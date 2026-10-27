പരിസ്ഥിതി ലോല വിജ്ഞാപനം: കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ ഇന്ന് ഹർത്താൽ
ആര്യങ്കാവ്, തെന്മല, കുളത്തൂപ്പുഴ, തിങ്കൾക്കരിക്കം, കണ്ണപ്പേട്ട, ഇടമൺ, പിറവന്തൂർ, പുന്നല എന്നീ എട്ട് വില്ലേജുകളിലാണ് ഹർത്താൽ
Published : October 27, 2026 at 11:37 AM IST
കൊല്ലം: പരിസ്ഥിതി ലോല വിജ്ഞാപനത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എട്ട് വില്ലേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച മലയോര ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ഹർത്താൽ. ഇടതുപക്ഷ സംയുക്ത കർഷക സമര സമിതിയാണ് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം
ആര്യങ്കാവ്, തെന്മല, കുളത്തൂപ്പുഴ, തിങ്കൾക്കരിക്കം, കണ്ണപ്പേട്ട, ഇടമൺ, പിറവന്തൂർ, പുന്നല എന്നീ എട്ട് വില്ലേജുകളിലാണ് ഹർത്താൽ നടക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി ലോല വിജ്ഞാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാണ് സമര സമിതി ഹർത്താലുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ കർഷകരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ തയാറാകണമെന്ന് സമര സമിതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
വിജ്ഞാപനം നടപ്പിലാക്കിയാൽ മലയോര മേഖലയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തെയും കൃഷിയെയും അത് സാരമായി ബാധിക്കും. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൃഷിക്കും ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർഷകരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ഇടതുപക്ഷ സംയുക്ത കർഷക സമര സമിതി രംഗത്തുവന്നത്. വനാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയും കൃഷിയിടങ്ങളെയും പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം.
എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സത്യഗ്രഹം
ഹർത്താലിൻ്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ 10 മണിയോടെ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രകടനവും സത്യഗ്രഹ സമരവും ആരംഭിക്കും. വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ, തൊഴിലാളി, കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കൾ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും. അലുമുക്കിൽ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ്. സുദേവൻ, ഇടമണ്ണിൽ സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.എസ്. സുപാൽ, കഴുതുരുട്ടിയിൽ സിഐടിയു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ്. ജയമോഹൻ എന്നിവർ സത്യഗ്രഹ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും. കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ കർഷകസംഘം സംസ്ഥാന ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ജോർജ് മാത്യു, കിസാൻ സഭ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ലെനുജമാൽ എന്നിവരും മടത്തറയിൽ കർഷകസംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വി.കെ. അനിരുദ്ധനും സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും. കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് സമിതിയുടെ തീരുമാനം.
അവശ്യസേവനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി
രാവിലെ ആറിന് ആരംഭിച്ച ഹർത്താൽ വൈകിട്ട് ആറിന് സമാപിക്കും. ഹർത്താലിൽ നിന്ന് അവശ്യസേവനങ്ങളെയും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളെയും പാൽ, പത്രം തുടങ്ങിയവയെയും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി ലോല വിജ്ഞാപനത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എട്ട് വില്ലേജുകളിലാണ് സമരം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർത്താലിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങളിലും സത്യഗ്രഹ സമരങ്ങളിലും സമരസമിതി നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും.
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മലയോര മേഖലയിലെ കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. വാഹന ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കർഷകരുടെ ജീവൽപ്രശ്നമായതിനാൽ വലിയ ജനപിന്തുണയാണ് ഹർത്താലിന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
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