സഞ്ചാരികൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന കണ്ണൂരിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്‌റ്റ് സ്‌പോട്ട്. കൂവേരി തൂക്കുപാലവും നാടുകാണിയും. വികസനം പാതിവഴിയിലായ സൂ ആൻഡ് സഫാരി പാർക്ക്. മികച്ച ടൂറിസം പദ്ധതിക്കായി നാട് കാത്തിരിക്കുന്നു.

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 30, 2025 at 3:06 PM IST

3 Min Read
കണ്ണൂർ: പല ദേശത്ത് നിന്നും സഞ്ചാരികൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ ഇടം. പുഴയോര കാഴ്‌ചകൾ കാണാനും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും സഞ്ചാരികൾ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന സ്‌പോട്ട്. അതാണ് കൂവേരി തൂക്കുപാലവും നാടുകാണിയും. ഇവിടെ പ്രകൃതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഇവിടെ ഇന്ന് വലിയ ടൂറിസം സാധ്യതകളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. കൂവേരി തൂക്കുപാലവും നാടുകാണിക്കുമൊപ്പം സൂ ആൻഡ് സഫാരി പാർക്കിനായി നാട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വർണാഭമായ കാഴ്‌ചകൾ ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രകൃതിയുടെ വശ്യമായ സൗന്ദര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം.

കൂവേരി തൂക്കുപാലവും ടൂറിസം പദ്ധതികളും. (ETV Bharat)

ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്തിലെ കൂവേരി തൂക്കുപാലവും നാടുകാണിയും സൂ ആൻഡ് സഫാരി പാർക്കിനായി സ്ഥലം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതും തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമകലെയാണ്. 120 മീറ്ററോളം നീളത്തിലുള്ള തൂക്കുപാലവും മനോഹരമായ പുഴയോരവും കടവും ആണ് കൂവേരിയെ സുന്ദരമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചൂടും തണുപ്പും ഇടകലർന്ന നാട്ടുഭംഗിയാണ് നാടുകാണിയുടെ സവിശേഷത. കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും നൂറു കണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടേയ്‌ക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.

റീലുകളിലൂടെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഇടമാണ് കൂവേരി തൂക്കുപാലം. കോട്ടക്കാനം, കൂവേരി തോണ്ടി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തൂക്കുപാലം ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നിർമ്മിച്ചത്. 2002ൽ ഉദ്‌ഘാടനം കഴിഞ്ഞ പാലത്തിൻ്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഘമാണ്. പുഴയിൽ നിന്നും ഏറെ ഉയരത്തിലാണ് തൂക്കുപാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് പുഴയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. കൂർഗിലേക്കും കർണാടകയിലേക്കും ഇതേ പാത തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത

കൂവേരി തൂക്കുപാലം. (ETV Bharat)

സൂ ആൻ്റ് സഫാരി പാർക്കിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് എത്രനാൾ?

തളിപ്പറമ്പ്-ആലക്കോട് സംസ്ഥാന പാതയുടെ വശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമിയിലാണ് നിർദിഷ്‌ട സൂ സഫാരി പാർക്കിന് സർക്കാർ സ്ഥലം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 256 ഏക്കർ ഭൂമി പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വിട്ടുനൽകാൻ കൃഷി വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കൂടുകളിൽ അല്ലാതെ സ്വാഭാവിക വനാന്തരീക്ഷത്തിൽ മ്യഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും വിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് പാർക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്നത്.

നിലവിലുള്ള പ്രകൃതി അതേപോലെ നിലനിർത്തി സ്വഭാവിക വനവത്‌കരണം നടത്തിയാകും പാർക്കിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന. സഞ്ചാരികളെ കവചിത വാഹനങ്ങളിലാണ് പാർക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കുക. പാർക്കിനോട് അനുബന്ധമായി ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ, മഴവെള്ള സംഭരണി, നാച്വറൽ ഹിസ്‌റ്ററി മ്യൂസിയം എന്നിവയും സ്ഥാപിക്കും.

"സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവുമധികം ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഇടമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കൂവേരി തൂക്കുപാലം. ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കപ്പെടുന്ന നാടുകാണി സൂ ആൻഡ് സഫാരി പാർക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി ഈ കൂവേരി കടവ് തൂക്കുപാലത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കും. കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ ഇവിടേയ്‌ക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. നിലവിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന്" പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ റീത്ത പറയുന്നു.

പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷനിലെ ജീവനക്കാരെ നിർദിഷ്‌ട പാർക്കിലേക്ക് നിയോഗിക്കും. മൃഗശാല അതോറിറ്റിയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സഫാരി പാർക്കിന് അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കേന്ദ്ര നിയമപ്രകാരം വലിയ കാറ്റഗറിയിലുള്ള മൃഗശാല സ്ഥാപിക്കാൻ 186 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് വേണ്ടത്. സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ 50 മുതൽ 75 വരെ ഏക്കർ ഭൂമി വേണം.

കൂവേരിക്കടവ്. (ETV Bharat)

അതേസമയം മുന്നൂറോളം ഏക്കർ ഉള്ളതാണ് നാടുകാണിയിലെ തോട്ടം ഭൂമി. ആലക്കോട് സർകാർ എസ്‌റ്റേറ്റ്‌ എന്ന ഭൂമി 2023ൽ ആദിവാസികൾക്ക് പതിച്ച് നൽകാനായി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. പ്ലാന്‍റേഷൻ കോർപറേഷന്‍റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് ഏറെയുള്ളത്. ഫലവർഗങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ചപ്പാരപ്പടവ്, കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് തോട്ടം. വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് മൃഗങ്ങളെ കാണാനാകും വിധമായിരിക്കും പാർക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യുക. ഇതോടെ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന സ്‌പോട്ടുകളിൽ മറ്റൊന്നായി മാറും ഇവിടം എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതീക്ഷ.

