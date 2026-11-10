പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ കുടുങ്ങി മലയാളി യുവാവ്; വീഡിയോ പുറത്ത്
കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൊല്ലം പ്രാക്കുളം സ്വദേശി അക്ഷയ് ഹരീഷാണ് കുടുങ്ങിയത്.
Published : November 10, 2026 at 8:36 PM IST
കൊല്ലം: പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ കുടുങ്ങി മലയാളി യുവാവ്. കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൊല്ലം പ്രാക്കുളം സ്വദേശി അക്ഷയ് ഹരീഷാണ് കുടുങ്ങിയത്. അലി ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ പാം മറൈൻ എന്ന കപ്പലിൽ വാച്ച് കീപ്പർ ആണ് അക്ഷയ്. ഇറാനിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്ന ശേഷമാണ് പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടമായത്. കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനെയാണ് പാസ്പോർട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. പാസ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്നാണ് അക്ഷയ് സഹായം തേടുന്നത്. വീഡിയോയിലൂടെയാണ് താൻ കുടുങ്ങിയ കാര്യം അക്ഷയ് പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.
പാലക്കാട് സ്വദേശി അർജുൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ദിറം ഷിപ്പിങ് കമ്പനി വഴിയാണ് അക്ഷയ് ജോലിക്ക് പോയത്. ഇറാനിലെ ബന്ദർ ലെംഗെ എന്ന സ്ഥലത്താണ് യുവാവ് കുടുങ്ങിയത്. വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട കൊല്ലം എം.എൽ.എയും മന്ത്രിയുമായ ബിന്ദു കൃഷ്ണയുമായി അക്ഷയ് വീഡിയോ കോളിൽ സംസാരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, ഡൽഹിയിലെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി, ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മന്ത്രി കത്ത് അയച്ച് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷമിക്കണ്ടെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ബിന്ദു കൃഷ്ണ അക്ഷയ്യോട് പറഞ്ഞു.
പാക് തുറമുഖത്ത് കപ്പൽ എത്തിയപ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷന് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പാസ്പോർട്ട് നൽകിയത്. ക്യാപ്റ്റനെയാണ് പാസ്പോർട്ട് ഏൽപിച്ചത്. പാസ്പോർട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ കൈയിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്നാണ് അക്ഷയ് കരുതിയത്. ശേഷം പാകിസ്താനിൽ നിന്നും കപ്പൽ വീണ്ടും ഇറാനിലെത്തി. അപ്പോഴാണ് പാസ്പോർട്ട് രേഖകൾ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ പക്കലില്ലെന്ന് അക്ഷയ് മനസിലാക്കിയത്. ക്യാപ്റ്റനോട് പാസ്പോര്ട്ടിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പാസ്പോട്ട് പാകിസ്താനിലുണ്ടോ എന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചെന്നും ഇല്ലെന്നാണ് മറുപടി ലഭിച്ചതെന്നും അക്ഷയ് പറഞ്ഞു. അക്ഷയ്ക്ക് ഒപ്പം രേഖകൾ തിരികെ ലഭിക്കാതിരുന്ന ആറ് മ്യാൻമർ പൗരൻമാരെ അവരുടെ എംബസി ഇടപെട്ട് സ്വദേശത്ത് എത്തിച്ചു.
ദുബായിലാണ് ജോലി എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ഏജൻ്റ് അക്ഷയ്യെ കൊണ്ടുപോയത്. എന്നാൽ കപ്പലിൻ്റെ യാത്രകൾ മുഴുവൻ ഇറാനിലേക്കായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 11 മാസമായി അക്ഷയ് ഇറാനിലാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇറാനിലെ യുദ്ധം കാരണം വീട്ടിൽ പോലും വിളിക്കാന് പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. യുദ്ധം കാരണം മുടങ്ങിയ കപ്പൽ യാത്രകൾ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളു.
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