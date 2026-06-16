ദുരന്തഭീതിയില് കൊല്ലത്തെ കെഎസ്ആര്ടിസി യാത്രികര്, നിസംഗത തുടര്ന്ന് അധികൃതര്
കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര ഉള്പ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോഴും യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായ കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണത്തിൽ സർക്കാര് മെല്ലെ പോക്ക് തുടരുന്നു
Published : June 16, 2026 at 6:42 PM IST
കൊല്ലം: നഗരമധ്യത്തില് ഏത് നിമിഷവും വലിയൊരു ദുരന്തം സംഭവിക്കാമെന്ന ഭീതിയിലാണ് കൊല്ലത്തെ കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ്സ്റ്റാന്ഡില് വന്നുപോകുന്നവരെല്ലാം. കൊല്ലം കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ്സ്റ്റാന്ഡ് കെട്ടിടം ഭീഷണിയായി നിലകൊള്ളാന് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെയായെങ്കിലും അധികൃതര് നിസംഗത തുടരുകയാണ്.
കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര ഉള്പ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോഴും യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായ കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണത്തിൽ സർക്കാര് മെല്ലെ പോക്ക് തുടരുകയാണ്.
നിരവധി സമരങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും പത്തുവർഷം അവഗണിച്ച ഇടതു സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് പുതിയ സമുച്ചയത്തിന് പണം അനുവദിച്ചത്.
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ദിവസേന നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ഡിപ്പോ യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്താന് തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലെ മേൽക്കൂരകളിൽ നിന്നെല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നുവീണു കമ്പി തെളിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിയ തൂണുകളും ചോർന്നൊലിക്കുന്ന മുറികളും ഭിത്തി തുളച്ച് വളർന്നുവരുന്ന ചെടികളും കെട്ടിടം ഏത് സമയത്തും നിലംപൊത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലാക്കി.
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നേരത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തി അടർന്നുവീണ് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കു പറ്റിയ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന യുഡിഎഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി പരാതി നൽകുകയും സമരങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് ഡിപ്പോ പൊളിച്ചു പണിയുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇവിടെയെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷയും ലഭിക്കുന്നില്ല. ശുചിമുറികൾ ഉപയോഗ യോഗ്യവും അല്ല. ഇവിടെയെത്തുന്ന ഓരോ യാത്രക്കാരും ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് ബസ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ഡിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പൊളിച്ചുമാറ്റി തൊട്ടടുത്തായുള്ള താലൂക്ക് കച്ചേരി ജംഗ്ഷനിലെ ഗ്യാരേജിൽ പുതിയ ബസ്സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിർമ്മാണം നടപ്പാക്കിയാൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാകുമെന്നും സമീപത്തെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുന്ന രോഗികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്നും ആശങ്കയുമുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ജീവന് ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടം അടിയന്തരമായി പൊളിച്ചു പണിയണമെന്ന് ജീവനക്കാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടു കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ജീവനക്കാരും ഉയർത്തുന്നത്.
ഡിപ്പോയുടെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ തീരുമാനം നീളുന്നത് ഏതുനിമിഷവും വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് വഴിമാറുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും.