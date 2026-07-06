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കൊല്ലത്ത് ഫ്ലാറ്റിന് മുന്നിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷി; 22 ചെടികളുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

ചെടികൾ വളർത്തി വലുതാക്കി പിന്നീട് ഉണക്കി വിൽപന നടത്തി സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രതി കൃഷി നടത്തിയതെന്നാണ് പൊലീസ്

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പിടിയിലായ ജോസഫ് ഡീൻ മൈക്കൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 6, 2026 at 8:27 AM IST

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കൊല്ലം: സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പൊലീസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ലഹരിവിരുദ്ധ കാമ്പയിനായ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഫ്ലാറ്റിന് മുന്നിൽ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വളർത്തിയയാൾ അറസ്റ്റിൽ. പള്ളിത്തോട്ടം നീലിമ ഫ്ലാറ്റ് ജെ-ബ്ലോക്കിൽ 91-ാം നമ്പർ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ജോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജോസഫ് ഡീൻ മൈക്കൽ (44) ആണ് പിടിയിലായത്.

രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പരിശോധന

കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഹേമലത എം ഐപിഎസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടി. ജൂലൈ അഞ്ചിന് രാവിലെ പൊലീസ് സംഘം ഫ്ലാറ്റിലെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മുൻവശത്ത് പോളിത്തീൻ കവറുകളിൽ നട്ടുവളർത്തിയിരുന്ന 22 കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് സംഘം കണ്ടെത്തി പിടിച്ചെടുത്തത്. ചെടികൾ വളർത്തി വലുതാക്കി പിന്നീട് ഉണക്കി വിൽപന നടത്തി സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രതി കൃഷി നടത്തിയതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. പിടിച്ചെടുത്ത കഞ്ചാവ് ചെടികൾ തുടർനടപടികൾക്കായി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എൻഡിപിഎസ് നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഫ്ലാറ്റിന് മുന്നിൽ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കൃഷി ചെയ്‌ത് ജോസഫ് ഡീൻ മൈക്കലിനെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യ്തു (ETV Bharat)

പോക്സോ കേസിലും പ്രതി

അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിക്ക് ലഹരിമരുന്ന് കേസുകളിൽ മുൻപരിചയമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. 2019ൽ പള്ളിത്തോട്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോക്സോ കേസിലും ഇയാൾ പ്രതിയാണ്. കൂടാതെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കഞ്ചാവ് കേസിലും ഇയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നാല് കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് കൈവശം വച്ച കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷവും ഇയാൾ ലഹരി ഇടപാടുകൾ തുടർന്നിരുന്നതായാണ് വിവരം.

സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനം, കൃഷി, സംഭരണം, കടത്ത്, വിൽപന എന്നിവ തടയുന്നതിനായി ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾ സമീപത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ അറിയിക്കണമെന്നും കമ്മിഷണർ അഭ്യർഥിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.

കൊല്ലം എസിപി രാജേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും പള്ളിത്തോട്ടം ഇൻസ്പെക്ടർ സജി ജി എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘവും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തി പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എസ്ഐമാരായ ശ്യാം, നജീബ്, ക്രിസ്റ്റി ജോസഫ്, സുനിൽകുമാർ എന്നിവരും സിപിഒമാരായ അഭിലാഷ്, രാഹുൽ, സാജൻ ജോസ്, സാജൻ ജേക്കബ് എന്നിവരും ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുത്തത്.

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TAGGED:

OPERATION TOOFAN
KERALA POLICE
CAMPAIGN AGAINST DRUGS
CULTIVATING CANNABIS PLANTS
KOLLAM GANJA CASE

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