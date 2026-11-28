തഴവ തഴപ്പായയുടെ പൈതൃകം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് 86കാരിയായ ശങ്കരിയമ്മ; കൊല്ലത്ത് പ്രായത്തെ തോൽപിക്കുന്ന കരവിരുത്
കൊല്ലം തഴവയിലെ തഴപ്പായ നിർമാണ പാരമ്പര്യം 86 വയസ്സിലും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ശങ്കരിയമ്മയുടെ അതിജീവന കഥയും തഴവ Screw Pine Mat ചരിത്രവും വായിക്കാം
Published : November 28, 2026 at 11:40 AM IST
രാജീവ് ആർ
കൊല്ലം: പ്രായം 86 പിന്നിട്ടിട്ടും വിരലുകളിൽ തഴയോലയുടെ താളം വിട്ടുപോകാതെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പൈതൃകം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയാണ് കൊല്ലം തഴവയിലെ ശങ്കരിയമ്മ. യന്ത്രവത്കരണത്തിൻ്റെയും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും കടന്നുകയറ്റത്തിൽ തഴവ തഴപ്പായ നെയ്ത്ത് പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോഴും മനക്കരുത്തോടെ തഴ നെയ്യുകയാണ് ഈ മുത്തശ്ശി. ഒരുകാലത്ത് നാടിൻ്റെ പ്രധാന ഉപജീവനമാർഗമായിരുന്ന പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ അന്യംനിന്നുപോകാതിരിക്കാനുള്ള അതിജീവന ശ്രമം കൂടിയാണിത്.
ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരിലും തഴപ്പായയുടെ ചരിത്രം
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിലുള്ള തഴവ ഗ്രാമത്തിന് ആ പേര് ലഭിച്ചതിന് പിന്നിൽ തഴച്ചെടികളുടെ സമൃദ്ധിയും തഴപ്പായ നിർമാണത്തിൻ്റെ നീണ്ട ചരിത്രവുമുണ്ട്. കൈതച്ചെടിയുടെ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന തഴപ്പായയ്ക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമാണുള്ളത്. തലമുറകളായി സ്ത്രീകൾ വീടുകളിലിരുന്ന് ചെയ്തിരുന്ന ഈ കരകൗശല തൊഴിൽ ഒരുകാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗമായിരുന്നു. തഴവയുടെ തനിമയും ഗുണമേന്മയും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വിദേശത്തും തഴപ്പായയ്ക്ക് വിപണി ഒരുക്കി. ഭൗമസൂചികാ പദവിയും (ജിഐ ടാഗ്) തഴവ തഴപ്പായയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനൊപ്പം ഈ പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി.
ഏഴാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ജീവിതയാത്ര
ഏഴാം വയസ്സിൽ അമ്മയുടെ അരികിലിരുന്നാണ് ശങ്കരിയമ്മ തഴപ്പായ നെയ്ത്തിൻ്റെ ആദ്യപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത്. 10-ാം വയസ്സായപ്പോഴേക്കും സ്വന്തമായി പായ നെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തഴപ്പായ നെയ്ത്ത് ശങ്കരിയമ്മയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഏഴര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അനുഭവസമ്പത്താണ് ഇന്ന് അവരുടെ കൈകളിലുള്ളത്.
86-ാം വയസ്സിലും യാതൊരു മടുപ്പുമില്ലാതെ അവർ തഴപ്പായ നെയ്യുന്നു. നാട്ടുകാർ സ്നേഹത്തോടെ നാടിൻ്റെ മുത്തശ്ശിയെന്ന് വിളിക്കുന്ന ശങ്കരിയമ്മയെ തേടി നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും പുരസ്കാരങ്ങളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ തഴവയിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ശങ്കരിയമ്മ സ്വന്തം കൈകളാൽ നെയ്ത തഴപ്പായ സമ്മാനമായി നൽകിയിരുന്നു. തഴവയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് ലഭിച്ച വലിയൊരു അംഗീകാരം കൂടിയായിരുന്നു അത്.
