭാവികമായ പെരുമാറ്റം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളും തട്ടിപ്പുകളും കുട്ടികൾക്ക് അപകടകരമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കേരള പൊലീസ് സൈബർഡോം സന്ദർശിക്കുകയോ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറായ 1930ൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ വേണം. മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായത്തിനായി ദിശ (1056) അല്ലെങ്കിൽ മൈത്രി (0484-2540530) എന്നീ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
ബ്ലൂ വെയ്ൽ കെണി
കൗമാരക്കാരെയും യുവാക്കളെയും ലക്ഷ്യം വച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിച്ച അപകടകരമായ ഒരു ഓൺലൈൻ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ബ്ലൂ വെയ്ൽ ചലഞ്ച്. 2013ൽ റഷ്യയിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നവരെ അപകടകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അത് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതൊരു സാധാരണ ഗെയിം പോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ആപ്പ് അല്ല, മറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രചരിക്കുന്നത്.
ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗമായി കളിക്കാർക്ക് നിരവധി ടാസ്കുകൾ ലഭിക്കുകയും അവ പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗെയിമിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം ആത്മഹത്യയിലാണ് എത്തിച്ചേരുക. ഗെയിമിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. ഈ ഗെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകമെമ്പാടും നിരവധി മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല കേസുകളിലും നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അന്വേഷണം വഴിമുട്ടി കിടക്കുകയാണ്.
