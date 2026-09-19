ശ്വാസംമുട്ടലിന് ചെന്നപ്പോൾ നട്ടെല്ലിന് വളവ്! 16കാരിക്ക് കിട്ടിയത് 88കാരിയുടെ എക്സ് -റേ; കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വൻ ചികിത്സാപ്പിഴവ്
പേരും പ്രായവും നോക്കാതെ ഡോക്ടറുടെ രോഗനിർണയം, കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുടുംബം
Published : September 19, 2026 at 7:13 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശ്വാസം മുട്ടലിനെ തുടര്ന്ന് കോന്നി മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ 16കാരിക്ക് മറ്റൊരു രോഗിയുടെ എക്സ് റേ ഫിലിം മാറി നല്കിയതായി പരാതി. കോന്നി കൂടല് സ്വദേശിനി പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയായ 16കാരിയാണ് പരാതിയുമായി എത്തിയത്. 16കാരിക്ക് നല്കിയ എക്സ് റേ 88 കാരിയായ മറ്റൊരു രോഗിയുടേതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ശ്വാസം മുട്ടലിനെ തുടർന്നാണ് ഈ മാസം 14 ന് പതിനാറുകാരി കോന്നി മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയത്.
പരിശോധനക്ക് ശേഷം ചെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ് റേ എടുക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. എക്സ് റേ പരിശോധിച്ചശേഷം പെൺകുട്ടിയെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടര് കുട്ടിയുടെ നട്ടെല്ലിന് വളവുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും പറഞ്ഞതായി പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവിൻ്റെ സുഹൃത്തായ യുവതി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഡോക്ടർ നല്കിയ മരുന്നുകള് മൂന്നുദിവസം കഴിച്ചതായും പെണ്കുട്ടി പറയുന്നു. എക്സ് റേ എടുത്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും അസുഖം മാറാതെ വന്നതോടെ പെൺകുട്ടി പത്തനംതിട്ട ജനറല് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സക്കായി എത്തി. ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പെൺകുട്ടി നൽകിയ എക്സ് റേ പരിശോധിച്ചു. പരിശോധനയിൽ ഇത് 88 കാരിയായ മറ്റൊരു രോഗിയുടേത് ആണെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേ ഡോക്ടര് അറിയിച്ചതായി കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളും മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
വിവരം അറിഞ്ഞു വിദേശത്തുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവ് പല തവണ തന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയെന്നും 88 കാരി കഴിക്കേണ്ട മരുന്ന് 16 കാരി കഴിച്ചപ്പോൾ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും പിഴവ് വരുത്തിയവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ വേണമെന്നും യുവതി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എക്സ് റേ ഫിലിമിലെ രോഗിയുടെ പേരും വയസും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇത് പരിശോധിച്ച ഡോക്ടര് പെണ്കുട്ടിക്ക് മരുന്നു കുറിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പരാതി.
എന്നാല് എക്സ് റേ മാത്രം നോക്കിയല്ല രോഗിക്ക് മരുന്ന് നല്കുന്നതെന്നാണ് കോന്നി മെഡിക്കല് കോളജ് സൂപ്രണ്ട് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. സംഭവത്തില് വകുപ്പ് മേധാവിയോടും ഡോക്ടര്മാരോടും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും സൂപ്രണ്ട് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തില് ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിക്കും കുടുംബം പരാതി നല്കി. ഈ ഗുരുതര വീഴ്ചയെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറോടും കോന്നി എസ്.എച്ച്.ഓയോടും റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്.
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