രണ്ടാഴ്ച നീളുന്ന അധ്വാനത്തിൻ്റെ കരവിരുത്
പൂർണമായും കൈകൾകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തഴപ്പായ നിർമാണം ഏറെ ക്ഷമയും അധ്വാനവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചയോളം നീളുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിട്ടാണ് ഒരു മെത്തപ്പായയുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നത്.
ഒരു മെത്തപ്പായ നെയ്തെടുക്കാൻ ആഴ്ചകൾ വേണമെന്ന് കൊച്ചുമകൾ പ്രിൻസി പറയുന്നു. നെയ്തെടുത്താൽ പണി അവിടെ തീരുന്നില്ല. നാല് വശങ്ങളും കെട്ടിയെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി പോളിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് മെത്തപ്പായയുടെ നിർമാണം പൂർണമാകുന്നതെന്ന് പ്രിൻസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തഴപ്പായ നിർമാണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ
അതിരുകളിലും തോടുകളുടെ വക്കുകളിലും വളരുന്ന കൈതച്ചെടികളിൽനിന്നാണ് ആദ്യം തഴ വെട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ഇലയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള മുള്ളുകൾ നീക്കം ചെയ്തശേഷം തഴ ചെറുതായി കീറി ആവശ്യമായ വലുപ്പത്തിലുള്ള നാരുകളാക്കി മാറ്റും. ഇവ കെട്ടുകളാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നു. തുടർന്ന് തഴയുടെ കറയും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കും. പുഴുങ്ങിയ തഴ വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിവയ്ക്കുന്നത് കറയും പുളിയും നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
അടുത്ത ദിവസം തഴ വെയിലത്ത് നിരത്തിയിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കും. പച്ചനിറത്തിലുള്ള തഴ ഉണങ്ങുന്നതോടെ വെള്ളനിറത്തിലേക്ക് മാറി ചുരുണ്ടുവരും. നെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തഴയിൽ വെള്ളം തളിച്ച് മയപ്പെടുത്തുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. പിന്നീട് പിച്ചാത്തിയുടെയും വിരലുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ഓരോ ഇഴയും വലിച്ച് നിവർത്തിയെടുക്കും. നൂത്തെടുക്കൽ എന്നാണ് ഈ പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത്. തയാറാക്കിയ ഇഴകൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ കോർത്തിണക്കി പായയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. നെയ്ത്തിൻ്റെ മുറുക്കവും ഇഴകളുടെ കൃത്യതയുമാണ് പായയുടെ ഗുണമേന്മ നിർണയിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ പായയുടെ അരികുകൾ ഭംഗിയായി മടക്കി തുന്നിയും കെട്ടുകളിട്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു. ആവശ്യാനുസരണം അലങ്കാരപ്പണികളും നടത്തുന്നതോടെ തഴപ്പായ ഉപയോഗത്തിന് തയാറാകുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് കാലഹരണപ്പെടുന്നു?
ഒരുകാലത്ത് തഴവയിലെ വീടുകളിലെ പ്രധാന തൊഴിൽ തഴപ്പായ നെയ്ത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ സ്ഥിതി മാറി. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന യന്ത്രനിർമിത പായകളും പ്ലാസ്റ്റിക് പായകളും വിപണി കീഴടക്കിയതോടെ കൈകൊണ്ട് നിർമിക്കുന്ന തഴപ്പായകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞു. തഴ ശേഖരിക്കാനും സംസ്കരിക്കാനും നെയ്യാനുമുള്ള അധ്വാനം കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ അതിന് ആനുപാതികമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല.
