രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ബോട്ടുമായി മത്സ്യതൊഴിലാളികള്; 'കേരളത്തിൻ്റെ സൈന്യം' പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക്
പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കൊല്ലത്തു നിന്നും 10 ബോട്ടുകൾ പുറപ്പെട്ടു. സംഘത്തിൽ 40 തൊഴിലാളികളുമായാണ് ബോട്ട് പുറപ്പെട്ടത്. 2018 ലെ പ്രളയ കാലത്തും കൊല്ലത്ത് നിന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വള്ളങ്ങളുമായി മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ പോയിരുന്നു.
Published : August 3, 2026 at 6:01 PM IST
കൊല്ലം: പത്തനംതിട്ടയിലെ പ്രളയബാധിത മേഖലകളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനായി കൊല്ലത്ത് നിന്നും മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ 10 ബോട്ടുകളുമായി പുറപ്പെട്ടു. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തങ്കശേരിയിൽ നിന്നുമാണ് 10 മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും 40 തൊഴിലാളികളും പുറപ്പെട്ടത്. മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണു നാഥിൻ്റെ അഭ്യർഥനപ്രകാരമാണ് വള്ളങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത്. റാന്നി, തിരുവല്ല, ആറന്മുള തുടങ്ങിയ വെള്ളക്കെട്ട് ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് സംഘം യാത്ര തിരിച്ചത്.
ആദ്യം റാന്നിയിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ച ശേഷമാണ് ആവശ്യാനുസരണം വിവിധ മേഖലകളിലേയ്ക്ക് ബോട്ടുമായി തൊഴിലാളികളെ അയയ്ക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ കോട്ടയത്തും വള്ളങ്ങൾ എത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം. മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ നേതൃത്വതിൽ രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ തന്നെ വള്ളങ്ങൾ അയ്ക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അതിരാവിലെ വള്ളങ്ങൾ ആറൻമുളയിലേക്ക് അയ്ക്കാൻ മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറായെങ്കിലും ലോറികളുടെ ലഭ്യത കുറവ് മൂലം പുറപ്പെടാൻ വൈകി. പിന്നീട് പൊലീസിന് മന്ത്രി കർശന നിർദേശം നൽകി ലോറികൾ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യം മൂന്ന് ലോറികളിലാളിലായി മൂന്ന് വള്ളങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു. രാവിലെ തന്നെ മന്ത്രിയും മേയർ എ കെ ഹഫീസും നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പ്രളയ മുന്നറിപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഉടനടി ഇത്തരം നടപടികളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങിയതെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ വ്യക്കമാക്കി.
"കഴിഞ്ഞ പ്രളയ കാലത്തും കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്ക് കൊല്ലത്തെ മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ ബോട്ടുമായി പോയി ജീവൻരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അടിയന്തര സഹായങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സൈന്യമായി മുന്നോട്ടുവന്ന് മുൻകാലങ്ങളിലും ത്യാഗോജ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഓരോ തൊഴിലാളികളെയും ഈ നിമിഷം ഓർക്കുന്നുവെന്നും," മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പത്തനംതിട്ടയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പെക്ക ഭീഷണി
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് റാന്നി, കോഴഞ്ചേരി, ആറന്മുള, തിരുവല്ല എന്നീ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയും രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടും നിലനിൽക്കുന്നു. പമ്പ, മണിമല നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. മിന്നൽ പ്രളയ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ പത്തനംതിട്ടയിൽ പമ്പാ നദിയിലെ മൂഴിയാർ ഡാമിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂഴിയാർ ഡാം ഇന്ന് തുറന്നേക്കുമെന്നും എല്ലാവരും സമീപത്തെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേയ്ക്ക് മാറാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും അബിൻ വർക്കി എംഎൽഎ അറിയിച്ചു.
ജില്ലയില് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് പൊതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രത്യേക നിര്ദേശം ജില്ല ഭരണകൂടം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയോര മേഖലയില് മണ്ണിടിച്ചില്, ഉരുള്പൊട്ടല്, മലവെള്ളപ്പാച്ചില് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവര് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കണം. പകല് സമയത്ത് തന്നെ മാറി താമസിക്കാന് ആളുകള് തയാറാകണം.
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ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഒരു കാരണവശാലും നദികള് മുറിച്ചു കടക്കാനോ നദികളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ കുളിക്കാനോ മീന്പിടിക്കാനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കോ ഇറങ്ങാനോ പാടില്ല. മഴ ശക്തമാകുന്ന അവസരങ്ങളില് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്, ജലാശയങ്ങള്, മലയോര മേഖലകള് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദ യാത്രകള് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മാറുന്നത് വരെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
അടിയന്തര സഹായത്തിന് വിളിക്കാം
ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂം (കലക്ടറേറ്റ്)
1077
0468-2322515
8078808915
- താലൂക്ക് കൺട്രോൾ റൂമുകൾ
മല്ലപ്പള്ളി
0469-2682293
തിരുവല്ല
0469-2601303
- ഫയർ & റെസ്ക്യൂ കൺട്രോൾ റൂം
0468-2222001
9497920089
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