കൂമ്പാറ വാഹനാപകടം: ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറും പൊലീസുകാരനും നാട്ടിലെ താരങ്ങൾ
കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്ന ദൗത്യം മാത്രമായിരുന്നു സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ പികെ വിപിനും ആദിലിനുമുണ്ടായിരുന്നത്.
Published : October 4, 2026 at 9:16 AM IST
കോഴിക്കോട്: കൂമ്പാറക്ക് സമീപം മരഞ്ചാട്ടിയിൽ ട്രാവലർ അപകടപ്പെട്ട് യാത്രക്കാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതോടെയാണ് എരഞ്ഞിമാവ് സ്വദേശിയായ ആദിൽ. ആർക്കും എന്തിനും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സഹായി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആദിൽ തൻ്റെ ആംബുലൻസുമായി അങ്ങോട്ടേക്ക് കുതിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അപകടത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റ ഒരു കുട്ടിയെ ആംബുലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി.
മറ്റൊരു കുട്ടിയെ ആദിലും എടുത്ത് തൻ്റെ മടിയിലും വെച്ചു. ആംബുലൻസിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെ കയറ്റിയപ്പോൾ കൂടെ ആരും കയറിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്ന ദൗത്യം മനസിലുള്ള ആദിൽ അക്കാര്യം ഒന്നും നോക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തുന്നതിന് ആംബുലൻസുമായി കുതിച്ചുപാഞ്ഞു.
കാലിനും കൈക്കും തലക്കുമൊക്കെ സാരമായി പരിക്കേറ്റ മടിയിലുള്ള കുട്ടിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ മാവൂരിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആംബുലൻസിൻ്റെ പിറകിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ കിടന്ന കുട്ടിക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ആദിലിന് മനസിലായി. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ പകച്ച സമയത്താണ് തൊട്ടുമുന്നിൽ മാവൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ബോർഡ് കാണുന്നത്.
പിന്നെ ആംബുലൻസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുൻപിൽ നിർത്തി.
ഈ സമയത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിസപ്ഷനിൽ ഇരുന്നിരുന്ന സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ പികെ വിപിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ആംബുലൻസ്പ്പെട്ടു. സൈറൺ മുഴക്കി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുമ്പിൽ ഒരു ആംബുലൻസ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടതോടെ എന്തോ പന്തികേട് തോന്നിയ വിപിൻ ആംബുലൻസിന് അരികിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. അപ്പോഴാണ് ഡ്രൈവറുടെ മടിയിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ കാണുന്നത്. പൊലീസുകാരനെ കണ്ടതോടെ ഡ്രൈവറായ ആദിലിന് ആശ്വാസമായി.
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ആംബുലൻസിന് പുറകിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്നും കൂമ്പാറയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നും കൂടെ ആരും കയറിയില്ലെന്ന കാര്യവും വിപിനോട് പറഞ്ഞു. ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലും അറിയിക്കാതെ വിപിൻ ആംബുലൻസിന് ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്നു. ഇരുവരും ചേർന്ന് കുട്ടികളുമായി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് ആംബുലൻസുമായി കുതിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളജ് എത്തുന്നത് വരെ വിപിനും പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൂടെയിരുന്നു.
മെഡിക്കൽ കോളജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ച രണ്ട് കുട്ടികൾ ആരെന്നു പോലും അറിയില്ലെങ്കിലും ഇരുവരുംകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാഥമികമായി ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. ബന്ധുക്കൾ എത്തുന്നതുവരെ സാരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടികൾക്ക് ഒപ്പം അവർക്ക് ആശ്വാസമായി ഇരുവരും കൂടെ നിന്നു.
പിന്നീട് ബന്ധുക്കൾ എത്തി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു നൽകുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർസഹായി എന്ന ആദിലും മാവൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ പികെ വിപിനും മടങ്ങിയത്. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഇരുവരുടെയും ഇടപെടൽ ഇപ്പോൾ നാടിൻ്റെ കയ്യടി നേടിയിരിക്കുകയാണ്.
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