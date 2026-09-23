ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വ്യാജ പ്രചാരണം, പിന്നാലെ ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമം, മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപമാനിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ
സാമൂഹ്യ മാധ്യമമായ ഫേസ്ബുക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പൊതുപ്രവർത്തകരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന് കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ്റെ പരാതിയിൽ ആണ് എഴുകോൺ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
Published : September 23, 2026 at 2:59 PM IST
കൊല്ലം: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ച ആളെ എഴുകോൺ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിൽ കൊട്ടാരക്കര വില്ലേജിലെ പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര മുറി സ്വദേശി ബിജു 48 ആണ് അറസ്റ്റിൽ ആയത്. ബിജു കാടാംകുളം എന്ന പേരുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് പ്രതി കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത്.
സാമൂഹ്യ മാധ്യമമായ ഫേസ്ബുക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പൊതുപ്രവർത്തകരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന് കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ്റെ പരാതിയിൽ ആണ് എഴുകോൺ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അറിഞ്ഞ ഇയാൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒളിവിൽ പോകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ എഴുകോൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദീപു പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
വ്യാജ പ്രചാരണം ഫേസ്ബുക്ക് വഴി, പിന്നാലെ ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമം
'ബിജു കാടാംകുളം' എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ വഴിയാണ് പ്രതി മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെയും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ നിർമ്മിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. തനിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതറിഞ്ഞ ബിജു മൊബൈൽ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒളിവിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൊലീസ് സംഘം അതിവേഗം വലയിലാക്കി. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളോ വ്യക്തികളോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പ്രതിയുടെ വീട്ടിലടക്കം പൊലീസ് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിവരികയാണ്.
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