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും തഴ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവും പ്രതിസന്ധി വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇടനിലക്കാരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്നതും വിപണന സംവിധാനത്തിൻ്റെ അഭാവവും തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഈ തൊഴിൽ പഠിക്കാൻ താത്പര്യമില്ലാത്തതിനും പ്രധാന കാരണം കുറഞ്ഞ വരുമാനവും ദൈർഘ്യമേറിയ അധ്വാനവുമാണ്. തഴവയിലെ തഴപ്പായ നിർമാണ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ആരോഗ്യഗുണങ്ങളും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും
പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ വ്യാപകമായ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രകൃതിദത്ത നാരുകൾകൊണ്ട് നിർമിക്കുന്ന തഴപ്പായയ്ക്ക് വീണ്ടും പ്രസക്തിയേറുകയാണ്. പ്രകൃതിദത്തമായതിനാൽ വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യവുമാണ്. ശരീരത്തിന് സുഖകരമായ പ്രതലവും ഭാരം കുറഞ്ഞതും എളുപ്പത്തിൽ മടക്കി സൂക്ഷിക്കാമെന്നതും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.
രാസവസ്തുക്കൾ ചേർക്കാതെ തയാറാക്കുന്ന തഴപ്പായ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം കുറഞ്ഞതും ജൈവവിഘടനത്തിന് വിധേയമാകുന്നതുമായ ഉത്പന്നമാണ്. പരമ്പരാഗതമായി ഉറക്കത്തിനും വിശ്രമത്തിനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെത്തപ്പായകൾക്ക് ഇന്നും ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. എന്നാൽ വാതരോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കുമെന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
വിപണി സാധ്യതകൾ ഏറെയുണ്ട്; വേണ്ടത് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട്
തഴപ്പായയെ വെറുമൊരു പരമ്പരാഗത പായയായി മാത്രം കാണാതെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉത്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചാൽ വലിയ വിപണി സാധ്യതകളുണ്ട്. യോഗ മാറ്റുകൾ, അലങ്കാരപ്പായകൾ, ടേബിൾ മാറ്റുകൾ, ബാഗുകൾ, പേഴ്സുകൾ, കുഷ്യനുകൾ, സമ്മാന ഉത്പന്നങ്ങൾ, വീട്ടലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എന്നിവയായി തഴയുടെ ഉപയോഗം വ്യാപിപ്പിക്കാം.
പ്രകൃതിദത്ത ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വസ്തുക്കൾക്കും പ്രാധാന്യം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ വിപണനത്തിലൂടെയും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലൂടെയും തഴപ്പായയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനാകും. തഴവയുടെ പാരമ്പര്യം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ബ്രാൻഡായി ഉത്പന്നങ്ങളെ വിപണിയിലെത്തിക്കാനും കഴിയും. ഇതിനായി സർക്കാർ സഹായവും പരിശീലനവും ആധുനിക വിപണന സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പാരമ്പര്യം കൈവിടാതെ ശങ്കരിയമ്മ
കാലവും ജീവിതരീതികളും വിപണിയും മാറിയെങ്കിലും ശങ്കരിയമ്മയുടെ കൈകളിലെ തഴനെയ്ത്തിന് ഇന്നും മാറ്റമില്ല. തഴവയിൽ ഇപ്പോൾ തഴപ്പായ നിർമിക്കുന്ന ഏക വ്യക്തിയും ഈ 86കാരിയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ തഴപ്പായ നെയ്ത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം പൂട്ടിയതോടെയാണ് തഴപ്പായ നിർമാണം തകർച്ചയിലായത്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരെ കയറ്റി അയച്ചിരുന്ന കാലത്തും തൊഴിലാളികൾക്ക് തുച്ഛമായ കൂലി നൽകി ഇടനിലക്കാർ വൻ ലാഭമുണ്ടാക്കിയതും മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.
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തഴവയുടെ പേരിനൊപ്പം ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഈ കരവിരുത് പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിൽ മാത്രമല്ല, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യം കൂടിയാണ് നഷ്ടമാകുക. ശങ്കരിയമ്മയുടെ ഓരോ നെയ്ത്തിലും തെളിയുന്നത് അതിജീവനത്തിൻ്റെ കരുത്തും തഴവയെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ തഴപ്പായയുടെ പൈതൃകവുമാണ്.
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