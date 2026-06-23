പാഞ്ഞെത്തിയ ടിപ്പര് മറിഞ്ഞു; ലോറിക്കടിയില് നിന്നും 'അച്ഛാ'യെന്ന നിലവിളി കേട്ടു, കൊട്ടരക്കരയിലെ അപകടത്തിന്റെ ഞെട്ടലില് അഞ്ജലി
കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം മുക്കോണിമുക്കിൽ ബസ് കാത്ത് നിന്നവരുടെ മുകളിലേക്ക് ലോറി മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയടക്കം മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു.
Published : June 23, 2026 at 4:38 PM IST
കൊല്ലം: അമിത വേഗതയിലായിരുന്ന ലോറി പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം തെറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹത്തോട്ട് വീഴുകയായിരുന്നു. വാഹനം പാഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അടുത്ത് നിന്ന രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഞാൻ മാറി നിന്നു. മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് അച്ഛാ എന്ന നിലവിളി കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും നാട്ടുകാരും മറ്റും ഓടിയെത്തി മണ്ണ് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരത്തുണ്ടായ ലോറി അപകടത്തിൻ്റെ ഞെട്ടൽ മാറാതെയാണ് പ്രദേശവാസിയായ അഞ്ജലി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചത്.
അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ കാത്ത് നിൽക്കെയാണ് തൊട്ടടുത്ത് ഈ അപകടം കാണുന്നത്. അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ പരിക്കേറ്റ അവരെ ഓട്ടോയിലും ബൈക്കിലുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും അഞ്ജലിയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ബസുമെത്തി. തുടർന്ന് ബസിലെ കണ്ടക്ടറും ഡ്രൈവറും ഇറങ്ങി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപകടം അറിഞ്ഞയുടനെ പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും എത്തി. പിന്നെ അവരാണ് മണ്ണ് വേഗത്തിൽ മാറ്റിയതും കുട്ടികളെയും ബാക്കിയുള്ളവരെയും പുറത്തെടുത്തതും.
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ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊട്ടാരക്കരയിലെ ഈ സംഭവം. നീലേശ്വരം മുക്കോണിമുക്കിൽ ബസ് കാത്ത് നിന്നവരുടെ മുകളിലേക്ക് ലോറി മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയടക്കം മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. കടലാവിള കാർമൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥി നീലേശ്വരം പ്രീതാ ഭവനിൽ പാർത്ഥിപ്, നീലേശ്വരം അനഖാ ഭവനിൽ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരൻ അജയൻ (45), കുടവട്ടൂർ ലക്ഷ്മി കോട്ടേജിൽ ഹരിലാൽ (54) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേരെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും തിരുവനന്തപുരം ആശുപത്രിയിലുമായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രാവിലെ മണ്ണുമായി വന്ന ടിപ്പർ ലോറിയാണ് മുക്കോലി മുക്ക് വളവിൽ വച്ച് നിയന്ത്രണം തെറ്റി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി അപകടം ഉണ്ടായത്. നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പൊലീസും ഫയർ ഫോഴ്സും സ്ഥലത്ത് എത്തി. പിന്നീടാണ് ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടവരെ പുറത്തെടുത്തത്. പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ ഒരു കൈപ്പത്തിയും സ്കൂൾ ബാഗും കണ്ടെടുത്തു.
ടയറിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ച നിലയിൽ
KL12D 9578 രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള ആലിയ എന്ന ടിപ്പർ ലോറിയാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. നിസാം എന്നയാളാണ് വാഹനം ഓടിച്ചത്. അപകടമുണ്ടാക്കിയ ടിപ്പറിന് നാലുമാസം മുമ്പാണ് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പിന്വശത്തെ ടയർ മുഴുവനായും തേയ്മാനം സംഭവിച്ച നിലയിലും റീട്ടയറിങ് ചെയ്ത നിലയിലുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കൊല്ലം എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആർടിഒ ദിലു എകെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തി.
ഈ സമയം ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. നാലുമാസം മുമ്പ് ഫിറ്റ്നസ് നൽകിയ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ അവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചു. ഫിറ്റ്നസ് നൽകുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടയർ പിന്നീട് മാറ്റിയതാകാം എന്നാണ് ആർടിഒ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. ഏതായാലും വാഹനത്തിന് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് ആർടിഒ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അപകടം നടന്ന സമയം ഡ്രൈവർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കും. മന്ത്രിമാരായ ബിന്ദുകൃഷ്ണ, പിസി വിഷ്ണു നാഥ് എന്നിവരും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എംപിയും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.
അതിരാവിലെ മുതൽ ടിപ്പറിൻ്റെ മരണപ്പാച്ചിൽ
ടിപ്പർ ലോറി ഓടിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സമയക്രമമുണ്ട്. രാവിലെ എട്ടര മുതൽ പത്തുമണി വരെയാണ് ടിപ്പർ ലോറിക്ക് റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ തന്നെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമായതിനാൽ ലോറികളുടെ സമയത്തിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമയക്രമം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിമാർ വ്യക്തമാക്കി.
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