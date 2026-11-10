ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയ കൊല്ലം സ്വദേശിയെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടല്; കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്കും ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർക്കും കത്തയച്ച് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ
മോചനത്തിന് അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, ഡൽഹിയിലെ കേരളം പ്രത്യേക പ്രതിനിധി, ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ എന്നിവർക്ക് മന്ത്രി കത്തയച്ചു
Published : November 10, 2026 at 7:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയ കൊല്ലം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടലുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. പ്രാക്കുളം സ്വദേശി അക്ഷയ് ഹരീഷിൻ്റെ സുരക്ഷിതമായ മോചനവും മടങ്ങിവരവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊല്ലം എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായ ബിന്ദു കൃഷ്ണ മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, ഡൽഹിയിലെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി, ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ എന്നിവർക്ക് കത്തയച്ചു.
അലി ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ പാം മറൈൻ (Palm Marine) എന്ന കപ്പലിൽ വാച്ച് കീപ്പറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അക്ഷയ് ഹരീഷിന് പാസ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രാരേഖകളും വ്യക്തിഗത സാധനങ്ങളും നഷ്ടമായതിനെത്തുടർന്നാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായത്. നിലവിൽ ഇറാനിലെ ബന്ദർ ലെംഗെയിലുള്ള ഹോട്ടലിലാണ് യുവാവ് കഴിയുന്നത്. ആവശ്യമായ പണമോ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അക്ഷയ്യുടെ കുടുംബം മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയ മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ അക്ഷയ് ഹരീഷുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് നിലവിലെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി. യുവാവിനെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ യാത്രാരേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, ഡൽഹിയിലെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി, ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു.
അക്ഷയ് ഹരീഷിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടും സിഡിസി ബുക്കും പരിശോധനയ്ക്കായി വാങ്ങിയശേഷം തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രേഖകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും യാത്രാരേഖകൾ ശരിയാക്കുന്നതിനും ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്നും കുടുംബം മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു. യുവാവിൻ്റെ വേഗത്തിലുള്ള മോചനത്തിന് കഴിയുന്ന എല്ലാ ഇടപെടലും നടത്തുമെന്ന് കുടുംബത്തിന് മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി.
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