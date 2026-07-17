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ജനപ്രതിനിധികൾ അറിഞ്ഞില്ല; കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ ടാബുകളും പി പി ഇ കിറ്റുകളും ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ

പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിലെ ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്താൻ മേയർ എ കെ ഹഫീസ് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിക്ക് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകി

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ടാബുകളും പി പി ഇ കിറ്റുകളും ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 17, 2026 at 9:00 PM IST

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കൊല്ലം: കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതിയുടെ കടുത്ത അനാസ്ഥയും പൊതുമുതലിനോടുള്ള അവഗണനയും തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലവരുന്ന 160-ഓളം കമ്പ്യൂട്ടർ ടാബ്‌ലറ്റുകളും മൂവായിരത്തോളം പി പി ഇ (PPE) കിറ്റുകളും ആർക്കും വേണ്ടാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

ടാബുകളും പി പി ഇ കിറ്റുകളും ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ (ETV Bharat)

മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് സംഭവം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായതോടെ, ഇതിന് പിന്നിലെ വസ്‌തുതകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിക്ക് മേയർ എ കെ ഹഫീസ് അടിയന്തര അന്വേഷണ ചുമതല നൽകി.

ഫീഡിങ് മുറിയിലും പടിക്കെട്ടിന് താഴെയും ഒളിപ്പിച്ച വസ്‌തുക്കൾ

കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപമുള്ള ഫീഡിങ് മുറിയിലാണ് ടാബ്‌ലറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കുന്നുകൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് (BEL) നിർമ്മിച്ച ഈ ടാബുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒന്നു തുറന്നുപോലുമില്ലാത്ത പാക്കറ്റുകളിലാണ് ഉള്ളത്. മറ്റ് ചിലത് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അശ്രദ്ധമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഇവയിൽ പലതും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

ഇതിന് പുറമെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കുടുംബശ്രീ കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തെ പടിക്കെട്ടിന് താഴെ ചാക്കുകളിലാക്കി തള്ളിയ നിലയിൽ മൂവായിരത്തോളം പി പി ഇ കിറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങിയതോ അതോ സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതോ ആയ കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യാതെ ഇവിടെ നശിക്കാൻ അനുവദിച്ചത്.

2011 സെൻസസ് ഉപകരണങ്ങളെന്ന് സംശയം; പഴി മുൻ ഭരണസമിതിക്ക്

കണ്ടെത്തിയ ടാബ്‌ലറ്റുകൾ 2011-ലെ ദേശീയ സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എത്തിച്ചതാകാമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. അന്നത്തെ ആവശ്യത്തിന് ശേഷം ഈ ഉപകരണങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനോ മറ്റ് ജനകീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനോ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഭരണനേതൃത്വമോ തയ്യാറായില്ല.

കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കടുത്ത നിരുത്തരവാദപരവും വിവേചനശൂന്യവുമായ നടപടികളാണ് ഇത്രയധികം പൊതുമുതൽ നശിച്ചുപോകാൻ കാരണമായതെന്ന് മേയർ എ കെ ഹഫീസ് ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ കൃത്യമായി ഏത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കോർപ്പറേഷനിൽ എത്തിയതെന്നതിനെക്കുറിച്ചും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ പൂഴ്ത്തിവെച്ചതെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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രാഷ്ട്രീയ പോരിലേക്ക് വഴിമാറി വിവാദം

കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായി ഉണ്ടായ ഈ കണ്ടെത്തൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകൃതമായത് മുതൽ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി തുടർച്ചയായി ഇടത് മുന്നണിയാണ് ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് മുൻ ഭരണകാലത്തെ അനാസ്ഥകൾ ഓരോന്നായി പുറത്തുവരുന്നത്.

പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ സാമഗ്രികൾ നശിപ്പിച്ചതിലൂടെ കോർപ്പറേഷന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും മേയർ ഉറപ്പുനൽകി. കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് നിലവിലെ ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം.

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TAGGED:

KOLLAM CORPORATION
LDF UDF POLITICS
MAYOR AK HAFEEZ
ABANDONED COMPUTER TABLETS
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