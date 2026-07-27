"എൻ്റെ പപ്പയെ ഇടിച്ചത് സാർ അല്ലെ... പപ്പ പോയി" കുണ്ടറയിൽ മരിച്ച സിയാദിൻ്റെ മരണം പൊലീസ് മർദനമെന്ന് ആരോപണം
മരിച്ച സിയാദിൻ്റെ മകളുടെയും കുണ്ടറ പൊലീസിൻ്റെയും ഫോണ് റെക്കൊർഡ് പുറത്ത്.
Published : July 27, 2026 at 2:59 PM IST
കൊല്ലം: പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിട്ടയച്ച യുവാവ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത് മർദനത്തെത്തുടർന്നെന്ന് ആരോപണം. കുണ്ടറ സൊസൈറ്റിമുക്ക് സ്വദേശി സിയാദിൻ്റെ മരണം ആന്തരിക ക്ഷതത്തെ തുടർന്നെന്നാണ് ആരോപണം. പൊലീസ് മർദനമാണ് മരണത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് കുടുബം പറയുന്നത്. മരിച്ച സിയാദിൻ്റെ മകളുടെയും കുണ്ടറ പൊലീസിൻ്റെയും ഫോണ് റെക്കൊർഡ് പുറത്ത്.
സിയാദ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. പൊലീസ് മർദനത്തിൽ സിയാദിൻ്റെ വാരിയെല്ല് പൊട്ടിയിരുന്നുവെന്നും നട്ടെല്ലിൽ പഴുപ്പ് കെട്ടിയെന്നുമാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. 13 കാരനെ കാണാനില്ലെന്ന അയൽക്കാരൻ്റെ പരാതിയിലാണ് സിയാദിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. എന്നാൽ രാത്രിയോടെ കാണാതായ 13കാരനെ കണ്ടെത്തുകയും കേസുമായി സിയാദിന് ബന്ധമില്ലെന്ന നിഗമനത്തിൽ പിറ്റേന്ന് വിട്ടയക്കുകയുമായിരുന്നു.
ജൂൺ 16 ന് രാത്രിയാണ് ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് സിയാദിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. കുണ്ടറ സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ അതുൽ, കോൺസ്റ്റബിൾ ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം. സിയാദിനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ ഭാര്യയും മകളും ജൂൺ 17ന് പുലർച്ച മുഴുവൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന സിയാദ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു. സിയാദിൻ്റെ വാരിയെല്ലിന് പരിക്കുള്ളതായി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതായി ഭാര്യ മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ മരിച്ച സിയാദിൻ്റെ വളർത്ത് മകളും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലും സമാന ആരോപണങ്ങളാണുള്ളത്.
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