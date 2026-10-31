വ്യാജ നോട്ടും തിമിംഗല ഛർദിയും; കൊല്ലത്തെ തട്ടിപ്പ് വീരൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ തേടി പൊലീസ്
സിബിയോൺ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും ദുരൂഹമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്
Published : October 31, 2026 at 10:02 AM IST
കൊല്ലം: കള്ളനോട്ട് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ സംഘങ്ങളിലേക്കും ഹവാല ഇടപാടുകാരിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ച് പൊലീസ്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ സിബിയോണിന് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. നോട്ട് ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ സംഘങ്ങളുമായും ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന സൂചനയെ തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സിബിയോൺ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും ദുരൂഹമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.
സിബിയോണിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ലക്ഷങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശേഖരിച്ചു. സിബിയോണിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി കൈമാറ്റം നടത്തിയത് ലക്ഷങ്ങളാണ്. പണം കൈമാറിയ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചേക്കും.
വ്യാജ തിമിംഗല ഛർദി തട്ടിപ്പ്
വാടി ഹാർബറിൽ സിബിയോണിൻ്റെ ലോക്കറിൽ നിന്നും 22 കിലോ തിമിംഗല ഛർദി പിടിച്ചെടുത്ത കേസ് വനം വകുപ്പാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഈ തിമിംഗല ഛർദി വ്യാജമായി നിർമിച്ചതാണെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നത്. വ്യാജ തിമിംഗല ഛർദി വിറ്റ് സിബിയോൺ പണം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. സിബിയോണിൻ്റെ ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തിമിംഗല ഛർദിയുടെ സാമ്പിൾ ചെന്നൈയിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ലാബിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ ഫലം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ.
വഴിത്തിരിവായത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ നാടകം
നേരത്തെ സിബിയോണിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും 500 രൂപ നോട്ട് വ്യാജമായി അച്ചടിക്കുന്ന പ്രിൻ്ററും രണ്ട് നോട്ട് എണ്ണൽ യന്ത്രങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ 45 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും 4.32 ലക്ഷം രൂപയും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. സിബിയോണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന പരാതിയാണ് കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായത്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 16നാണ് പ്രതിയായ സിബിയോണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് കാണിച്ച് ഇയാളുടെ ഭാര്യ പള്ളിത്തോട്ടം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാളെ ഫോൺ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്നും വിളിച്ചിറക്കിയ മയ്യനാട് കൂട്ടിക്കട സ്വദേശി ആദർശ് അറസ്റ്റിലായി.
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എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ സിബിയോൺ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഘത്തിൽ നിന്നും താൻ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും അവർ തട്ടിയെടുത്ത സ്കൂട്ടറും സ്വർണമോതിരവും തിരികെ ലഭിച്ചെന്നും പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. ഇതിൽ സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് സിബിയോണിൻ്റെ ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് അനധികൃത പണമിടപാട് സംഘവുമായുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയത്. ആദർശിനെയും സിബിയോണിനെയും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ സംഭവത്തിൻ്റെ വാസ്തവവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കരുതുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസിപി ജി രാജേഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കുന്നത്.
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