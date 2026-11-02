പോക്സോ കേസിന് പുറമെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും; നിയാസ് ജൗഹരി കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പൊലീസ്
ഓച്ചിറ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹബീബിയ്യ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് നിയാസ് ജൗഹരി
Published : November 2, 2026 at 10:08 AM IST
കൊല്ലം: പ്രാർഥനയിലൂടെ രോഗം ഭേദമാക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് 16കാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മതപണ്ഡിതനും വ്ലോഗറുമായ മുഹമ്മദ് നിയാസ് ജൗഹരിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്. പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ അന്വേഷണസംഘം നിർദേശം നൽകി.
കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ ഇരകളായെന്ന് സംശയം
ഓച്ചിറ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹബീബിയ്യ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് നിയാസ് ജൗഹരി. പ്രതി സമാനമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരാതികൾ ലഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സുള്ള ഇയാൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയാണ് ആളുകളെ ആകർഷിച്ചിരുന്നത്. പ്രതിയുടെ സ്ഥാപനം കേന്ദ്രീകരിച്ചും വരുംദിവസങ്ങളിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ഇയാളുടെ ഇടപെടലുകളും പൊലീസ് നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്
ഹബീബിയ്യ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മറവിൽ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിയാസ് കോടികളുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെനിന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രേഖകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും വരുംദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കും. വിദേശത്തുനിന്നടക്കം ഇയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്താനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.
പീഡനം പ്രാർഥനയുടെ മറവിൽ
പിതാവിൻ്റെ അമ്മയുടെ (വാപ്പുമ്മയുടെ) ചികിത്സയ്ക്കായാണ് 16കാരി ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം ഓച്ചിറയിലെ സ്ഥാപനത്തിലെത്തിയത്. പ്രാർഥനയിലൂടെ രോഗം പൂർണമായും ഭേദമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതി പെൺകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും വിശ്വസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വച്ചാണ് പെൺകുട്ടി ആദ്യം ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായതെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. പിന്നീട് 2025 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പെൺകുട്ടിയെ നിരന്തരം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു. വിവരം പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും സൂചനയുണ്ട്.
കുട്ടി സുഹൃത്തുക്കളോടും പിന്നീട് മാതാപിതാക്കളോടും വിവരം പറഞ്ഞതോടെയാണ് പീഡനവിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തിയാണ് പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
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പെൺകുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ കൗൺസിലിങ് നൽകാനുള്ള നടപടികളും അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും, പ്രതിക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇത്തരം വ്യാജ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെയും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും കർശന പരിശോധനകൾ തുടരാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകും.
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