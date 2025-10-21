ETV Bharat / state

'രക്ത ദാനത്തിന് സ്‌ത്രീകൾ മുന്നോട്ടുവരണം', മാതൃകയായി കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ

സ്ത്രീകൾ രക്ത ദാനം നൽകുന്നത് അപൂർവ്വമാണെന്നും രക്തം നൽകുക എന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും കമ്മീഷണർ.

kollam city police commissioner Kiran narayan ips (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 7:29 PM IST

കൊല്ലം: രക്തം നൽകി മാതൃകയായി കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കിരൺ നാരായൺ. രക്തദാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം സ്ത്രീകൾക്ക് രക്ത ദാനത്തിലൂടെ പകർന്ന് നൽകിയാണ് കിരൺ നാരായൺ ഐ പി എസ് മാതൃകയായിരിക്കുന്നത്. "സ്ത്രീകൾ രക്ത ദാനം നൽകുന്നത് അപൂർവമാണ്. അഥവാ നൽകിയാൽ തന്നെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് രക്തം നൽകുന്നത്" എന്ന് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു.

രക്ത ദാനത്തിൽ കൂടുതലും പുരുഷന്മാരാണ് മുന്നിൽ. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം വരണം. രക്ത ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകൾ കൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ പല ജീവനുകളും രക്ഷിക്കാം. പലരെയും രക്ത ദാനത്തിൽ കൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരകെ കൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കുമെന്നും കമ്മിഷണർ കിരൺ നാരായൺ പറഞ്ഞു.

രക്തം നൽകി മാതൃക ആയി കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കിരൺ നാരായൺ ഐ പി എസ് (ETV Bharat)

രക്തം നൽകുക എന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും കമ്മിഷണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് രക്തം നൽകുന്നതെന്ന് കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കിരൺ നാരായൺ ഐ.പി എസ് പറഞ്ഞു. രക്ത ദാനത്തെ കുറിച്ചും രക്തം എടുക്കുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം വിശദമായി ഡോക്‌ടർമാരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കമ്മിഷണർ രക്തം നൽകാൻ തയ്യാറായത്.

പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രക്തം നൽകി ജ്യൂസും കേക്കും കഴിച്ച് അല്‌പ നേരം വിശ്രമിച്ച ശേഷം കമ്മിഷണർ ആശുപത്രി വിട്ടു. ഏകദേശം 60 ഓളം പൊലീസുകാർ കമ്മിഷണറോടൊപ്പം രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ രക്തം നൽകി. ഒക്ടോബർ 21 പൊലീസ് സ്‌മൃതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പോൾ ബ്ലഡ് ടീമും കേരള സംസ്ഥാന ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സൊസൈറ്റിയും സംയുക്തമായാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

കേരളത്തിലെ ആകെയുള്ള 83 സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 'സംരക്ഷ' എന്ന പേരിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സന്നദ്ധരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും രക്തം ദാനം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. എസിപി എസ് ഷരീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോ.പ്ലാസ, ആർഎംഒ ഡോ.സ്വാതി, ബ്ലഡ് ബാങ്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. ലാലു സത്യൻ, ഈസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ അനിൽകുമാർ, പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കളായ ജിജു സി നായർ, വിമൽ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

ആർക്കെല്ലാം രക്തം ദാനം ചെയ്യാം?

  • 18-60 വയസിനിടയിലുള്ളവരായിരിക്കണം.
  • ആരോഗ്യവാന്മാരാവണം.
  • രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഭാരം 45 കിലോയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
  • നിങ്ങളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ലെവൽ 12.5 ആവണം.
  • അവസാനമായി രക്തദാനം നടത്തിയത് മൂന്നോ അതിലധികമോ മാസം മുമ്പായിരുന്നിരിക്കണം.
  • സമീപകാലത്ത് മലേറിയ, ടൈഫോയ്‌ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പകരുന്ന മറ്റ് രോഗങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല.

ഗുണങ്ങള്‍

രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. രക്തത്തിലെ ഇരുമ്പിന്‍റെ അളവ് വർധിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള സാധ്യത ഉയർത്തുന്നു. പതിവായി രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് രക്തത്തിലെ ഇരുമ്പിന്‍റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഹൃദയാഘാത സാധ്യത 88 ശതമാനം കുറയ്ക്കും. കൂടാതെ, പതിവായി രക്ത ദാനത്തിലൂടെ ഹൃദയാഘാതം പോലുള്ള ഹൃദയ സംബന്ധമായ സംഭവങ്ങളുടെ സാധ്യത 33 ശതമാനം കുറയ്ക്കും.

