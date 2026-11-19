മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നും കളിക്കളം; ഒരു രൂപ നൽകിയാൽ കല്യാണ ഓഡിറ്റോറിയവും, മാതൃകയായി ഈ നാട്..
പ്രദേശത്ത് മാലിന്യത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം രൂക്ഷമായതോടെ ഫ്ലാറ്റിലെ താമസക്കാർ വലിയ ദുരിതത്തിലായിരുന്നു.
Published : November 19, 2026 at 5:35 PM IST
രാജീവ് ആര്
കൊല്ലം: മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിന് നടുവിൽ നിന്ന് കാൽപ്പന്തുകളിയുടെ ആരവങ്ങളിലേക്ക്... ഒരുകാലത്ത് മൂക്കുപൊത്തി മാത്രം കടന്നുപോകാൻ കഴിയുമായിരുന്ന ഇടത്ത് ഇന്ന് കുട്ടികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും കളിചിരികൾ നിറയുകയാണ്. ദുർഗന്ധം കാരണം ദുരിതത്തിലായിരുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഇനി ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പുതുവഴികൾ.
മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഭൂമി മനോഹരമായ കളിസ്ഥലമായി മാറിയപ്പോൾ, വർഷങ്ങളായി കാടുകയറി നശിച്ച കെട്ടിടത്തിന് ഒരു രൂപയുടെ ഓഡിറ്റോറിയമെന്ന പുതിയ മുഖവും. ഒരു നാടിൻ്റെ ദുരിതത്തെ കൂട്ടായ്മയുടെയും ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും കരുത്തിൽ പ്രതീക്ഷയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കൊല്ലം മയ്യനാട് താന്നിമുക്ക് സാഗരതീരം സുനാമി ഫ്ലാറ്റ്.
സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സാഗരതീരം ഫ്ലാറ്റ് നിർമിച്ചത്. എന്നാൽ ഫ്ലാറ്റിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ മതിയായ സൗകര്യമില്ലാതിരുന്നതോടെ സമീപത്തെ വലിയ പുരയിടത്തിൽ ആളുകൾ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാലക്രമേണ ഇത് വലിയ മാലിന്യക്കൂമ്പാരമായി മാറി. പ്രദേശത്ത് മാലിന്യത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം രൂക്ഷമായതോടെ ഫ്ലാറ്റിലെ താമസക്കാർ വലിയ ദുരിതത്തിലായി.
നിരവധി ജനപ്രതിനിധികളെ സമീപിച്ച് പ്രദേശവാസികൾ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയിച്ചെങ്കിലും വർഷങ്ങളോളം പരിഹാരമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ ഈ വാർഡിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച വാർഡ് മെമ്പർ ആർ.എസ്. അബിൻ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ മുൻകൈയെടുക്കുകയായിരുന്നു. മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം, പ്രദേശത്തെ യുവതലമുറയെ ലഹരിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനായി മാലിന്യം നീക്കിയ സ്ഥലം കളിസ്ഥലമാക്കി മാറ്റാനും തീരുമാനിച്ചു.
മാലിന്യക്കൂമ്പാരം മാറി മനോഹരമായ കളിസ്ഥലം
പ്രദേശത്തെ ഏതാനും യുവാക്കളെ കൂടി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്കിയാണ് മനോഹരമായ കളിസ്ഥലം ഒരുക്കിയത്. മാലിന്യപ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനൊപ്പം മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി. ഇതോടെ വർഷങ്ങളായി മാലിന്യം നിറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന പ്രദേശത്തിന് പുതിയ മുഖമായി.
യുവാക്കൾക്ക് കായിക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും ലഹരിയിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കാനും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കളിസ്ഥലം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുകാലത്ത് മാലിന്യത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം മാത്രം നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന ഇടത്ത് ഇനി കാൽപ്പന്തുകളിയുടെ ആവേശം നിറയും.
സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ താവളമായിരുന്ന കെട്ടിടം ഇനി ഒരു രൂപയുടെ ഓഡിറ്റോറിയം
കളിസ്ഥലത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒതുങ്ങിയില്ല. ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതുമുതൽ കാടുകയറി നശിച്ച നിലയിലായിരുന്ന മറ്റൊരു കെട്ടിടവും നവീകരിച്ചു. പിന്നീട് സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറിയിരുന്ന ഈ കെട്ടിടമാണ് വാർഡ് മെമ്പർ ആർ.എസ്. അബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓഡിറ്റോറിയമാക്കി മാറ്റിയത്.
"ഇവിടെയുള്ളവർ എല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം ഇന്നലെവരെ ഇതിലെ വരാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. മൂക്ക് പൊത്താതെ ഇതിലെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായി അതിനു ഒരു പരിഹാരം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതു മാത്രമല്ല ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതുമുതൽ കാടുകയറി നശിച്ച നിലയിലായിരുന്ന മറ്റൊരു കെട്ടിടവും നവീകരിച്ചു. വെറും ഒരു രൂപ നൽകിയാൽ ആർക്കും ഇവിടെ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാം. നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇരവിപുരം എം.എൽ.എ വിഷ്ണു മോഹൻ നിർവഹിക്കും", വാർഡ് മെമ്പർ ആർ.എസ്. അബിൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
ഇതോടെ സാഗരതീരം ഫ്ലാറ്റിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷപരിപാടികൾ നടത്താൻ ഇനി മറ്റിടങ്ങൾ തേടി പോകേണ്ടതില്ല. വെറും ഒരു രൂപ നൽകിയാൽ ആർക്കും ഇവിടെ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് ഓഡിറ്റോറിയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇരവിപുരം എം.എൽ.എ വിഷ്ണു മോഹൻ നിർവഹിക്കും.
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