ETV Bharat / state

കോന്നി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നോട്ടീസ് പതിച്ച സംഭവം; ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗം മേധാവിക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ മെമ്മോ

ഡോക്‌ടർ ശിവപ്രസാദിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. എ ഷാജി.

കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് നോട്ടീസ് വിവാദം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മെമ്മോ
Konni Medical College, Dr. A Shaji (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 12, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമാണന്ന്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആശുപത്രി ഒപി ക്ക് മുന്നിൽ നോട്ടീസ് പതിച്ച സർജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ ശിവപ്രസാദിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മെമ്മോ നൽകി. മെമ്മോയ്‌ക്ക് അടിയന്തരമായി മറുപടി നല്‍കണമെന്ന് കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് എ ഷാജി നിർദേശിച്ചു.

ഡോക്‌ടർ ശിവപ്രസാദിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. എ ഷാജി പറഞ്ഞു.
"കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ കുറവുമില്ല. ഡോ ശിവപ്രസാദിൻ്റെ വകുപ്പില്‍ മാത്രം പത്തോളം സ്റ്റാഫുകളാണുള്ളത്" ഡോ എ ഷാജി മാധ്യമങ്ങളളോട് പറഞ്ഞു.

കോന്നി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നോട്ടീസ് പതിച്ച സംഭവം, വിശദീകരണവുമായി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് എ ഷാജി (ETV Bharat)

ആശുപത്രി ഭിത്തിയിലെ പെയിൻ്റ് ഇളകിവീഴുന്ന സംഭവം പൂർണമായി പരിഹരിച്ചു വരികയാണ്. പെയിൻ്റ് രോഗികളുടെ മുകളിലേക്കോ മറ്റോ വീഴുന്ന യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല. 24 മണിക്കൂറും ഫാർമസി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. മൂന്ന് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗം സജ്ജമായുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മേധാവിയെയും വകുപ്പ് മന്ത്രിയെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വയം വിരമിക്കാൻ അപേക്ഷ നല്‍കിയ ആളാണ് ശിവപ്രസാദ്. തുടർ നടപടിക്കായി മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടറിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി സുപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജിൻ്റെ ജില്ലയിലെ കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണെന്ന് കാട്ടി എട്ട് പോരായ്‌മകൾ അടങ്ങിയ നോട്ടീസാണ് ഡോ ശിവപ്രസാദ് ഇന്നലെ (മാർച്ച് 11) ആശുപത്രിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗത്തില്‍ പതിച്ചത്. പോരായ്‌മകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ കൂടെയും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ തനിക്ക് പൂർണ സമ്മതമാണെന്നും വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നോട്ടീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് നോട്ടീസ് വിവാദം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മെമ്മോ
Notice (ETV Bharat)

'ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്‌താവന പ്രകാരം' എന്നാണ് നോട്ടീസ് തുടങ്ങുന്നത്. എട്ട് പോരായ്‌മകളാണ് നോട്ടീസില്‍ ഉള്ളത്. സുസജ്ജമായ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗമില്ല, ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്‌ധനും വൃക്കരോഗ വിദഗ്‌ധനും ഇവിടെയില്ല. വേണ്ടത്ര പരിശീലനമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അഭാവമുണ്ട്. പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന പെയിൻ്റു പാളികളിൽ നിന്ന് രോഗികൾക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്',

'വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം ഫാർമസി ഇല്ല. ശസ്ത്രക്രിയയ്‌ക്കെത്തുന്ന രോഗികള്‍ ആശുപത്രിയുടെ അപര്യാപ്‌തത മനസിലാക്കണം. ഇത്രയൊക്കെ പോരായ്‌മകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണം വന്നാൽ കൂടെയും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണ സമ്മതമാണ്' തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ആശുപത്രി ഒ പി ക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിടെ സൂപ്രണ്ട് ഇടപെട്ട് നോട്ടീസ് നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

Also Read: സുധാകരൻ ഫാക്ടർ തിരിച്ചടിക്കുമോ? ആലപ്പുഴയിലെ 9 മണ്ഡലങ്ങളിലും സിപിഎം പരിഭ്രാന്തിയിൽ, മറ്റ് ജില്ലകളിലും ജാഗ്രത

TAGGED:

കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്
മെഡിക്കല്‍ കോളജ് നോട്ടീസ് വിവാദം
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മെമ്മോ
മെഡിക്കല്‍ കോളജ് നോട്ടീസ് വിവാദം

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.