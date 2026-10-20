ഭക്തിസാന്ദ്രമായി കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം; മഹാനവമി ദിനത്തില് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി പതിനായിരങ്ങൾ
നാളെ പുലർച്ചെ നാലിന് നട തുറക്കുന്നതോടെ വിദ്യാരംഭം ആരംഭിക്കും. വൈകുന്നേരമുള്ള വിജയോത്സവത്തോടെ ഈ വർഷത്തെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമാകും.
Published : October 20, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 4:28 PM IST
കാസർകോട്: കൊല്ലൂർ ശ്രീ മൂകാംബിക ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി മഹാനവമി ദിനത്തില് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ. കേരളത്തിൽ നിന്നടക്കം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തുകയും ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന പ്രധാന ചടങ്ങായ പുഷ്പരഥോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. രാവിലെ 8.45ന് പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച രഥത്തിൽ ദേവി എഴുന്നള്ളി. ദേവീവിഗ്രഹത്തെ രഥത്തിലേറ്റി ശ്രീകോവിലിനുചുറ്റും രഥം വലം വെച്ചു.
വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും ദേവീമന്ത്രജപങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് ഭക്തർ രഥം വലിച്ചത്. രഥത്തില് നിന്നും പൂജാരി ഭക്തരുടെ നേര്ക്ക് പൂജിച്ച നാണയങ്ങള് വിതറുന്ന ചടങ്ങും നടന്നു. മഹാനവമി ദിവസം മഹാലക്ഷ്മി ഭാവം പൂണ്ട മൂകാംബികാ അമ്മ തൻ്റെ ഭക്തര്ക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ചൊരിയുന്നു എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇതിന് ആധാരം. ഈ പ്രത്യേക വഴിപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ഭക്തർ ചുറ്റും കൂടി. രഥോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി രാവിലെ ചണ്ഡികാഹോമവും നടന്നു.
നവരാത്രിക്കാലം കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ അതിപ്രധാനമാണ്. ദേവീചൈതന്യം നിറയുന്ന ഈ നാളുകളിൽ അനുഗ്രഹം തേടി കേരളത്തിൽനിന്നടക്കം ഒട്ടേറെപ്പേർ കൊല്ലൂരിൽ എത്താറുണ്ട്. ഇത്തവണ 10 ദിവസമാണ് കൊല്ലൂരിൽ നവരാത്രി ആഘോഷം. രണ്ടുദിവസം അഷ്ടമി വരുന്നതിനാലാണിത്. നാളെ പുലർച്ചെ നാലിന് നട തുറക്കുന്നതോടെ വിദ്യാരംഭം ആരംഭിക്കും. വൈകുന്നേരമുള്ള വിജയോത്സവത്തോടെ ഈ വർഷത്തെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമാകും.
പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒൻപത് ഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദേവിയുടെ പൂജകൾക്ക് മുഖ്യ അർച്ചകനും തന്ത്രിയുമായ ഡോ. കെ. രാമചന്ദ്ര അഡിഗയാണ് കാർമികത്വം വഹിച്ചത്. ദിവസവും കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നവരാത്രി നാളുകളിൽ കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രത്യേക ഭംഗിയാണെന്ന് ഭക്തരും പറയുന്നു. എവിടേക്ക് നോക്കിയാലും പുഷ്പങ്ങളും ദീപങ്ങളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് കണ്ണിനും മനസ്സിനും മിഴിവേകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും.
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സൗപർണികാ നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മഹാക്ഷേത്രം ശങ്കരാചാര്യരുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള പുണ്യസ്ഥലം കൂടിയാണ്. വിവിധ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിദിനം ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് കൊല്ലൂരിൽ എത്താറുള്ളതെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികളാണ്.
അറിവിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ കൊല്ലൂർ മൂകാംബികാ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ കരുതുന്നത്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ വർഷം മുഴുവനും പ്രത്യേകിച്ച് നവരാത്രി ഉത്സവ കാലങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികളാണ് ഇവിടെ എത്തി വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്നത്. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വിദ്യാർഥികളും തങ്ങളുടെ പുതിയ കാൽവയ്പ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി മൂകാംബികാ സന്നിധിയിൽ എത്തി പ്രാർഥിക്കുന്നതും പതിവാണ്.
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