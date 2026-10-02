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രാജ്യത്തെ ആദ്യ പുകവലി വിമുക്ത ഗ്രാമം; മാതൃകയായി കൂളിമാട്

1995ലാണ് കൂളിമാട് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി പുകവലി വിമുക്ത ഗ്രാമമായി മാറിയത്.

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Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 1:54 PM IST

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രജിത് കുമാർ എംടി

കോഴിക്കോട്: ലഹരിമാഫിയകൾക്കെതിരെ സർക്കാർ ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടറും തൂഫാനുമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കോട്ടതീർത്ത നാടാണ് കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലത്തെ കൂളിമാട്. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പുകവലി വിമുക്ത ഗ്രാമമെന്ന ഖ്യാതി നേടിയ ഈ പ്രദേശം, കാലത്തിന് മുന്നേ നടന്ന ആ പോരാട്ടവീര്യം പുതിയ കാലത്തെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ്.

1995ലാണ് കൂളിമാട് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി പുകവലി വിമുക്ത ഗ്രാമമായി മാറിയത്. അക്ഷര കൂളിമാട് എന്ന സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയാണ് അന്ന് ലഹരിക്കെതിരെ ഉറച്ച നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. നാട്ടുകാരുടെ ഒറ്റക്കെട്ടായുള്ള തീരുമാനത്തിന് മുന്നിൽ സ്ഥിരം പുകവലിക്കാർ പോലും തങ്ങളുടെ ശീലം ഉപേക്ഷിച്ച് നാടിനൊപ്പം നിന്നു. മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങിയ ആ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നും പ്രദേശത്ത് സജീവമാണ്.

പുതിയ വെല്ലുവിളികളും പ്രതിരോധവും
ചാലിയാറും ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയും സംഗമിക്കുന്ന കൂളിമാടിൽ പുതിയ രണ്ട് പാലങ്ങളും നിരവധി റോഡുകളും വന്നതോടെ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കായി. സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്നുപോലും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി. ഇതോടെ നാട്ടുകാരുടെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർന്നത്. എന്നാൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ തൂഫാൻ, തണ്ടർ ഡ്രൈവുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നാടൊന്നാകെ വീണ്ടും ലഹരിക്കെതിരെ ഒരുമിക്കുകയാണ്.

മാതൃകയായി കൂളിമാട് (ETV Bharat)

''മയങ്ങില്ല കേരളം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് കൂളിമാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയത്. ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള സാമൂഹികവിരുദ്ധർ താവളമാക്കുന്ന വൃത്തിഹീനമായ ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നവീകരിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ക്ലബ്ബുകൾ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളോ വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങളോ ആക്കി മാറ്റണമെന്ന സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പുകവലി രഹിത ഗ്രാമമായ കൂളിമാടേക്ക് എക്സൈസ് സംഘം എത്തിയത്,'' എന്ന് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ നിജുമോൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ലഹരിയെന്ന വിപത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാരും സ്കൂൾ, കോളജ് വിദ്യാർഥികളും ജനപ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രാവിലെ നാട്ടുനടത്തത്തോടെയാണ് വീണ്ടും കൈകോർത്തത്. നിരവധി പേർ കാഴ്ചകൾ കാണാനെത്തുന്ന കൂളിമാട് പാലത്തിന് ചുവടെ ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് എക്സൈസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിലാക്സ് കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ട വേദി കൂടിയാണ്.

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പുകവലി വിമുക്ത ഗ്രാമമാക്കാൻ അന്ന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ അക്ഷര കൂളിമാട് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയാണ് പുതിയ കർമപദ്ധതികളും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. 'പുകവലിയില്ലാത്ത നാടാണ് 'കൂളിമാട്' പക്ഷേ ഇന്ന് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജങ്‌ഷനായി മാറിയപ്പോൾ നാട്ടുകാരേക്കാൾ കൂടുതൽ പുറം നാട്ടുകാരായപ്പോം ആ നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രമായി ഒന്നും സാധിക്കില്ലെന്നും പുറം നാട്ടുകാരേയും സർക്കാരിൻ്റേയും പിന്തുണയോടു കൂടി മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുവെന്ന് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെക്കൂടി പങ്കാളികളാക്കി കർമ്മപദ്ധതികൾ ആവിഷ്‌കരിച്ചു' അക്ഷര കുളിമാട് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം നാസർ പറഞ്ഞു.

കൂളിമാടിൻ്റെ ചരിത്രമറിയാതെ പുറത്തുനിന്നെത്തുന്ന ആളുകളെ ബോധവത്കരിക്കുകയാണ് റിലാക്സ് കേന്ദ്രത്തിലൂടെയും പുഴയോട് ചേർന്ന് നിർമിച്ച പാർക്കിലൂടെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള നിരവധി ബോധവത്കരണ ബാനറുകളും ചിത്രങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും പാർക്കിലും റിലാക്സ് കേന്ദ്രത്തിലും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിനാകെ അഭിമാനമായ കൂളിമാട്, വിവിധ കർമപദ്ധതികളിലൂടെ ആധുനിക കാലത്തെ ലഹരിവിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും മാതൃകയാവുകയാണ്.

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