ഐസ്ക്രീം കച്ചവടത്തിൻ്റെ മറവിൽ കട നിരീക്ഷിച്ചു; കൊല്ലത്ത് 23 ലക്ഷം കവർന്ന പ്രതികൾ പിടിയിൽ
ലോക്കറിലുണ്ടായിരുന്ന 20 ലക്ഷം രൂപയും ബില്ലിങ് ക്യാഷ് ട്രേയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 23 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രതികൾ അപഹരിച്ചത്.
Published : June 15, 2026 at 10:53 AM IST
കൊല്ലം: നഗരത്തിലെ മൊത്തവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഷട്ടർ പൊളിച്ച് 23 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ കവർന്ന കേസിൽ രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ. ഇരവിപുരം വാളത്തുംഗൽ ആക്കോലിൽ ഇളവ് വയൽ വീട്ടിൽ സലീമിൻ്റെ മകൻ സജിൽ എസ് (30), വാളത്തുംഗൽ ആക്കോലിൽ തോട്ടുവ തെക്കതിൽ രവിയുടെ മകൻ അനന്തുരവി (22) എന്നിവരെയാണ് കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ആസൂത്രിതമായ കവർച്ച
ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ 26ന് വെളുപ്പിന് 12.45ന് ശേഷമാണ് നഗരത്തെ നടുക്കിയ മോഷണം നടന്നത്. ജില്ലാ ആശുപത്രി റോഡിലുള്ള സ്റ്റെയിൻസ് ട്രേഡിങ് കമ്പനി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പിറകുവശത്തെ ഷട്ടർ പൊളിച്ച് അകത്തുകയറിയ പ്രതികൾ അതിവിദഗ്ധമായി ലോക്കർ കുത്തിത്തുറക്കുകയായിരുന്നു. ലോക്കറിലുണ്ടായിരുന്ന 20 ലക്ഷം രൂപയും ബില്ലിങ് ക്യാഷ് ട്രേയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 23 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവർ അപഹരിച്ചത്. കടയുടെ ഷട്ടർ, ബില്ലിങ് ട്രേ, സിസിടിവി കാമറകൾ എന്നിവ നശിപ്പിച്ചതിലൂടെ 25,000 രൂപയുടെ നഷ്ടവും സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
പൊലീസിനെ വട്ടംകറക്കി പ്രതികൾ
മോഷണം നടന്നയുടൻ തന്നെ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എം. ഹേമലതയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കൊല്ലം എസിപി രാജേഷ് ടി.ആറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ഈസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ സജീവ് ആർ, എസ്ഐമാരായ സന്ദീപ് എസ്, ജഗ്മോഹൻ ദത്തൻ, അതുൽകൃഷ്ണ, ഷൈജു, സിപിഒമാരായ അനീഷ്, അജയകുമാർ, ദേവജിത്ത്, മുരുകേഷ്, അനീഷ് ആർ, ബിനു, ശ്യാം, അൻഷാദ്, സുജിത്ത്, ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഡാൻസാഫ് സംഘവും അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കാളികളായി. പ്രദേശത്തെ നിരവധി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും ഇവർ സംസ്ഥാനം വിട്ടിരുന്നു.
പ്രതികൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നാല് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂടംകുളത്ത് ഇവർ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതായി കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പൊലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും വെട്ടിച്ചു കടന്നു. തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇരുപത്തഞ്ചംഗ സംഘം കൂടംകുളത്ത് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ നടത്തി. ഇതിനിടെ, നിയമസഹായം തേടുന്നതിനായി പ്രതികൾ കൊല്ലത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൊലീസ് കലക്ടറേറ്റ് പരിസരത്ത് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. ഇവിടെ വച്ചാണ് ഈസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇവരെ സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്.
ആഡംബര ജീവിതം, ഒടുവിൽ പിടിയിൽ
ഐസ്ക്രീം കച്ചവടക്കാരനായ ഒന്നാം പ്രതി സജിൽ, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഈ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ഥിരമായി എത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ പണമിടപാടുകൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് രണ്ടാം പ്രതിയായ അനന്തുരവിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് മോഷണം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. കവർച്ച ചെയ്ത പണം ഉപയോഗിച്ച് കാറും വിലകൂടിയ മൊബൈൽ ഫോണുകളും വാങ്ങിയ പ്രതികൾ, ബെംഗളൂരുവിലും ഗോവയിലുമായി ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചുവരികയായിരുന്നു. കൊല്ലം ഈസ്റ്റ്, കടയ്ക്കൽ, അഞ്ചാലുംമൂട്, നെയ്യാറ്റിൻകര എന്നീ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി ആറോളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ് ഇരുവരും. കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് എസ്ഐ രഞ്ജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതികളെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയ ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
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